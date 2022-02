Hraj fér a vyhraj: Příběh zakladatele jedné z největších technologických společností

Příběh zakladatele a ředitele jedné z největších technologických společností v Americe. Třicet let po té,

co Michael Dell skryl známky svého začínajícího podnikání v oblasti PC v koupelně na vysokoškolské koleji,

se jako zakladatel a ředitel společnosti Dell Technologies ocitl v bitvě o přežití své společnosti. To,

co následovalo, mohlo zajistit její odkaz, nebo ji kompletně zničit.

Za úspěchem Dell Technologies stojí tři důležité bitvy, které bylo nutné vybojovat: bitva o to, firmu spustit, udržet ji a transformovat. Vůbec poprvé Dell odhaluje úspěchy a prohry, které formovaly vývoj společnosti v tomto rychle se měnícím odvětví, a také jeho vlastní proměnu v ředitele, jakého firma potřebovala. S humorem a pokorou vzpomíná na mentory, kteří mu ukázali, jak proměnit vášeň v byznys, na konkurenty, kteří se stali jeho přáteli, protivníky nebo obojím, a na žraloky, kteří kroužili okolo a čekali na slabou chvilku. Ukazuje se, že za jeho úspěchem stojí dlouhodobá vize: technologie je nakonec především o lidech a jejich potenciálu.

Hraj fér a vyhraj (Play Nice But Win) je víc než jen upřímný portrét lídra na rozcestí, je to survival story dokazující, že i když každý s technologickým nadhledem a podnikatelským zápalem může vybudovat něco velkého, je zapotřebí skutečného lídra k tomu, aby vzniklo něco, co přetrvá.

O knize napsali

„Michael vás provede každým krokem svého příběhu, od založení firmy na pokoji studentské koleje až po uskutečnění největší akvizice v technologické oblasti v historii. Kdokoliv, kdo se zajímá o byznys na jakékoliv úrovni, může těžit z hlubokých postřehů v této knize.“ —Bill Gates

„Kniha je kousavě vtipná, nervy drásající a má rychlý spád. Je obohacena o postavu padoucha, kterým je Carl Icahn, aktivistický investor toužící po publicitě, jehož střetávání se s panem Dellem dává příběhu náboj.“ —The Economist

