7 užitečných tipů, jak optimalizovat obsah (nejen) pro vyhledávače

V roce 2012 přišla společnost Google s revoluční aktualizací Penguin, která jednou provždy v měřítkách algoritmů postavila uživatele na první místo. Umožnilo to firmám vytvořit rovnováhu mezi vlídným obsahem zaměřeným na uživatele a technickou optimalizací pro vyhledavače.

Obsah je základní stavební kámen každého webu. A proto by měl být nejen zajímavý a užitečný pro čtenáře, ale taky dobře přizpůsobený pro průzkumné roboty (crawlery) vyhledávačů. To se ale snadněji říká, než dělá.

Jak toho tedy dosáhnout? Obsahoví experti a SEO konzultanti doporučují několik efektivních způsobů, jak vytvořit obsah, který bude přívětivý čtenáře i vyhledávač. Ty nejlepší tipy jsme pro vás shrnuli do sedmi praktických kroků.

1. Nejprve analyzujte svoji cílovou skupinu

Bez toho, aniž byste dobře věděli, kdo jsou vaši zákazníci, co hledají a jaké mají potřeby, nemůžete začít tvořit kvalitní obsah. Odpovíte-li si na několik základních otázek o vašich klientech, dokážete snáz překlenout tu pomyslnou mezeru mezi tím, kdy zákazník zjistí problém a kdy u vás nakoupí produkt, který mu ho pomůže vyřešit.

Mezi otázky, které byste si měli zodpovědět, patří:

Jaká mají vaši zákazníci očekávání a jak je můžete naplnit?

Na jakých internetových platformách působí?

Proč na internetu vyhledávají právě vás?

Jaká klíčová slova při vyhledávání používají?

Používáte tato klíčová slova při tvorbě obsahu?

A tak dále.

Na podobné otázky ale můžete nechat odpovídat přímo vaše zákazníky. Jednoduše jim zašlete stručný online formulář s dotazy, nebo s nimi o jejich problémech mluvte z pozice zákaznické podpory. Možností se nabízí spoustu.

Ať už k odpovědím dojdete jakkoli, jakmile je budete mít vydefinované, můžete začít lépe cílit na klíčová slova, která zákazníci používají a pomalu si tak budovat organickou návštěvnost. To je při tvorbě obsahu orientovaného na zákazníka zásadní.

2. Využívejte pro optimalizaci obsahu vhodné nástroje

Nikdo nechce dělat zbytečnou práci. A u SEO odborníků to platí dvojnásob. Proto vyvinuli spoustu skvělých nástrojů, které jim s optimalizací obsahu na internetu pomáhají. Jen v České republice jich lze nalézt spoustu. Některé jsou zpoplatněné a jiné ne, stačí se trochu porozhlédnout.

SEO nástroje vám pomohou analyzovat obsah na nejlepších pozicích ve výsledcích vyhledávání. Můžete je využít k formátování nadpisů, zařazení klíčových slov nebo k vyhledávání dalších souvisejících výrazů. Také jsou mnohdy skvělým zdrojem inspirace – některé placené nástroje vám totiž umožní sledovat chování nejen vašeho publika, ale i konkurence. Zdravý benchmarking je při optimalizaci webových stránek velmi užitečný.

3. Budujte zpětné odkazy

Zpětné odkazy přesměrovávají zákazníky z různých stránek na váš web. Dodávají webu relevanci a udržují konstantní návštěvnost. Díky četným odkazům z různých stránek na tu vaši si v očích zákazníků (ale i algoritmů vyhledávačů) vybudujete autoritu a důvěru.

Zpětné odkazy jsou užitečné i pro vyhledávače. Pomáhají jim navigovat vaše webové stránky na relevantní dílčí témata.

4. Využívejte ke zvyšování dosahu sociální sítě

Přidáním tlačítka pro sdílení na sociální sítě do obsahu stránek umožníte uživatelům jedním klikem sdílet váš obsah s celou svojí sociální bublinou. V mnoha redakčních systémech je tlačítko sociálních sítí již defaultně přednastavené. Pokud ale některý z nich nevyužíváte, obraťte se třeba na inPage, kde vám s jeho přidáním rádi pomohou.

5. Kvalita obsahu podněcuje zapojení publika

Kvalita obsahu je na prvním místě. Nikdy nic nepublikujte jenom proto, protože se to od vás právě očekává. Naopak se vždy soustřeďte na to, aby byl váš obsah přínosný pro čtenáře a vyvolal v něm chuť vykonat nějakou akci.

Nenechte se limitovat počtem slov. Vkládejte do článku tolik informací, kolik jen dovedete. Nic jako příliš dlouhý článek ve skutečnosti neexistuje.

Zaměřte se spíše na kvalitu než na kvantitu. Nezáleží na tom, kolik toho napíšete, ze slov vašeho obsahu by měla promlouvat čtivost a originalita.

Obsah pište tak, aby čtenáře vzdělával nebo pobavil. Měl by být schopen se s ním ztotožnit a v po dočtení sám chtít vykonat akci, ke které ho pobídnete.

Čleňte příspěvky do jednotlivých částí. Čtenář by měl vědět co od článku může očekávat (úvod) a jaký je váš konečný názor a shrnutí (závěr).

6. Nezapomínejte na vizuální stránku

Obrázky a videa přitahují více pozornosti než jakákoli jiná forma obsahu. Oproti textu jsou nejsnadněji vstřebatelné a čitelné a dokážou návštěvníka u vašeho příspěvku udržet delší dobu.

Prokletím zařazování vizuálního obsahu je však to, že webové stránky zatěžuje svou vysokou kapacitou. Ale na to existuje řešení. Stačí obrázky a videa před nahráním zkomprimovat a připojit k nim relevantní alternativní text. Pokud sdílíte videa z Youtube, Vimeo nebo jiné platformy, jednoduše jej vložte přes odkaz do příspěvku. Díky tomu se vaše stránky budou rychleji načítat a zlepší se i celkově výkon webu.

7. Dbejte na čisté („přátelské“) URL adresy

URL adresa není žádná písemná šifra určená pouze pro vyhledávače. V prvé řadě by mu měli rozumět běžní uživatelé. Proto se vždy u URL adresy ujistěte, že je srozumitelná. Až následně dbejte na to, aby byla přívětivá i pro vyhledávače – tedy že je v ní obsaženo vhodné klíčové slovo.

URL adresa by měla být krátká a návštěvníci mají být schopni pochopit téma odkazovaného obsahu už jen tím, že si ji přečtou. Jako ideální se považuje URL o třech až pěti slovech, víceslovné adresy už nezískají tolik pozornosti u hodnotících algoritmů vyhledávačů.

Závěr

Pomocí výše uvedených tipů zvládnete optimalizovat svůj obsah jako skuteční profesionálové. Vždy ale nejprve dbejte na svou značku, na její sdělení a to, co od ní vaši zákazníci očekávají.

Hledejte účel, kvůli kterému obsah tvoříte a snažte se dosáhnout všech milníků, které jste si tak stanovili.

Kdykoli však budete potřebovat s optimalizací pro vyhledávače pomoct, neváhejte se obrátit na zkušené profesionály. Jistě vám rádi pomohou se vším, co potřebujete.