Existují desítky skvělých redakčních systémů (CMS). Bez ohledu na to, jaký druh webu vytváříte, pravděpodobně už pro něj existuje vhodný systém.

Problém spočívá v tom, že většina designérů a vývojářů nechce ztrácet čas tím, že se budou učit celou řadu různých redakčních systému. Chtějí se naučit jeden nebo možná dva a tyto používat pro všechny své weby. To znamená, že potřebují systém, který je velmi flexibilní a výkonný.

Níže uvedené redakční systémy skvěle vyhovují těmto požadavků. Některé se staly všeobecně známými (přinejmenším mezi designéry), zatímco jiné jsou trochu méně známé. První tři uvedené systémy, WordPress, Joomla! a Drupal, jsou docela bezpochyby nejlepší redakční systémy. Dalších sedm redakčních systémů je trochu více subjektivní volbou, avšak nabízí dobrou kombinaci podpory, funkcí a snadného použití. Vyzkoušejte si jich a poté se rozhodněte, který nejlépe vyhovuje jak vašim potřebám, tak potřebám vašich klientů.

WordPress

Zdarma, založený na PHP.

Před několika lety byly vedeny rozsáhlé diskuze, jestli by měl být WordPress, s ohledem na jeho kořeny jako blogovací platformy, opravdu považován za redakční systém. V tomto okamžiku však tyto diskuze hodně spadly na vedlejší kolej, jelikož na WordPressu nyní běží spousta neblogových webů zahrnující vše od jednoduchých vícestránkových katalogových webů po plnohodnotné sociální sítě (pomocí pluginů jako BuddyPress).

Pro rozšíření funkcionality systému WordPress je k dispozici tisíce témat a také tisíce pluginů a widgetů. WordPress má také neuvěřitelně aktivní komunitu, což znamená, že je snadné najít návody nebo informace téměř o každém aspektu vývoje pro WP.

Pomocí pluginů a vlastních témat můžete proměnit WP na sociální síť, diskusní fórum, elektronický obchod a mnohem, mnohem víc. K dispozici jsou také integrované funkce pro vytváření sítí blogů nebo jiných víceblogových instalací z jedné základní instalace. WordPress.com nabízí hostované, méně univerzální verze systému WordPress, ačkoliv základní funkčnost je zde kompletní.

Silné stránky

Obrovská komunita vývojářů s velkým množstvím dokumentace a návodů k dispozici

Bezplatné a placené pluginy a specializované témata, která umožňují pomocí WordPressu vytvořit prakticky jakýkoliv typ webu

Uživatelsky přívětivá nástěnka pro správu obsahu

Slabé stránky

Pro základní weby může být zbytečně pokročilý

Standardní instalace může přinášet mnoho bezpečnostních problémů a bez dalších bezpečnostních opatření je velmi zranitelný vůči útokům

Žádná oficiální podpora s výjimkou uživatelských fór, kde můžete, ale nemusíte dostat oficiální odpověď

Joomla!

Zdarma, založený na PHP.

Redakční systém Joomla! používají pro své webové stránky velmi významné společnosti včetně MTV, Harvardské univerzity a IHOP. Rovněž je vhodný pro back-endové sítě (čili sítě, které nejsou veřejně přístupné) a právě k tomu účelu jej používá Citibank. Redakční systém Joomla! byl kromě běžných webových stránek používán téměř na vše, od systémů pro řízení majetku přes rezervační systémy až po komplexní firemní adresáře.

Joomla! má dlouhou historii vývoje a velmi aktivní komunitu vývojářů (s více než 200 000 uživateli a přispěvateli), takže vyhledávání informací a výukových programů je snadné. Pro systém Joomla! je také spousta pluginů a doplňků, takže rozšíření funkcionality Joomla! nutně nevyžaduje žádné vlastní programování.

I když pro systém Joomla! existuje mnoho témat, kvality mnohých není srovnatelná s tím, co je k dispozici pro WordPress. Přesto je k dispozici několik skvělých témat, pokud jste ochotni jich hledat.

Silné stránky

Autentizaci uživatelů lze mimo jiné provádět pomocí OpenID, Google a LDAP

Více než 7000 rozšíření

Velmi aktivní uživatelská komunita a velké množství dokumentace k dispozici

Slabé stránky

Rozhraní není tak uživatelsky přívětivé jako u některých jiných redakčních systémů, ačkoliv je stále velmi použitelné

Nedostatek kvalitních témat ve srovnání s některými jinými systémy

Pro jednoduché stránky může být zbytečně pokročilý

Drupal

Zdarma, založený na PHP.

Drupal je další velmi populární redakční systém, který používá celá řada významných společnosti včetně New York Observer, Popular Science, MIT, Sony Music, Fast Company a další. Obsahuje spoustu funkcí pro vytváření interních a externích webů a mnoho nástrojů na organizaci obsahu.

Drupal má velmi aktivní komunitu s celou řadou kanálů IRC, fór a dokonce i osobních akcí. K dispozici je také dokumentace vytvořená komunitou, která se neustále aktualizuje a vylepšuje. Tato dokumentace obsahuje vše, co potřebujete vědět o instalaci, tvorbě webů a modulů, návrhu témat a dalším.

Pro Drupal existuje více než 6000 doplňků („modulů“), které usnadňují rozšíření jeho funkčnosti tak, aby dělal, cokoliv chcete. To znamená, že můžete své úsilí zaměřit spíše na design a obsah než na programování mnoha složitých funkcí.

Silné stránky

Robustní podpora komunity včetně kanálů IRC a osobních setkání

Více než 6 000 modulů, díky nimž je Drupal vysoce rozšiřitelný

Velký počet společností, které nabízí komerční podporu systému Drupal

Slabé stránky

Pro jednoduché weby může být zbytečně pokročilý

Nedostatek kvalitních bezplatných a komerčních témat (několik jich existuje, ale ani zdaleka ne tolik, jako pro jiné redakční systémy)

Systém vytváření témat je poměrně složitý

ExpressionEngine

Od 99,95 do 299,95 USD v závislosti na licenci, založený na PHP

ExpressionEngine je zajímavý hybrid komerčního a open-source softwaru. Základní kód jádra systému ExpressionEngine je postaven na CodeIgniter, což je jejich vlastní open-source PHP framework. Ale komerční aspekt redakčního systému znamená, že se zainteresovaní vývojáři a lidé technické podpory soustředí pouze na EE.

Na systému ExpressionEngine je postaveno mnoho skvělých webů a k jejich prezentaci je vytvořen web Show-EE, který slouží specificky pro jejich sdílení. Mezi weby vytvořené v EE patří A| X Life, web Canon Ixus a LivingSocial Adventures.

ExpressionEngine nemá tolik doplňků a pluginů jako mnoho jiných redakčních systému, obsahuje pouze 22 doplňujících modulů a něco málo přes 100 oficiálních pluginů. Ale pluginy a doplňky, které mají, patří k těm nejpravděpodobněji použitelným. Jedná se například o wiki, diskuzní fórum, správce členů, e-mailovou konferenci, elektronický obchod, statistiky a další. V případě, že nemůžete najít, co potřebujete mezi oficiálními pluginy, existují také pluginy komunity. Základní množina funkcí EE je také impozantní.

Silné stránky

Komerční podpora

Zaměření na bezpečnost, nikdy nedošlo k závažnému narušení zabezpečení

Možnosti designu webů nejsou žádným způsobem omezeny

Slabé stránky

Vysoká cena, zejména pro komerční weby

Pro jednoduché a menší weby může být zbytečně pokročilý

Před zakoupením není k dispozici interaktivní demo k vyzkoušení

TextPattern

Zdarma, založený na PHP.

TextPattern je pravděpodobně jeden z přehlíženějších redakčních systémů. Přesto se jedná o vysoce flexibilní systém, který je snadno použitelný a designéři a vývojáři si jej mohou snadno přizpůsobit. Používá značkovací systém, aby bylo vyhledání a zobrazení obsahu snadno ovladatelné. Systém TextPattern používá nástroj Textile k rychlému převedení prostého textu na validní kód XHTML v článcích a obsahu, díky čemuž je velmi uživatelsky přívětivý pro méně technicky zdatné uživatele.

Pro TextPattern není k dispozici obrovské množství témat a šablon jako pro WordPress, Drupal nebo Joomla! K dispozici je jen o něco málo přes 120 témat rozhraní koncových uživatelů (front-end). Nabízí také témata pro administraci (back-end) za účelem přizpůsobení uživatelského prostředí tvůrcům obsahu.

Pro TextPattern existuje téměř 700 pluginů, a dalších více než 50 módů. Kategorie pluginů zahrnují galerie obrázků, integraci, elektronické obchody, vlastní pole, archívy, články, funkce administrace, navigaci a další. Dostupné módy a pluginy výrazně rozšiřují funkčnost systému TextPattern a mohou z něj udělat mnohem výkonnější redakční systém.

Silné stránky

Opravdu jednoduše použitelné rozhraní

Dobře se hodí pro weby všech velikostí

Skutečně skvělá dokumentace včetně úplného online manuálu

Slabé stránky

Menší komunita

Méně pluginů než oblíbenější redakční systémy

Relativně málo dostupných kvalitních šablon

Contao (dříve TYPOlight)

Zdarma, založený na PHP.

Contao má uživatelské rozhraní, které začleňuje Ajax a další funkcionality Web 2.0 za účelem zlepšení použitelnosti. Obsahuje pokročilé funkce pro úpravu obsahu včetně editace více záznamů najednou nebo obnovení předchozích verzí obsahu.

Obsahuje také spoustu běžných vestavěných modulů. Modul kalendáře podporuje více kalendářů, celodenní a vícedenní události, časově neomezené události a sdružování pomocí RSS či Atom. Vestavěný modul newsletter podporuje zasílání vyžádaných e-mailů ve formátu HTML nebo jako prostý text. Příjemce můžete importovat ze souboru CSV a dokonce přizpůsobit i odeslané zprávy. Vestavěný modul zprávy/blog obsahuje podporu více kategorií, archivů, nejlepších příspěvků, komentářů a sdružování pomocí RSS nebo Atom. K dispozici je také spousta dalších modulů za účelem dalšího rozšíření funkčnosti systému Contao.

Existuje několik míst, kde lze koupit prémiové témata Contao, nicméně zdá se, že bezplatných témat je k dispozici ještě méně. To nepředstavuje problém pro designéry, kteří plánují vytvářet všechny své weby od začátku (a Contao obsahuje integrovaný CSS framework, aby to bylo jednodušší).

Silné stránky

Žádná omezení ohledně možností návrhu webů

Křivka učení pro redaktory obsahu a autory není pozvolná

Dobré vestavěné moduly

Slabé stránky

Obtížně dostupná témata, kvalitní i nekvalitní

Rozhraní pro administraci je pomalé a není příliš dobře promyšlené

Vzhledem k nastavení rozhraní pro administraci je pravděpodobně vhodnější pro menší weby, které neobsahují desítky nebo stovky stránek

SilverStripe

Bezplatný, založený na PHP.

SilverStripe je open source redakční systém, který je vhodný pro vývojáře a designéry, kterým kód nečiní problémy. Obsahuje návody a výukové materiály pro začínající vývojáře a mnoho modulů pro funkcionality, jako jsou blogy, formuláře a fóra. Kód je izolován v Sapphire, takže designéři mohou stylizovat weby pomocí libovolného kódu HTML a CSS. Podporuje také více šablon stránek pro podporu různých potřeb.

SilverStripe má také výkonné nástroje pro vytváření obsahu. Můžete si nastavit vlastní proces schvalování obsahu a také publikování nebo nepublikování obsahu v konkrétních datech a má různé úrovně oprávnění pro různé části webu. To může být velmi užitečné, pokud máte více redaktorů nebo autorů, kteří potřebují přístup pouze k určité části webu.

Systém SilverStripe byl staženo více než 350 000krát a má robustní vývojářskou komunitu. Vývoj kódu řídí společnost SilverStripe LTD, takže je zde vždy někdo, komu můžete zavolat, pokud potřebujete pomoc. Přitom mají partnery ve více než 30 zemích, což znamená, že nejste omezeni na jediného dodavatele, jako u mnoha komerčních redakčních systémů na podnikové úrovni.

Silné stránky

Základní funkce v administraci webu jsou snadno proveditelné

Designéři mohou libovolně používat HTML a CSS pro design webu

Vyvinut na otevřených standardech, takže dobře hraje s ostatními

Slabé stránky

V administraci webu není vše intuitivní, takže křivka učení je pozvolnější

Pouze něco málo přes 150 rozšíření/modulů

K dispozici není příliš mnoho kvalitních témat

Umbraco

Zdarma, založený na .NET.

Umbraco poskytuje designérům úplnou kontrolu nad aspekty designu a zaměřuje se na webové standardy a zcela otevřený systém šablon. Pro rychlejší rozjezd s tímto systémem jsou k dispozici startovací sady a motivy. Do webu založeného na systému Umbraco lze rovněž lze snadno integrovat obsah ve formátu technologií Flash a Silverlight. Na systému Umbraco je vytvořena celá řada oblíbených webů včetně webových stránek Heinz a ABBA.

Na straně vytváření obsahu usnadňuje Umbraco správu obsahu pomocí stromového zobrazení webových stránek. Umožňuje nastavit vlastní prezentaci informací o obsahu, takže se zobrazí pouze to, co potřebujete. Podporuje verzování, plánované publikování a náhledy. Jednou z výhod systému Umbraco oproti mnoha jiným redakčním systémům je, že dobře funguje s obsahem vytvořeným v aplikaci Microsoft Word, což může být obrovskou výhodou pro uživatele, kteří jsou zvyklí pracovat s produkty Office. (Kolikrát vám klienti poslali dokumenty s podrobným formátováním aplikace Word a očekávali, že jej perfektně znovu vytvoříte?)

Umbraco má podporu vývojářů a designérů pro přizpůsobení rozhraní administrace pomocí vlastních aplikací. Má otevřené API, takže vývojáři mohou snadno získat přístup ke všem aspektům Umbraco, které lze zpřístupnit z rozhraní administrace. Tím se pro vývojáře otevírá spousta možností vlastních aplikací.

Silné stránky

Bezplatné a placené výukové materiály a podpora

Výkonný a flexibilní systém pro weby a intranety

Otevřené API

Slabé stránky

Primární doplňky jsou placené

Před stažením není k dispozici žádné demo na vyzkoušení

Ve skutečnosti nejsou k dispozici žádná předvytvořená témata pro koncové uživatelské rozhraní

concrete5

Zdarma, založený na PHP

concrete5 je nejen výkonný redakční systém, ale může být také použit jako framework pro vývoj webových aplikací. Navrhování webů je snadné a lze jej provádět na různých úrovních. Můžete nejprve začít s tématem a pak předefinovat styly, aniž byste zasahovali do kódu. Nebo si můžete naprogramovat vlastní témata pomocí HTML a CSS. Pokud znáte jazyk PHP, můžete používat vlastní šablony, které mohou předefinovat vzhled jakéhokoliv bloku.

Jedna z výhod systému concrete5 oproti některým jiným redakčním systémům se týká úprav. concrete5 se totiž pokusil replikovat funkcionalitu textového editoru a umožňuje jednoduše upravovat stránky při jejich prohlížení. Díky tomu je velmi uživatelsky přívětivý pro netechnicky zaměřené uživatele, kteří mohou spravovat obsahu webu.

Podle zprávy 2010 Open Source CMS Market Share Report je vývojářská komunita concrete5 nejrychleji rostoucí komunitou mezi open source redakčními systémy. Mají velmi aktivní komunitu s návody ve stylu „jak na to“ uzpůsobené pro designéry, doplňky a témata se skutečnou podporou a dokonce podporu oznamování incidentů, pokud narazíte na problém, který nelze vyřešit na fórech. Komunita a podpora kolem systému concrete5 z něj dělá velmi atraktivní redakční systém pro začínající uživatele a uživatele na střední úrovni.

Silné stránky

Snadno zkonvertuje základní HTML web na web concrete5 během několika minut

Aktivní a rostoucí komunita vývojářů

Nabízí firemní hosting, které zahrnuje podporu

Slabé stránky

Mnoho užitečných a základních pluginů jsou poměrně drahé

Téměř všechna nejlepší témata jsou placená

Placená podpora je drahá, pokud nemáte u nich hosting (125 USD a více)

CushyCMS

Zdarma až 28 USD/měsíc v závislosti na množině funkcionalit, hostovaný.

CushyCMS je jediným hostovaným redakčním systémem v tomto seznamu. K dispozici je bezplatná verze s omezenou funkcionalitou, která obsahuje neomezený počet webů, stránek a redaktorů, ale neumožňuje používat vlastní logo nebo vlastní název domény v administrativním panelu nebo upravit prostředí pro administraci. Pokud se nepotřebujete mít vlastní značku v panelu pro administraci, můžete jej využívat ke svému podnikání. Placená verze, která stojí 28 USD/měsíc, nabízí mnohem více funkcí včetně podpory nastavení značky.

Hlavní věc, kterou se systém CushyCMS odlišuje od většiny ostatních, je, že se konkrétně zaměřuje na umožnění vašim klientům upravovat jejich vlastní obsah. Podle libosti si navrhnete web a potom ho přidáte na účet systému CushyCMS. Odtud můžete určit, které části lze upravovat, a poskytnout svým klientům přístup.

Vzhledem k povaze systému CushyCMS neobsahuje žádné pluginy nebo předdefinované motivy. CushyCMS je skvělou volbou pro designéry, kteří nemají zkušenosti se zpracováním webových stránek v redakčních systémech nebo, kteří navrhují spousty základních webů, jež nevyžadují plnohodnotný redakční systém, nicméně jejich klienti potřebují, aby byly editovatelné.

Silné stránky

Správci obsahu mohou neuvěřitelně snadno upravovat jejich obsah

Bezplatná verze je vhodná pro mnoho uživatelů

Lze začít velmi jednoduše a rychle

Slabé stránky

Placená verze by mohla být drahá, pokud ji nepoužíváte pro více webů

E-mailová podpora je dostupná pouze u placené verze

Příliš základní pro celou řadu typů webů nebo obzvláště pro velké weby

Jaký redakční systém používáte? Jelikož volba „nejlepších“ redakčních systémů je velmi subjektivní, existuje nějaký, o němž si myslíte, že by měl být zde uveden namísto jednoho z výše zmíněných? Sdělte nám váš názor v komentářích!

