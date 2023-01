Mýty a naděje digitálního světa: Vše, co potřebujete vědět o kryptoměnách, umělé inteligenci a dalších převratných technologiích

Patrick Zandl patří už třetí dekádu mezi přední znalce nových technologií. V této knize srozumitelně objasňuje, jak fungují, a střízlivě posuzuje jejich budoucí potenciál. Neomezuje se přitom na technologie samotné, důraz klade i na jejich společenské dopady. Protože převratné vynálezy přinášejí nečekané příležitosti i nečekané hrozby.

Všimli jste si portrétu ženy na titulní straně knihy? Líbí? Během pár vteřin ho nakreslila Midjourney – stačilo jí dát pár pokynů a navíc za to nic nechtěla. Midjourney je totiž umělá inteligence a třeba o tisíc originálních obrázků ji můžete požádat i vy. Ještě před půl rokem by to nešlo…

Digitální technologie se vyvíjejí překotným tempem a je čím dál těžší s nimi držet krok. Který z dnešních vynálezů je pouze „hype“ – bublina odsouzená k prasknutí, a co skutečný „game-changer“? Na odpovědích záleží naše osobní budoucnost, ale i prosperita celé společnosti.

Při čtení knihy mimo jiné pochopíte:

Skutečný princip fungování kryptoměn, jejich možnosti a limity. Sami se pak můžete kvalifikovaněji rozhodnout, jestli do nich investovat.

Jakou budoucnost mají další aplikace blockchainu – nahradí tzv. chytré smlouvy notáře?

Proč umělá inteligence představuje revolučního pomocníka v medicíně či průmyslu, ale nebezpečný prvek v trestním systému.

Jaké možnosti kontroly dává technologická revoluce vládám a jak funguje čínský systém sociálního kreditu.

Proč bychom se měli zabývat zamýšlenou evolucí sociálních sítí – metaverzem.

Že se čipy staly nejdůležitější „surovinou“ světa. Kdo je má, vítězí, kdo je nemá, upadá.

Proč nové technologie zvyšují křehkost společnosti, co nám hrozí a jak to všechno přežít.

„Když se s novými technologiemi potkáváte, děje se tak zpravidla prostřednictvím nadšených článků věrozvěstů, propagátorů a marketérů, kteří nemají důvod rozebírat stinné stránky, případně si jich ani nejsou vědomi. Jenže selhávání má své zákonitosti a jsem přesvědčený, že aktuální technologická revoluce otřese mnoha jistotami. Každý by měl proto rozumět současným možnostem i rizikům, jinak naše víra v pokrok bude slepá.“

– Patrick Zandl

O autorovi

Patrick Zandl (* 1974) je technologický publicista, který stál u zrodu českého internetu. V roce 1996 zakládal první český technický zpravodajský server, který později prodal iDNES. V roce 2006 spoluzakládal videoportál Stream.cz a dnes pracuje jako koordinátor vývoje u největšího světového výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Je autorem řady knížek i článků popularizujících moderní technologie a udržitelnou energetiku.

Ohlasy

„Psát umí kdekdo a číst zahraniční weby také. Patrick Zandl však patří do jiné kategorie. To, o čem píše, má osobně vyzkoušené a důkladně promyšlené. Ve schopnosti originálních úvah o budoucnosti digitálního světa tak u nás nemá konkurenci.“

– Petr Koubský, redaktor pro vědu a technologie v Deníku N

Knihu zakoupíte v internetovém knihkupectví ZonerPress.cz.