Dbejte na zálohu dat víc než kdy jindy

Všechna nezálohovaná data jsou předem odsouzená ke ztrátě. Záloha (angl. backup) je základní způsob ochrany vašich dat. Říká se tak zkopírovaným datům na různých datových nosičích a místech. Zálohovaná data se uchovávají proto, aby je bylo možné obnovit v případě ztráty, poškození, či odcizení. Jak správně a efektivně zálohovat svá data, abyste o nic v budoucnu nepřišli? Dočtete se v tomto článku.

Jaká data je třeba zálohovat?

Data, která jeden považuje za cenné nemusí druhému připadat k záloze důležité vůbec. Sami si určete, která data pro vás mají jaký význam a podle toho s nimi nakládejte.

Asi každému se již při práci s počítačem stalo, že si přepsal nějaký původní soubor nově zeditovaným. Uložil novou verzi a přemazal tím tu starou. Data, která jsou často editována a která mohou být využita v budoucnu v původním stavu, je vhodné pravidelně zálohovat.

Může se jednat o výstupy textových a tabulkových editorů, o grafy, prezentace a další soubory běžně využívané v práci. Nebo taky o osobní data, fotky a videa, zálohy z dovolené nebo rodinných oslav, uložené pozice z her a další data, která by vás jednoduše mrzela, pokud byste o ně přišli.

V neposlední řadě je třeba dbát na zálohy klíčových složek z osobního i pracovního počítače, data o účtech a heslech, operační systém a jiné dokumenty.

Provozujete-li vlastní webové stránky, dbejte zvýšené pozornosti i zálohování webhostingu. U předního poskytovatele internetových služeb CZECHIA.COM dostanete garanci denních záloh a jejich obnovy až 30 dní zpětně. Důležitá je i záloha databází, která u CZECHIE probíhá taktéž denně a zůstává po 30 dnů k dispozici.

Jak svá data zálohovat efektivně?

Jednotný návod na to, jak zálohovat data neexistuje. Ve zkratce ale lze říct: „Zálohujte dřív, než bude pozdě. Veškera nezálohovaná data považujte raději dopředu za ztracená.“ Ano, zní to poněkud naléhavě, ale pár desítek minut zálohování dnes vám může zachránit několik let ztracené práce později.

Zálohujte i zálohu. Rozdělujte zálohy na různá místa a různými způsoby. Alespoň jednu kopii zálohy uschovávejte offline mimo vlastní počítač či úložiště, které nejsou připojené k internetu, nebo jakékoli počítačové síti.

Vhodné zařízení pro ukládání dat

Online – Cloudové úložiště

Častým problémem, který vede ke ztrátě dat, je závada na úložišti. Pevné disky i USB flashky bývají mnohdy poruchové a bohužel se v takovém případě už ke svým datům nedostanete.

Cloud je, co zálohování se týče, primární volbou většiny uživatelů. Práce s ním je snadná a efektivní. Data lze sdílet, přesouvat a libovolně stahovat do různých zařízení. Svou zálohu máte k dispozici 24 hodin denně ze kteréhokoliv zařízení s přístupem na internet. V případě, že vám přestane dostačovat poskytovaný prostor, připlatíte si jednoduše tarif s větší kapacitou. Nemusíte řešit migraci, životnost ani výměnu zařízení.

Společnost ZONER software, a. s. nabízí dvě cloudová uložiště. Služba Cloud Disk od ZonerCloudu slouží k ukládání dat všech typů a velikostí. Lze jej připojit v systému Linux či Windows jako aktivní síťovou jednotku, což mu umožňuje pracovat stejně jako by šlo o lokální úložiště. Navíc na něm jsou data bezpečně uložená

a ihned přístupná. Vysoký výkon a maximální dostupnost garantuje mimo jiné špičková hardwarová výbava od nejlepších dodavatelů na trhu.

Druhé úložiště od ZONERu se specializuje na práci s fotografiemi a videi. Zonerama je zdarma dostupná online služba, která nabízí neomezený prostor pro nahrávání fotografií a videí, jejich organizování do alb a snadné sdílení. Mimo jiné je součástí oblíbeného fotografického editoru Zoner Photo Studio.

Výhody a nevýhody cloudu

Někteří uživatelé mohou za nevýhodu cloudového úložiště považovat, že svěřují svá data třetí straně. Je proto samozřejmě potřeba pečlivě vybírat poskytovatele. Obecně ale lze říci, že cloud je stejně bezpečný, ne-li v některých případech i bezpečnější než hardwarová úložiště (na rozdíl od externího disku nelze cloud tak snadno fyzicky odcizit).

ZonerCloud své služby zabezpečuje mimo jiné pravidelným zálohováním a replikací dat. Nabízí více variant zálohování na geograficky oddělených serverech. Navíc jsou data umístěna výhradně v České republice.

Profesionálním zabezpečením a pravidelným zálohováním cloudu lze předcházet ztrátě velkého množství dat. Ale pro absolutní bezpečí je vhodné používat ještě externí offline úložiště.

Offline – SSD disk

Externí disk je nejlepším doplňkem cloudového úložiště. Pro offline zálohování lze jednoznačně doporučit solid-state drive – SSD.

SSD disky jsou nejlepší volbou co se externích datových úložišť týče. Nahradily pevné disky (HDD – hard disk drive), které se už dnes považují spíše za postarší technologii pro uživatele limitované finančními prostředky.

Hlavní výhodou SSD disku oproti standardnímu HDD externímu disku je rychlost. Jelikož SSD disk nemá žádné pohyblivé součástky (plotny) a nic se v něm netočí ani nepohybuje, probíhá přenos dat podobně, jako u malých paměťových karet. Obvyklá hodnota přenosu SSD disku je až 550 megabitů za vteřinu. Navíc je prokazatelně menší, tišší a šetrný na energie.

Mezi nové výrobce SSD disků vstupujících na český trh patří společnost ASOME.cz. Dle svých webových stránek nabízejí výrobky disponující nejmodernějšími technologiemi a ochranou dat. Vyznávají filozofii „Lasting Solid Memory“ a tak se jejich externí disky mohou pochlubit údajně nebývale dlouhou životností.

Zásady zálohování dat

Co, proč a kam zálohovat již článek zmiňoval. Na závěr tedy jen několik shrnujících rad: