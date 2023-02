Bezpilotní letouny mají opravdu široké využití v civilní i vojenské sféře. Dronům prostě patří budoucnost! Drony jsou stroje budoucnosti! Bezpilotní letouny mění nejen civilní, ale i vojenský sektor a jejich vývoj rozhodně nepolevuje.

Technologické společnosti se předhánějí ve vývoji laserů, mikrovlnných zbraní a technologií nezbytných pro boj s budoucími hrozbami, které drony představují. Seth J. Frantzman zavede v knize Drony Bitvy budoucnosti (Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence, and the Battle for the Future) čtenáře na půlnoční cvičení s elitními izraelskými bojovníky s drony i do centrály CIA, kde byly drony v 90. letech schváleny a vyslány do vzduchu s cílem nalézt a zabít Usámu bin Ládina.

Drony mění bojiště od Sýrie po Libyi a Jemen. V rukou teroristů ISIS během bitvy o ulice iráckého Mosulu udělaly irácké armádě a civilistům ze života peklo. Pro hlavní uživatele drahých bezpilotních letounů, což jsou armády a bezpečnostní agentury, se trh rovněž zvětšuje; do roku 2020 bylo v provozu přes 20 000 vojenských dronů.

Kdysi byly bezpilotní létající stroje doménou jen několika málo armád, dnes se vyrábějí v Turecku, Číně, Rusku a na trh s vojenskými drony mohou vstupovat i menší země, jako je Tchaj-wan. Je to současně velký byznys – v následující dekádě bude na drony vynaloženo 100 miliard dolarů. Armády za ně budou možná brzy utrácet víc než za tanky, podobně jako kdysi námořnictva přešla od obřích, ale zranitelných bitevních lodí, k menším a obratnějším. Budoucí války se budou vést pomocí bezpilotních letounů a vyhraje je ten, kdo bude mít nejdokonalejší technologii.

Bezpilotní letouny mění způsob vedení války, což vede k soupeření mezi USA, Čínou, Izraelem a Íránem. Kdo bude dronovou velmocí budoucnosti?

O autorovi

Narodil se v Maine, je vysokoškolským pedagogem, spisovatelem a novinářem. Píše pro The Jerusalem Post, The Spectator, The Forward, Al-Jazeera, Jüdische Allgemeine, The National Interest, the National Post a další. Je také autorem oceňované knihy After ISIS: America, Iran and the Struggle for the Middle East. Coby válečný zpravodaj pokrýval konflikty v Iráku, Turecku, Jordánsku, Egyptě a Izraeli.