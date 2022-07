Jak připojit Smart TV k PC přes Wi-Fi?

Máte doma chytrou televizi s opravdu velkou obrazovkou? A chcete si tuto obrazovku užít i při práci na PC? Anebo byste si rádi na počítači pustili oblíbený film a nechce se vám ho přehrávat do televize? Bezdrátové sdílení obrazu notebooku na TV je rychlé, efektivní a především jednoduché. Jak na něj?

Velká obrazovka se hodí i pro prezentaci fotek z dovolené návštěvě anebo na sentimentální prohlížení vašich svatebních fotografií a videí s prvními krůčky vašich potomků. Připojení Smart TV k PC je možné několika způsoby. Mezi ten nejefektivnější patří propojení PC s TV přes rozhraní Wi-Fi.

Výhody a nevýhody propojení PC s TV přes Wifi

Bezdrátové připojení mezi notebookem a televizorem se hodí pro jednorázové akce – promítání fotografií, sledování filmu, práci, při které potřebujeme vidět detaily. Bezdrátové připojení mezi TV a PC se nehodí pro hraní her. Může totiž docházet ke zpoždění přenosu zvuku i obrazu, které může hru rušit. Bezdrátové připojení je také obecně pomalejší než kabelové. Pokud tedy chceme televizor používat jako monitor počítače denně, je lepší je propojit kabelem HDMI. Pokud si chytrou televizi pořizujete výhradně na hraní her, možná se vám bude líbit některý z modelů Smart TV od značky Hisense, které již z výroby disponují herním módem.

Proč propojovat notebook s TV bezdrátově?

Manuální připojení notebooku k TV není žádná věda. Najdete na televizi i notebooku zdířky pro konektory, pořídíte si odpovídající kabel (nejčastěji HDMI) a obě zařízení propojíte. Pak ještě manuálně nastavíte na televizi zdroj signálu, a pokud jste vše udělali dobře, zařízení jsou propojena.

Bezdrátové propojení notebooku s TV přes Wi-Fi je technicky poněkud náročnější. Nejde ale o nic, s čím by si průměrně zdatný technický nadšenec neporadil. Bezdrátové zrcadlení notebooku na TV navíc přináší mnohem více pohodlí a možností než drátové připojení. Tak směle do toho.

Jak propojit notebook s TV přes Wi-Fi?

K bezdrátovému zrcadlení obrazovky PC na TV přes Wi-Fi je potřeba využít některé z bezdrátových rozhraní, které je kompatibilní s vaší chytrou televizí. Nejoblíbenější a nejčastěji používaná rozhraní jsou Miracast a Chromecast. V případě zařízení od Apple pak AirPlay. Všechna tato rozhraní mají své výhody i nevýhody. Obecně však všechna dělají totéž – přenášejí obraz z obrazovky notebooku do televizoru. Pokud chcete některé z nich preferovat, zaměřte se na jeho kompatibilitu již při výběru televizoru.

Chromecast

Chromecast je ze všech bezdrátových rozhraní nejjednodušší a to jak z hlediska nastavení, tak i používání. Jde o řešení vyvinuté společností Google a dobrou zprávou je, že služba Chromecast je poskytována zdarma. Pro její funkčnost však potřebujete Android TV nebo zařízení Chromecast, které je jednou z možností, jak udělat z normální televize chytrou.

Ideální samozřejmě je, pokud má váš chytrý televizor Chromecast integrovaný přímo z výroby. Pokud tomu tak není, musíte si pořídit zařízení, které se připojuje k HDMI portu televizoru a funguje jako přijímač. To ale navíc potřebuje dodatečné napájení z adaptéru přes micro USB. Takže musíte počítat s tím, že vám zabere na televizoru hned dva porty.

Jak připojit PC k TV přes Wifi s využitím aplikace Chromecast?

Pokud máte zařízení Chromecast připojeno k televizoru anebo je vaše TV s Chromecast rovnou kompatibilní, stačí otevřít prohlížeč Google Chrome a na liště vpravo nahoře kliknout na tři tečky. Ze zobrazeného menu vyberte položku „Odeslat“ a sdílení obrazovky začíná. Je to opravdu rychlé. Proto nezapomeňte na svém PC před sdílením zakrýt vše, co nechcete, aby bylo na televizoru vidět.

Miracast

Miracast je jedno z nejstarších bezdrátových rozhraní pro připojení notebooku k televizoru. V minulosti do něj byly vkládány velké naděje. Jeho výhodou je přímá podpora operačního systému Android, což znamená, že bez notebooku, resp. aplikací podporujících Android (od společnosti Google) Miracast bohužel nevyužijete.

Kromě toho se někteří uživatelé zmiňují o tom, že Miracast není při přenosu dat v některých případech tak spolehlivý, jak by si představovali. Přesto mu nelze upřít jistou atraktivitu pro majitele telefonů, tabletů a dalších zařízení s Androidem.

Jak připojit počítač k televizoru přes Wifi pomocí technologie Miracast?

Pokud máte televizor s podporou technologie Miracast, je nutné jej nejprve bezdrátově připojit k domácí síti. Poté v notebooku otevřete program pro zrcadlení displeje a stejný spusťte i na televizoru. Aplikaci Miracast si můžete stáhnout zdarma z obchodu Google Play a pak samozřejmě nainstalovat. Postup instalace je poměrně jednoduchý a bezpečně by vás jím měly provést integrované pokyny.

AirPlay

AirPlay je proprietární bezdrátové rozhraní společnosti Apple. Funguje tedy pouze se zařízeními Apple. Dobrou zprávou však je, že se velmi snadno používá. Využít je můžete ke sdílení obrazovky z MacBooku, iPadu, ale i iPhone. Podmínky použití jsou obdobné jako v případě aplikace Chromecast. Buď je AirPlay rovnou integrováno ve vaší televizi anebo si musíte dokoupit speciální multimediální centrum, které seženete pod názvem Apple TV. I to se stejně jako v případě zařízení Chromecast připojuje do HDMI konektoru televizoru a kvůli napájení je nutné je připojit ještě do elektrické zásuvky. Nakonec je potřeba jej ještě pomocí kabelu nebo bezdrátově připojit k internetu.

Jak na propojení Macbooku s TV pomocí AirPlay?

Po zapojení všech kabelů se připojte pod svůj Apple účet, a jste kompletně připraveni na sdílení. I to je v případě Apple úžasně jednoduché. Jako i vše ostatní. Stačí na MacBooku otevřít webový prohlížeč Safari a v pravém horním rohu obrazovky vyhledat ikonu AirPlay. Pak v zobrazeném seznamu vyberte televizor. Obraz z MacBooku se nyní zobrazí na obrazovce televizoru. Samozřejmě můžete AirPlay používat také ke streamování médií, jako jsou videa, fotografie nebo hudba, z MacBooku do televizoru. K tomu však potřebujete vhodný přehrávač médií.

Obsah, který je streamován přes AirPlay, bude mít v pravém horním rohu okna přehrávače ikonu se šipkou směřující nahoru. Pokud na ni kliknete, zobrazí se seznam kompatibilních zařízení včetně televizoru. Vyberte jej a streamování se automaticky spustí. Pomocí AirPlay můžete sdílet celou obrazovku nebo jen vybraná okna.

Pokud chcete sdílet pouze vybraná okna, nejprve je otevřete a poté klikněte na ikonu AirPlay v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se nabídka s možností „Sdílet obrazovku“ nebo „Pouze okna“. Pokud vyberete možnost „Pouze okna“, zobrazí se seznam všech aktuálně otevřených oken. Vyberte ta, která chcete sdílet, a klikněte na tlačítko „Sdílet“ v pravém dolním rohu.

Jak sdílet obrazovku na TV ve Windows 10?

Sdílení obrazovky MacBooku jsme si popsali v předchozím odstavci. Co když ale jablečným produktům neholdujete, a potřebujete propojit PC s TV přes Wifi ve Windows 10? Dobrou zprávou pro vás je, že společnost Microsoft integrovala potřebný software do systému Windows 10. Jediné, co potřebujete, je kompatibilní televizor a přítomnost obou zařízení na stejné Wifi síti.

Propojení PC s TV ve Windows 10

Prvním krokem pro bezdrátové propojení notebooku s televizorem ve Windows 10 je pravý klik na základní obrazovku. Z menu, které se vám následně zobrazí, vyberte volbu „Nastavení zobrazení“. Zobrazí se okno ovládacího panelu, na kterém kliknete na odkaz „Připojit k bezdrátovému displeji“ a následně pomocí lupy vyhledáte vaši Smart TV a kliknete na ni.

Jakmile bude připojení úspěšné, zobrazí se vám lišta s nápisem „Připojeno k … název vašeho zařízení“. V případě, že chce změnit způsob, jakým je vaše připojení notebooku k TV realizováno, stačí opět kliknout na volbu „Připojit k bezdrátovému displeji“ a vpravo zvolit „Změnit režim projekce“.

Zobrazí se vám několik možností. Jednou z nich je duplikování, což je stav, při kterém je na televizoru stejný obraz jako na notebooku. Další volbou je rozšíření, kdy je plocha TV přidána k ploše notebooku a pokud zvolíte možnost „Jenom druhá obrazovka“, bude televize fungovat s vaším notebookem místo jeho monitoru, který bude dočasně vyřazen z funkce. Poslední volbou je pak odpojení. V tomto případě je operace, která bude následovat, již každému jasná.