Jak zmírnit dopad datacenter na životní prostředí a zároveň ušetřit?

S rostoucími cenami energií začínají firmy více uvažovat, kde a jak ušetřit. Datová centra nebývala vždy to nejdůležitější, o čem by firmy v rámci úspory dopadu na životní prostředí přemýšlely. Úspora elektřiny jde s udržitelností ruku v ruce. Prostor pro „zelenější“ inovace je v IT sektoru veliký.

Podle IEA (International Energy Agency) spotřebují datacentra ročně 250 terawatthodin, tedy okolo

1 % celosvětové spotřeby elektřiny. To odpovídá zhruba 0,3 % celkové produkce emisí CO2. Řeč je ale pouze o velkých datacentrech, které poskytují své služby dalším uživatelům. Firemní serverovny (tzv. in-house) nejsou v těchto statistikách vůbec zahrnuty.

Vlastní fyzické servery jsou nákladné

Krom vysokých nákladů na pořízení, instalaci a správu se s in-house serverovým řešením pojí

i náklady spojené s každodenním zajištěním provozu – energetické nároky na servery samotné a náklady spojené s provozem podpůrných zařízení (klimatizace, UPS apod.)

Největší problém in-house serverů co do spotřeby energií je ten, že se prakticky využívají jen menší část dne, ale kvůli plynulosti služeb a chodu systémů, které jsou na nich provozovány, musí sloužit nepřetržitě. To potom vede k tomu, že servery spotřebovávají velké množství energie i tehdy, kdy ve firmě nikdo není.

Přejděte do cloudu a šetřete náklady

i životní prostředí

Úspory nákladů lze docílit omezením vlastní fyzické infrastruktury a využitím cloudových služeb. Úsporou nákladů na energie lze ulehčit napjatým firemním rozpočtům a v neposlední řadě tak snížit své dopady na životní prostředí. Vzhledem k bezprecedentnímu růstu cen energií má přechod do cloudu stále větší význam.

Podle studie Lawrence Berkeley National Laboratory představují aplikace v cloudu významnou úsporu energie. Ze závěrů studie vyplývá, že hromadný přechod do cloudu by v USA každý rok ušetřil tolik elektřiny, kolik potřebuje Los Angeles k napájení po celý rok.

Cloudové řešení šetří nejen elektrickou energii, ale také přináší úspory z hlediska lidských zdrojů, provozních nákladů a logistiky.

Výhodou cloudu je to, že datová a výpočetní centra neposkytují server skrze virtualizaci pouze jednomu zákazníkovi, ale desítkám či stovkám uživatelů zároveň. Díky dělení zátěže jsou si jednotlivá centra schopna některé úlohy předávat tak, aby celkové zatížení bylo rozloženo optimálně. Nestává se proto, že by bylo jedno centrum vytíženo na maximum, zatímco ostatní jsou využívána jen minimálně.

Převedením alespoň části firemní infrastruktury a procesů do cloudu docílíte větší spolehlivosti, bezpečnosti i výkonu. Za jeden měsíční poplatek ušetříte na jednorázových investicích, jako je nákup nového hardware, recyklace a likvidace starého a pravidelné údržbě a servisu.

ZonerCloud nasazuje nové servery a šetří vaše peníze i životní prostředí

Udržitelnost je do velké míry otázkou efektivního hardwaru. Zastaralý, málo využívaný server může přinést až pětinásobně vyšší ekologickou zátěž než profesionální datacentrum. Moderní hardware spotřebuje méně energie, má menší nároky na chlazení a pojme více dat.

ZonerCloud se v nadcházejících dnech chystá instalovat nové servery od společnosti DELL, které pohání výkonné procesory AMD EPYC Milan 7313P. Jedná se o 3. generaci serverových procesorů od AMD, které posouvají hranice výkonu. Obsahují 16 fyzických jader (32 vláken) s frekvencí 3,0 GHz (3,7 GHz Max Boost) a vyrovnávací pamětí cache 128 MB (L3).

Zelená energie a snižování uhlíkové stopy

Ochrana životního prostředí je v ZonerCloudu důležitou součástí firemní politiky. Jako provozovatel serverů a cloudových služeb se soustavně snaží své dopady redukovat na minimum. Ekologické aspekty jdou ruku v ruce s důrazem na využívání nejmodernějších technologií od nejspolehlivějších dodavatelů.

Od ledna 2020 pro napájení serverů v datacentru využívá ZonerCloud výhradně 100 % energie z obnovitelných zdrojů, kterou nakupuje od společnosti E.ON. Za svoje dlouholeté snažení v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí získal ZonerCloud jako první v České republice ocenění od uznávané mezinárodní neziskové organizace The Green Web Foundation.

Na střeše firemní budovy má umístěny fotovoltaické panely a celý jejich výkon je nasměrován pro napájení vlastního korporátního datacentra. Hlavně i díky fotovoltaice drží celkovou hodnotu PUE datacentra dlouhodobě pod hranicí 1,3.

Přejděte na nejvýkonnější servery od ZonerCloudu

ZonerCloud má své servery umístěny ve vlastním korporátním datacentru v klasifikaci Tier III. Sídlí v Brně, takže data neopouští hranice České republiky. Navíc jsou mimořádně zabezpečena.

Dostupnost, bezpečí a spokojenost zákazníků jsou v ZonerCloudu klíčové. Každý zákazník, který zaznamená pokles dostupnosti serveru pod garantovanou hranici 99,99 %, získá automaticky nárok na slevu na celou službu.

ZonerCloud je dlouhodobým partnerem VMware a Microsoftu, což svědčí o jeho maximální odbornosti. Pokud při využívání služeb ZonerCloudu shledáte jakýkoliv problém, na zákaznické lince vám ho ochotně pomohou vyřešit operátoři, kteří jsou nonstop 24 hodin denně připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Objednejte si nejvýkonnější virtuální servery na trhu se zřízením do 55 vteřin a přidejte se k mnoha spokojeným zákazníkům.