IDN – domény s diakritikou

Zaregistrovat si vlastní doménu s českou diakritikou nebo s jinými znaky, než je latinka, už dávno není problém. Vděčíme za to systému IDN, což je akronym z anglického názvu Internationalized Domain Name. Podpora tohoto systému u jednotlivých domén závisí na rozhodnutí jejich správců. Zatímco u CZ domény IDN zaveden nebyl, u domény .EU můžeme domény s diakritikou (příkladem doména.eu) registrovat již od roku 2009.

Právě správce .EU domény, sdružení EURid, periodicky vydává ve spolupráci s organizací UNESCO, regionálními registry a Verisignem zprávu o stavu penetrace internetu IDN doménami – IDN World Report.

Report zveřejněný na konci roku 2019 přináší řadu zajímavých metrik a umožňuje nám podívat se pod pokličku čísel spojených s užíváním IDN domén.

Koncem roku 2018 bylo na světě zaregistrovaných 9 milionů IDN domén, což znamenalo meziroční nárůst 20 % oproti roku 2017.

Více než polovina IDN domén je registrována v Číně a v dalších zemích Asie a Pacifického regionu.

Absolutním rekordmanem v počtu IDN domén je Čína s 3,9 milióny těchto domén.

IDN domény tvoří pouze 2,5 % všech na světě registrovaných domén.

81 % generických TLD je jen zaparkovaných, čili bez webové prezentace

TOP 20 TLD IDN domén

EURid rovněž v posledních letech zavedl přímo dvě nové IDN varianty nových TLD, které jsou překladem hlásek EU do azbuky .ею, a také do řečtiny .ευ.

Na těchto variantách top level domén je zajímavé to, že jsou přímým překladem hlásek EU, nikoliv zkratkou pro název Evropská unie, která má v uvedených jazycích jiné znění. V azbuce by se muselo překládat EC a v řečtině EE. Eю a .ευ tak vznikly po debatách mezi EURidem a zástupci daných lokalit, kterým jsou tyto IDN určeny a reflektují možnou kolizi se zkratkami jiných národních domén.

Navzdory tomu, že počet IDN domén roste, je jejich faktická využitelnost nízká. Je to způsobena zejména tím, že v praktických aplikacích často chybí implementace pro IDN. Týká se to zejména emailové komunikaci a emailových klientů, aplikací pro mobilní telefony, různých prohlížečů, i smart zařízení nebo některé webové aplikace, kde se třeba email používá jako login vůbec nepočítají s tím, že by někdo mohl použít email třeba ve tvaru admin@doména.eu

V českém prostředí se výzkumem zájmu o IDN pravidelně zabývá sdružení CZ.NIC, které zatím vždy došlo k závěru, že v ČR není o zavedení IDN většinový zájem. Výsledky jejich šetření v našem prostředí si tak můžete prohlédnout na jediné české funkční doméně s diakritikou, kterou je www.háčkyčárky.cz