Brendan Kane radí, jak získat nové sledujících na sociálních sítích

Sociální sítě se staly součástí našich každodenních životů. Netrávíme na nich jen svůj volný čas, pro spousty z nás je to i místo, kde pracujeme. Jednotlivci a firmy si zde budují prezentační profily, komunikují se svými fanoušky a sdílejí informace. K tomu všemu potřebují sledující. Jak je získat? Na to v knize Milion sledujících: Jak získávat nové followery na sociálních sítích odpovídá Brendan Kane.

Anotace

Každý den je na různých online platformách odesláno více než 60 miliard zpráv a pouze několik z nich uspěje v horečné snaze získat pozornost zákazníků.

Zásadní otázkou pro každého, kdo chce získat co největší dosah pro svůj obsah, firmu či značku nebo se spojit s publikem po celém světě, už dávno není to, zdali vůbec používat sociální média, ale naopak to, jak pro své cíle co nejefektivněji využít celou řadu různých online platforem. Brendan Kane vás prostřednictvím knihy Milion sledujících naučí, jak během krátké doby získat z nuly velké množství sledujících, jak vytvářet osobní, unikátní a hodnotný obsah a jak budovat svoji multimediální značku prostřednictvím populárních platforem, jako je Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat a další.

O autorovi

BRENDAN KANE je obchodní a digitální stratég pro korporace ze seznamu Fortune 500, značky a celebrity. Baví ho pomáhat svým klientům systematicky vyhledávat a získávat nová publika, která odměňují relevantní obsah, produkty a služby svou pozorností a penězi. Jeho nejsilnější stránkou je schopnost odhalit hodnotu. Dokáže ze složitého udělat snadné díky nástrojům a metodám, které posilují růst a umožňují uskutečnit požadovaný záměr.