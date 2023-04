Chyba 404 – Page Not Found, co ji způsobuje a jak s ní nakládat

Představte si situaci. Chcete zobrazit obsah požadovaného webu, ale po kliknutí se vám zobrazí chybové hlášení. Všichni to dobře známe. Cílová stránka není k dispozici – 404 Not Found, Chyba 404, 404 Error, Page Not Found, stránka nenalezena. Chybový kód HTTP 404 je jedna z nejčastějších chyb na internetu. Co znamená, co ji zapříčiňuje a jak s ní zacházet se dozvíte v tomto článku.

K čemu slouží stavové kódy třídy 4xx

Stavové kódy třídy 4xx jsou standardní odpovědí při komunikaci klienta se serverem, které informují o chybě na straně klienta. Patrně nejrozšířenějším kódem z této třídy je 404, čili error – stránka nenalezena. Mezi další chybové zprávy ze stejné třídy patří 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden a 408 Request Timeout.

Co error 404 způsobuje?

Kód 404 je nejčastěji oznámení o chybě na straně serveru. Mnohdy ji zapříčiní přímo administrátor tím, že webovou stránku v adresáři přesune, ale nepřesměruje starou URL na novou. To se zpravidla stává při změně struktury stránek či CMS.

Důsledky chyby 404 na váš web

Vliv nefunkčních stránek na váš web je diskutabilní. Pokud je u zobrazení chyby 404 na vině uživatel (tím, že zadal cílovou URL s překlepem) nemělo by to výkonu vašeho webu nijak škodit. Má-li však váš web větší množství nefunkčních odkazů přímo ve struktuře (např. staré URL nepřesměrované na novou adresu), mohou si z toho vyhledávače vyvodit, že není dobře udržovaný a postupně v něj začnou ztrácet důvěru. Web se propadne v pozicích SERP nebo ho vyhledávače přestanou indexovat úplně.

Co dělat s chybovou stránkou 404 na svém webu

K odhalení chybových stránek lze využít hned několik nástrojů. Z těch volně dostupných můžete využít Google Search Console nebo Xenu Link Crawling Tool. Jakmile zaevidujete všechny chybové stránky, je za potřebí je po jedné přesměrovat na funkční. Provedete to pomocí protokolu 301 Moved permanently.

Co by měla obsahovat chybová stránka?

S chybovou stránkou 404 je potřeba dopředu počítat. Je třeba ji přizpůsobit na míru vašemu webu a co možná ku prospěchu návštěvníka. Personalizovaná stránka kódu 404 patří ke standardům moderního webu. Jedině tak nepřijdete o návštěvníka, ale naopak získáte možnost ho nasměrovat tam, kam sami potřebujete.

Tipy na dobře personalizovanou stránku:

Vylaďte stránku kódu 404 do grafického stylu vašeho webu.

Vstřícně uživateli vysvětlete, že požadovaná stránka neexistuje nebo nebyla nalezena.

Naveďte návštěvníka zpět na funkční stránku. Zpravidla na home page, případně odkazy na oblíbené stránky.

Dejte uživateli možnost vás jednoduše kontaktovat. Umožněte mu nefunkční stránku přímo nahlásit.

Jak chybovou stránku 404 vyřešit z pohledu uživatele?

Podívejte se na několik tipů, co proti stránce 404 Not Found při procházení webu dělat:

Stránku aktualizujte

Požadovaná stránka se nemusela správně načíst. Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ nebo stisknutím klávesy F5 načtení stránky zopakujete.

Zkontrolujte překlepy v názvu URL

Pokud jste adresu do vyhledávacího řádku zadali ručně, je možné, že jste se překlikli. Zkontrolujte pravopisné chyby a překlepy. Ujistěte se, jestli jste nevynechali i dvě přední lomítka.

Hledejte přímo na stránce

Pokud je to možné, zkuste klíčová slova vyhledat pomocí vyhledávacího řádku webovky. Stránka, kterou se snažíte dohledat možná sice nemusí existovat, obsah ale může být přemístěn jinam. Administrátoři ji třeba jen nestačili přesměrovat.

Vymažte mezipamět prohlížeče a soubory cookies

Zobrazuje se vám stránka na laptopu, ale PC už ne? Stránka očividně existuje, chyba je v prohlížeči vašeho zařízení. Promažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookies.

Zkuste webové stránky s chybou kontaktovat

Pokud nic z výše uvedeného nezabralo a vy se opravdu potřebujete na danou stránku dostat, nezbývá vám než webovky kontaktovat. Snad získáte alespoň informace o tom, jestli stránka existuje a kdy bude obnovena. Přinejmenším sdělíte administrátorům, že se jí mají věnovat.

Chybové stránky 404 jsou přirozenou součástí internetu

Kódu 404 se na internetu nelze vyhnout. Je ovšem třeba si na něj i tak dávat pozor. Z pohledu administrátora, či majitele webu, je podchycení chybových stránek nezbytné pro funkční, dobře vyhledatelný a důvěryhodný web. Uživatelé internetu a návštěvníci webů se s pravidly, co dělat, pokud se s chybovou stránkou 404 setkají, měli seznámit také.