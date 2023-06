Jak rozvíjet své podnikání na WordPressu? Návod pro začínající podnikatele

Chcete získat náskok nad konkurencí a zvýšit úspěšnost svého podnikání? Pak nesmíte zapomenout na prezentaci vašeho projektu na internetu. Pro začátečníky doporučujeme hledat univerzální platformu s širokou uživatelskou a vývojářskou komunitou. A přesně to je WordPress. V tomto článku se dozvíte, jak může WordPress pomoci vašemu podnikání růst, a seznámíte se s tipy a triky, jak tuto platformu využít naplno.

Proč je WordPress nejlepší platforma na tvorbu webu pro začínající podnikatele?

Webové stránky pomáhají získat nové zákazníky a klienty. Proč je zrovna WordPress ideální volbou pro start vašeho podnikání na internetu? Zde jsou důvody, které by vás mohly přesvědčit.

Snadné použití

Potřebujete profesionální webové stránky, ale bojíte se, že na jejich tvorbu nemáte dostatečné technické znalosti? Žádný strach! S platformou WordPress zvládne i začátečník s minimálními zkušenostmi vytvořit hezké webové stránky.

Cenově dostupné

WordPress si mohou dovolit i malé firmy s omezeným rozpočtem. Systém je zdarma, jediné, za co platíte je hosting a registrace domény.

Flexibilní a přizpůsobitelné

WordPress nabízí obrovskou škálu motivů a pluginů, které vám umožní plně přizpůsobit vaše webové stránky svým potřebám. Mějte vzhled svých webových stránek plně pod kontrolou a pomocí přídavných prvků upravujte design, rozvržení nebo obsah webu.

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

WordPress je optimalizovaný pro vyhledávače. Umožňuje tak přivést více návštěvníků na web. A větší návštěvnost vede k většímu počtu konverzí a větším příjmům.

Přátelské pro mobilní zařízení

Stále více lidí přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních zařízení. Proto je třeba aby vaše webové stránky vypadaly skvěle a fungovaly bez problémů na jakémkoli zařízení. WordPress je navržen tak, aby byl mobile-friendly, což znamená, že se na něm budou webovky dobře zobrazovat nejen na desktopu, ale i na mobilních telefonech a tabletech.

Podpora od největší vývojářské komunity na světě

Na WordPressu naleznete rozsáhlou komunitu vývojářů a designérů řešících problémy týkající se tvorby webu. Pokud budete mít jakoukoli otázku, můžete hledat odpovědi na uživatelských fórech a blozích.

Nastartujte svoje podnikání na WordPressu

Když už známe výše uvedené výhody WordPressu, podívejme se na to, co je třeba udělat pro to, abyste s ním své podnikání mohli dále rozvíjet a rozšiřovat.

Vytvořte si profesionální webové stránky

WordPress je vynikající platformou pro tvorbu webových stránek. Snadno se používá, je flexibilní a přizpůsobitelný. Začít můžete buď výběrem z množství připravených témat, které přizpůsobíte svým potřebám, nebo si vytvoříte od základu unikátní webovky, které budou zcela odrážet vizuální identitu vaší firmy. Optimalizujte své webovky pro vyhledávače

Jak konkrétně zajistit, aby vaše webové stránky byly ve výsledcích vyhledávačů viditelné? Dbejte na to, abyste dodržovali osvědčené SEO postupy. Optimalizace pro vyhledávače neboli SEO je zásadní pro přivedení organické návštěvnosti. Pomoci vám v tom mohou různé pluginy, jako například Yoast SEO, All in One SEO Pack nebo Rank Math. Používejte relevantní klíčová slova, tvořte kvalitní obsah a budujte zpětné odkazy. V potaz berte také rychlost načítání stránek a core web vitals, které pomohou vašemu webu získat lepší pozici ve vyhledávačích. Využijte sílu sociálních sítí

Sociální sítě jsou vynikajícím způsobem, jak oslovit nové zákazníky a klienty. Díky WordPressu můžete snadno svoje webové stránky propojit s účty na Facebooku, Instagramu, Twitteru, Linkedinu a dalších. Přidejte ikony sociálních sítí na stránky a umožněte tak návštěvníkům být s vámi v kontaktu na vícero platformách. Vytvářejte poutavý obsah

Říká se, že obsah je král. Piště příspěvky na blog, tvořte videa a infografiky. Využijte webové stránky k prezentaci svých odborných znalostí a poskytování hodnoty publiku. Sestavte si publikační plán, používejte relevantní klíčová slova, doplňte texty o obrázky či videa a nezapomeňte na pravidla SEO. Zprovozněte online platby

Prostřednictvím WordPressu můžete svým zákazníkům umožnit online platby. Existuje mnoho pluginů, které vám mohou pomoci s nastavením rezervačního systému, jako například WooCommerce Bookings and Appointments. Pro přijímání plateb můžete využít i různé platební pluginy, jako jsou PayPal nebo GoPay. Používejte analytiku ke sledování svého pokroku

Sledování návštěvnosti, chování uživatelů a konverzí je důležité pro to, abyste zjistili, zda vaše webové stránky dosahují požadovaných výsledků. S bezplatným nástrojem pro sledování webové analytiky Google Analytics můžete mít tyto údaje přehledně k dispozici. Využijte takto získaná data k optimalizaci svých webových stránek, zlepšení obsahu a úpravě marketingové strategie.

Posuňte své podnikání na vyšší úroveň s WordPressem

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, dostupnosti, výkonným funkcím a řadou bezplatných pluginů je WordPress vynikající platformou pro všechny, kteří teprve začínají se svou internetovou prezentací. Posuňte své podnikání s WordPressem na vyšší úroveň a dosáhněte dlouhodobého úspěchu díky tipům a strategiím, které vám přinesl tento článek.

Autor článku:

Rajesh Bhimani je zakladatelem společnosti Skynet Technologies, agentury pro vývoj webových stránek a elektronického obchodu. Má 21 let zkušeností v oblasti technologií a marketingu. Když zrovna nepracuje, vaří pro svou rodinu nebo čte beletrii. Spojit se s ním můžete na Twitteru.