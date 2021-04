Co dělají úspěšní aby zvítězili? To zjistil Dave Asprey

Dave Asprey vedl několik stovek rozhovorů s lidmi, kteří se snaží měnit sebe a následně i svět. Získané znalosti se autor rozhodl aplikovat na sobě a posouvat tak svoje schopnosti dále. Vše sepsal do knihy Game changers, která obsahuje mimo jiné také téměř padesát podložených vědeckých zákonů, které vám pomohou při cestě za úspěchem. Chcete se naučit pracovat efektivněji, lépe se soustředit, zbavit se strachu a úzkostí? Pak by tento svazek neměl chybět ve vaší knihovně!





Slavný BIOHACKER Dave Asprey se s vámi podělí o převratné informace, které nashromáždil z rozhovorů s tzv. „game changers“, lidmi, kteří mění sebe, aby mohli měnit svět.

Strach je zabiják mysli

Získejte díky sexu ty nejlepší drogy

Brzké vstávání z vás dobrého člověka nedělá

Nejezte jako neandrtálec, jezte jako vaše babička

Honem! Meditujte rychleji

Dýchejte v lese, a ne ve vaně

Vděčnost je silnější než strach



Dave před několika lety založil podcast s názvem Bulletproof Radio s cílem dozvědět se něco užitečného od lidí, kteří jsou špičkami v tom, co dělají, aby sám dosáhl osobního růstu. Šel si pro radu za nekonformními vědci, špičkovými sportovci, biochemiky a lékaři, co se nebáli inovací. Zpovídal i výživové poradce olympijských sportovců, odborníky na meditaci, příslušníky námořních jednotek Navy SEALs nebo vůdčí osobnosti v oblasti osobního rozvoje – prostě každého, kdo měl nějaké neobvyklé schopnosti nebo znalosti, z nichž by mohl těžit. Vyzpovídal více než 450 lidí, mezi nimi např. Dr. Daniela Amena, Gabby Bernsteinovou, Wima Hofa, Alberta Villolda, dr. Davida Perlmuttera, Ariannu Huffingtonovou, Dr. Stanislava Grofa, Jacka Canfielda, Esther Perelovou nebo Tima Ferrise.

Tito lidé mu změnili život. Namátkou – shodil 45 kilo; zvýšil si IQ; naučil se soustředit; zbavil se strachu, hanby, zlosti a dalších věcí, které jej v životě zpomalovaly; omládl. Dnes je Dave Asprey nejen majitel firmy Bulletproof v hodnotě několika miliónů dolarů, kterou sám od píky vybudoval, ale také autorem několika světových knižních bestsellerů. Jeho podcast má na iTunes přes 75 milionů posluchačů a patří mezi nejlepší ve své kategorii. Dosáhl takové výkonnosti, o které ani netušil, že je jí schopen.

Kniha Game Changers nabízí celkem 46 vědecky podložených zákonů, které vám pomohou inspirovat se autorovou cestou k úspěchu. Nabízí praktické rady, které můžete okamžitě aplikovat ve svém životě a těžit z nich. Od zkrocení strachu a úzkosti přes rychlejší a efektivnější rozhodování až po vytváření užitečných návyků, cvičení vděčnosti a další postupy, které změní život i vám.

Buďte chytřejší, rychlejší a šťastnější!

