Cestovatelská fotografie: Fotografujte na cestách jako profesionál

Ať už jste vyrazili na cesty za účelem fotografování, nebo jen jedete s rodinou na dovolenou, chcete se vrátit s perfektními snímky, které si můžete vystavit doma na poličce nebo vytisknout ve velkém formátu a pověsit na zeď. Pořizování skvělých fotografií z cest může být složité… Pokud ovšem neznáte tajemství, která vám prozradí Scott v knize Cestovatelská fotografie (v orig. The Travel Photography Book).

Scott Kelby, světově nejprodávanější autor fotografických knih, se s vámi podělí o všechna svá tajemství a časem prověřené techniky. Věnuje se všemu od svého základního vybavení na cesty a prvotního průzkumu před cestou přes nastavení fotoaparátu až po speciální techniky cestovatelské fotografie, které vám pomohou s pořízením skutečně úchvatných snímků.

V této knize se dozvíte:

– Co stojí za skvělou cestovatelskou fotografií (včetně rad, co fotit a co vynechat).

– Které objektivy a příslušenství vám zajistí ty nejlepší výsledky.

– Jak upravit snímky v programech Lightroom nebo Photoshop, abyste dosáhli neuvěřitelných výsledků.

– Tipy, jak pořídit skvělé portréty místních obyvatel (a jak je přesvědčit, aby vám ochotně zapózovali).

– Kdy má smysl sáhnout po mobilním telefonu místo fotoaparátu.

– Jak vytvořit konkrétní typy cestovatelských fotografií.

– Jak komponovat snímky z cest, jak zabezpečit své vybavení proti krádeži a poškození, a celou řadu dalších rad, které vám pomohou s vytvořením lepších cestovatelských snímků a udělají váš výlet zajímavějším a zábavnějším.

Scott zde nezatajuje žádné informace, které by vám mohly pomoci s pořízením takových cestovatelských fotografií, o kterých jste vždy snili. Taková kniha o cestovatelské fotografii tu ještě nebyla.

O autorovi

Scott Kelby je světově nejprodávanější autor fotografických knih (šest let v řadě) a také redaktor a vydavatel časopisu Lightroom Magazine, producent LightroomKillerTips.com, redaktor a vydavatel časopisu Photoshop User a také každý týden moderuje známý fotografický pořad The Grid. Scott je CEO KelbyOne.com, portálu zaměřeného na vzdělávání fotografů po celém světě. Je také oceňovaným autorem více než devadesáti knih, mimo jiné například pětidílné série Digitální fotografie, Photoshop – kanály, Adobe Photoshop – úpravy digitálních fotografií, To nejlepší z Digitální fotografie, Portrét v přirozeném světle a mnoho dalších knih o Photoshopu, Lightroomu a fotografii.

