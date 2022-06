Jak vám zero-day útoky mohou znepříjemnit podnikání?

Vlna zero-day útoků nabrala v poslední době na síle. Je to poměrně nová hrozba, jež se současné antiviry teprve učí rozpoznávat. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete o zero-day útoku vědět a současně vám nabídne spolehlivé řešení pro jeho eliminaci.

Zero-day útok je metoda, pomocí které agresoři zneužívají zranitelností v softwaru, kterých si ještě administrátoři nestihli všimnout. Útočník skrze zero-day zranitelnost nahraje do vašeho zařízení spyware, trojského koně, ransomware nebo jiný malware.

Nultý den (zero day) znamená, že napadené zařízení je v ohrožení až do vydání opravy a do té doby se nachází stále ve výchozím postavení (nultém dni).

Zneužití zero-day zranitelnosti v praxi:

Administrátor ve firmě spustí nový software obsahující vady, o kterých vývojáři dosud nevědí. Agresor chybu v softwaru najde a zaměří se na ni. Zatímco vývojáři stále o zranitelnosti neví, agresor připraví útok a nahraje skrze ní do vašeho systému malware. Vývojáři si po několika hodinách (ale dnech, týdnech či letech) vady všimnou a začnou pracovat na její opravě. Administrátor po nějaké době (závislé na obtížnosti aktualizace) nahraje opravenou verzi softwaru a malware zneškodní.

Kdo by se měl zero-day útoků obávat nejvíc?

Dosud bývalo běžné, že aktéři zero-day útoků se zaměřovali výhradně na velké firmy a vládní servery. To už ovšem neplatí. Lakonicky řečeno dnes už není v bezpečí nikdo.

Ze zkušeností posledních let je zřejmé, že jsou to zejména malé a střední podniky, které jsou ohroženy nejvíce.

Menší podniky často nedbají na dostatečné zabezpečení.

Lze zero-day útokům předejít?

Nejúčinnějším způsobem obrany před zero-day útoky je prevence. Útočníci nejčastěji zneužívají chyb ze strany uživatele, proto je internetová a bezpečnostní gramotnost zaměstnanců klíčová.

Je důležité nepodceňovat bezpečnostní kurzy a dobré návyky, kterými budou vaši zaměstnanci případnému napadení sami předcházet.

Krom vzdělávání zaměstnanců lze k prevenci zero-day útoků doporučit tzv. IPsec, který šifruje a ověřuje veškerý síťový provoz a umožňuje systému rychle identifikovat podezřelou aktivitu. IPsec poskytne správcům vaší elektronické pošty informace, na základě kterých mohou zastavit útoky dříve, než dojde k nějakému poškození.

V neposlední řadě lze jedině doporučit nasazení brány firewall webových aplikací, která umožňuje reagovat na hrozby v reálném čase.

Brána firewall neustále kontroluje příchozí data a šetří, zda neobsahují hrozby a poskytuje informace, díky kterým lze potlačit podezřelé aktivity a zabránit hrozícímu útoku včas. Mimo to zabraňuje neoprávněnému přístupu do sítě a snižuje riziko jejího zneužití.

Pojistěte se před útoky bezpečnou schránkou

Pro zprávu vašich e-mailových služeb se obraťte na spolehlivého poskytovatele s garancí kvalitního zabezpečení a mnohaletou praxí v oboru.

Společnost ZONER a.s. se správě poštovních služeb a serverů věnuje více jak 26 let. Za tu dobu nasbírala bohaté zkušenosti, které zúročila při vytvoření své dosud nejdokonalejší e-mailové služby Cloud Mail.

ZONER Cloud Mail poskytuje účinnou ochranu před zero-day útoky pomocí vlastní heuristiky Zoner Antiviru, která detekuje hrozby dříve, než se dostanou do sítě. Vaše zprávy chrání trojitá ochrana, která vytváří ochranný štít i proti virům, spamu a phishingu.

Cloud Mail má k dispozici vlastní SPAM laboratoř, která mu umožňuje zdokonalovat

a customizovat antispamovou ochranu.

Cloud Mail je osvědčené řešení pro provoz firemní pošty s nejlepším zabezpečením na trhu, certifikovanou technickou podporou v češtině a vynikajícími finančními podmínkami pro provoz většího počtu e-mailových účtů.