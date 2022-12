Kniha Fotografujeme přírodu s kalendářem na rok 2023

Naučte se fotografovat přírodu

Chcete umět fotografovat zvířata a rostliny přímo v přírodě? K tomu vám pomůžou rady od českého fotografa přírody Honzy Štěpničky!

100 úžasných fotografií, na které se hezky dívá, ale to není vše. U každé fotografie najdete příběh, který se za pořízením snímku skrývá, a také popis nastavení, jež autor použil. Dozvíte se tak něco o fotografovaném objektu, o tom, jak byl vyfotografován, a také o tom, jak to celé probíhalo.

Navíc v téměř každé podkapitole je uvedená technická poznámka, ve které si přečtete, jak dosáhnout lepšího výsledku při horších podmínkách pro fotografování a zároveň jak se vyhnout možným chybám.

Fotografie jsou rozděleny do pěti kapitol podle zařazení objektu – savci, ptáci, plazi a obojživelníci, rostliny a hmyz. V šesté, poslední kapitole, najdete rady a tipy na úpravy v postprocesu.

Fotografování přírody se může zdát složité a nudné, ale opak je pravdou, když víte, jak na to. Nejdříve si užíváte nádherné přírody, pak už jen obdivujete úchvatné fotografie české fauny a flóry.

O autorovi

Milovník přírody a amatérský fotograf Honza Štěpnička. Narodil se v Karlových Varech roku 1972 a od roku 1982 žije v Praze až dodnes. V běžném pracovním životě tráví čas za volantem nákladního automobilu. Většinu volných chvil tráví v přírodě s dalekohledem na krku a fotoaparátem přes rameno. Fotografování přírody se věnuje od roku 2011. Velkými vzory mu jsou fotografové přírody Rostislav Stach a Petr Bambousek. Za jedenáct let fotografování pořídil mnoho fotografií živé přírody, o některé z nich by se rád podělil se čtenáři v této knize, jež je jeho prvotinou.

