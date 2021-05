Jak žít bez obav? Na to vám odpoví Amber Rae

Seberozvojové knihy jsou v posledních letech stále více populární. Patříte mezi jejich fanoušky? Pak by vás mohl oslovit titul Bez obav: Zahoďte strach a pochybnosti a využijte svůj potenciál naplno. Pokud se tomuto žánru vyhýbáte spíše obloukem, pak byste mu možná měli dát šanci, třeba vám kniha změní názor.

„Jediná kniha o seberozvoji, kterou byste si měli přečíst, i když tenhle žánr nemáte rádi.“ – Bustle.

Anotace

Tuto knihu napsala žena. Silná žena. Na tom, že tato kniha vychází v češtině, mají zásluhu tři ženy: překladatelka, redaktorka a šéfredaktorka (jazykové korektury nepočítám, sorry, Vašku). Je to opravdu hodně ženská kniha. Znamená to, že je jenom pro ženy? Vůbec ne! Naopak. Je o tom, jak jít do hloubky, jak rozpitvat své emoce a využít je ve svůj prospěch. S tím mívají problém spíš muži, není to tak?

Ale ne, nejde o to, jestli jste žena, muž nebo cokoliv mezi tím. Máte možnost nahlédnout do hloubi duše osoby, která se rozhodla zcela otevřeně mluvit o svých chybách, o svých nejpekelnějších pocitech, které ji ničily a vedly špatným směrem. Máte možnost inspirovat se jejími prohrami a úspěchy a začít pracovat sami na sobě. A to je přece úžasné! Zahoďte obavy, které vás svazují, a vydejte se na cestu za zvídavostí.

Amber Rae je spisovatelka, výtvarnice a životní koučka, která pomocí práce s emocemi pomáhá najít cestu nadaným, úspěšným ale také prostě jen ztraceným lidem. Využívá k tomu formu deníku a různých záznamů, na které vyčlenila prostor i v této knize. Cvičení a otázky vám pomohou zamyslet se nad svými emocemi a řešit své obavy hned, bez odkládání. Ať už jste zaseknutí v práci, kterou nesnášíte, nebo netušíte, co dělat s vlastním životem. Ať už se snažíte pracovat na svém snu a stále vás dusí strach, nebo si od života přejete víc, ale nevíte, kde začít. V takových chvílích vám kniha Bez obav pomůže čelit strachu a odemknout váš potenciál – i kdyby před vámi ležely sebevětší překážky.

