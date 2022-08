Kompletní průvodce doménami od CZECHIA.COM

Doménové jméno, DNS služby, registrátor domén, webhosting, IP adresy… Jsou pro vás tyto pojmy španělská vesnice? Po přečtení našeho průvodce už nebudou. Ať už jste majitel malé firmy, který chce spustit své první webové stránky, uvažujete o vytvoření osobního blogu, nebo se prostě jen chcete o doménách dozvědět něco víc, tento článek je přesně pro vás.

Mít kvalitní online prezentaci je v dnešní době obzvlášť důležité. To, co dříve zastávaly zlaté stránky dnes už definitivně přebral internet. Je to totiž nejčastěji využívaný nástroj pro vyhledávání informací a kontaktů. Vše podstatné o podnikání se už dávno přesunulo do onlinu. A k tomu, aby na internetu lidé našli i vaše údaje, potřebujete internetovou doménu.

IP adresa a doménové jméno

Všechny webové stránky mají přidělenou tzv. IP adresu (Internet Protocol Number). Je to jedinečná internetová adresa udávaná ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo v rozsahu 0 až 255.

Příklad IP adresy: 217.198.122.64.

Zapamatovat si IP adresu, jako řadu čísel není snadné. Proto v internetovém světě používáme doménová jména, která každou IP adresu spojují s názvem, který si lze snadno zapamatovat a zadat do prohlížeče.

Příklad doménového jména: CZECHIA.COM

Registrace domény je první krok k vlastním webovým stránkám.

Registrátor je společnost, která umožňuje zájemcům registrovat domény buď přímo, nebo zprostředkovaně přes tzv. resellery.

Před nákupem nové domény si u registrátora ověříte, zda je doména volná, registrátor její název zkontroluje v centrálním registru domén a zahájí proces registrace.

Za nákup doménového jména musíte registrátorovi uhradit registrační poplatek a dále udržovací poplatek za každý následující rok.

Na co si při nákupu domény dát pozor?

Název domény se musí dobře pamatovat. Zvolte takový, který bude reprezentovat vás a vaši společnost. Měl by souviset s vaším oborem a lidé vás díky němu musí na internetu ihned poznat a nalézt. Název musí být jednoduchý. Příliš dlouhý název domény se špatně pamatuje, je náchylný na překlepy a např. v mobilním zařízení si potenciální návštěvník dvakrát rozmyslí, jestli ho bude chtít celý přepisovat. Zvolte proto raději pro vaši doménu stručný a krátký název. Název by neměl být příliš specifický. Myslete na to, aby název vaší domény nebyl vyhraněný pouze pro jeden úzce definovaný obor. Raději si ponechejte prostor pro případné rozšiřování svého záběru: nové produkty, služby, či obsah. Zaregistrujte si více podobných názvů. Svou značku na internetu pečlivě střežte. Všechny cizí domény s podobnými názvy, které by mohly potenciální zákazníky přesměrovávat na jiné (podvodné) stránky raději v předstihu skupte a nechte je přesměrovat na vaši adresu. Zvolte správnou koncovku. Na výběr máte z mnoha možností. Nejčastější na našem území jsou domény CZ, domény EU, nebo domény COM

Hostování webových stránek

Jakmile si zvolíte název domény, zaregistrujete ji a zaplatíte registrační poplatek, přichází další krok – najít si spolehlivé hostování. Hosting poskytuje prostor pro všechna data a soubory webovek. Bez hostingu nebude možné na vašich stránkách nic zveřejnit.

Poskytovatele hostingových služeb byste měli vybírat obzvlášť pečlivě. Zde je několik bodů, které musíte před nákupem zohlednit:

1. Vysokou míru zabezpečení

Antivirová a antispamová kontrola by měla být samozřejmost. CZECHIA.COM oproti konkurenci nabízí k novému hostingu v rámci balíčku také bezplatně službu DNSSEC a DKIM a vlastní SPAM laboratoř.

2. Snadnou instalaci Open Source aplikací.

Open Source aplikace jsou velmi oblíbené mezi uživateli, ale méně mezi poskytovateli hostingu. Může za to vysoká náročnost na parametry a nastavení. Na CZECHIA.COM si můžete snadno nainstalovat např. redakční systémy WordPress, Drupal, Joomla! a dalších více než 20 Open Source aplikací na pár kliknutí.

CZECHIA.COM nabízí i samostatnou webhostingovou variantu WordPress, se kterou budete mít redakční systém automaticky předinstalovaný a okamžitě po dokončení objednávky můžete začít vytvářet svůj osobní blog, precizní prezentaci celé firmy, nebo třeba informační portál o vašem produktu či službě.

Hosting podporuje nejnovější verze PHP a běží na výkonném serveru s operačním systémem Linux.

3. Neustálou technickou inovaci.

Zaměřte se na to, zda poskytovatel používá nejmodernější technologie a aktivně sám vyvíjí vlastní systémy. Např. CZECHIA.COM už od roku 2005 tvoří systém modulárního řešení elektronické pošty osobního e-mailu i firemního e-mailu.

4. Široké spektrum internetových služeb

Zákazníci CZECHIA.COM mají k dispozici vlastní administrativní účty, na kterých mohou on-line zřizovat www hostingové služby, objednávat domény, platit vystavené faktury, zjišťovat informace o provozovaných službách a využívat mnoho dalších užitečných funkcí.

Dále budete potřebovat:

SSL/TLS certifikát

Webové stránky s SSL/TLS certifikátem mají viditelnou ikonu zámku v řádku URL, která návštěvníkům naznačuje, že stránky jsou chráněny a lze jim důvěřovat. SSL/TLS certifikát chrání informace, které na stránce od svých zákazníků shromažďujete, proti případnému zneužití. Může se jednat o přihlašovací jména a hesla, nebo údaje z kreditních karet apod.

Při registraci domény s hostingem u CZECHIA.COM získáte bezplatně důvěryhodný SSL/TLS certifikát Basic DV od největší certifikační autority na světě – DigiCertu.

DNS služby

DNS je zkratka pro Domain Name System (systém doménových jmen). Je to systém, který převádí doménová jména na IP adresy.

Fungování domén je na DNS systémech závislá, jelikož se pomocí nich překládají doménové názvy na odpovídající IP adresy. Pokud DNS služby u domény neexistují, jsou stránky nedostupné, návštěvníci se na ně nedostanou a vyhledávače je přestanou indexovat.

Společnost CZECHIA.COM provozuje vlastní autonomní DNS systém, který splňuje vysoké požadavky na stabilitu, rychlost, bezpečnost a nezávislost serverů. Je plně škálovatelný a připraven na možné rozšiřování do budoucna.

E-mail

E-mail na vlastní doméně má mnoho výhod. Namátkou třeba tu, že budete působit profesionálně, máte svou poštu pod kontrolou a navíc máte zcela unikátní osobní adresu. Více jsme psali např. v tomto článku.

V portfoliu společnosti ZONER a.s., zaštiťující firmě poskytovatele hostingových služeb CZECHIA.COM, naleznete hned tři e-mailové služby: Cloud Mail určený především náročným klientům a velkým firmám, E-mail pro koncové zákazníky a E-mail PRO pro menší společnosti a náročnější jednotlivce.

4 důvody proč registrovat doménu u CZECHIA.COM

Zaregistrujte si doménu u CZECHIA.COM a přidejte se k desetitisícům spokojených zákazníků.

1. Ke každé doméně získáte webové stránky.

CZECHIA.COM nabízí službu inPage MINI, pomocí níž si hravě zřídíte vlastní webové stránky, e-mail, fotogalerii nebo jednoduchý e-shop na vlastní doméně.

2. K dispozici vám bude profesionální technická podpora 24/7.

Proškolený tým profesionálů technické a zákaznické podpory CZECHIA.COM je pro vás k dispozici každý den v roce, ve dne v noci, včetně víkendů a svátku. Živý operátoři jsou vám vám 24/7 ochotni s čímkoli pomoci, poradit či vysvětlit nesrovnalosti.

3. Žádné další poplatky.

V ceně nákupu domény jsou zahrnuty veškeré poplatky, včetně registrace a správy. U CZECHIA.COM se nemusíte bát žádných skrytých poplatků.

4. Uživatelsky přívětivé Centrum administrace.

Svoje domény můžete pohodlně spravovat v Centru administrace CZECHIA.COM.

Závěr

Nyní už víte všechno, co potřebujete k založení webové stránky pod vlastní doménou. Kdybyste však měli stále nejasnosti, neváhejte se obrátit na odborníky ze zákaznické podpory CZECHIA.COM, kteří vám ochotně zodpoví veškeré vaše dotazy.