Co je to dark mode a jaké má dopady na náš zrak? 

Ve světě technologií se o tmavém režimu posledních několik let hodně mluví. Naposledy nad ním diskusi rozvířila společnost Apple po tom, co v roce 2019 implementovala dark mode do iPhonů. Popularita dark modu v Apple telefonech vedla k tomu, že lidé začali tmavé zobrazení požadovat nejenom u aplikací, ale i webových stránek. Čtenáři intervalu se ho po četných žádostech spolu s celkovým redesignem dočkali začátkem tohoto měsíce.

Tmavý režim (dark mode) převrací barevnou škálu do tmavých odstínů, snižuje světlo z obrazovek a zachovává minimální kontrastní poměr barev potřebných pro čitelnost. Paletu barev zobrazovaného rozhraní přesouvá do kontrastu tmavého pozadí a světlých grafických prvků v popředí. V poslední době je dark mode velmi populární a hojně se využívá jak na mobilních zařízeních a tabletech, tak na desktopu.

Dark mode může mít pozitivní dopad na naše zdraví

O vlivech tmavého režimu existuje mnoho protichůdných názorů. Někteří odborníci tvrdí, že čtení textu na tmavém pozadí je snazší a zdravější, protože snižuje namáhání očí. Existují ovšem i jiné studie, které docházejí k opačnému závěru.

Dark mode má také údajně snižovat množství vyzařovaného modrého světla. Některé studie naznačují, že to může pozitivně ovlivnit náš spánkový cyklus. A diskuze se vede také o tom, zda může tmavý režim prodloužit výdrž baterie vašeho smartphonu či laptopu.

Jaké jsou výhody tmavého režimu?

lidem s citlivostí na světlo nebo poruchami zraku může usnadnit čtení textu

displeje a monitory nastavené na tmavém režimu vydávají méně modrého světla

u mobilních zařízení může pomoci šetřit baterii

snižuje únavu a suchost očí

Jaké jsou nevýhody tmavého režimu?

někomu může světlý text na tmavém pozadí oči spíše unavovat

Jestli je tmavý režim pro naše oči a zdraví skutečně lepší je těžká otázka. Zdá se, že každému vyhovuje něco jiného. Zastánci dark modu mohou mít pocit, že jim světlý web nedělá dobře na sítnici. Ti druzí zase argumentují lepší čitelností při okolním světle. Jako nejvhodnější řešení se proto ukazuje možnost manuálního přepínání mezi tmavým a světlým režimem, aby si oba tábory mohli sami zvolit, jak budou stránky či aplikaci sledovat.

Jaké nejznámější aplikace dark mode podporují?

Na iOS nebo Android zařízeních naleznete funkci dark mode téměř u všech největších aplikací. Ať už to jsou sociální sítě jako Twitter, YouTube a Facebook, nebo komunikační kanály typu Messenger a Slack. A nedávno s tmavým režimem přišla i česká společnost Seznam, která ho implementovala do své mobilní aplikace.

Dark mode na interval.cz

Na intervalu jsme dark mode implementovali na přání čtenářů v rámci nedávného redesignu. Naši vývojáři si dali práci především s kontrastem barev, aby vyhověli standardům o přístupnosti, a zároveň zachovali jednotnou vizuální identitu magazínu. Tmavý režim si na interval.cz můžete kdykoli spustit kliknutím na ikonku měsíce v pravém horním rohu domovské stránky nebo dole v patičce.