Na co se zaměřit při výběru firemního e–mailu

Vlastní firemní e-mail s sebou přináší mnoho výhod. Mezi ty hlavní patří, že usnadňuje komunikaci uvnitř i vně firmy, pomáhá zákazníkovi zapamatovat si značku a obecně přispívá k vyšší reprezentativnosti. Velká spousta podnikatelů ale stále pro komunikaci s klienty používá své soukromé e-mailové adresy. A to i přesto, že mají webové stránky na vlastní doméně.

Důvody, proč nepoužívat e-mail zdarma, jsou prosté. Za prvé to působí jako že firma šetří každou korunu. Pronájem vlastní domény stojí řádově od čtyřiceti korun po nižší stokoruny ročně. Logicky tak neexistuje živnostník ani firma, která by si ho nemohla dovolit.

Za druhé můžete mít s freemailem problém přihlásit se do různých služeb, jelikož mnohdy k přihlášení/autorizaci požadují pouze e-maily na vlastní doméně.

A konečně, pokud má firma v koncovce e-mailové adresy svůj název, každý ihned rozezná, s kým komunikuje. V neposlední řadě je to snadné zamezení nepřátelskému zneužití adresy. Vytvořit si na freemailu podobnou adresu je totiž velmi snadné. Jistě si nikdo nepřeje, aby jeho věrným klientům chodil spam z adresy na první pohled nerozeznatelné od té původní firemní.

1) Vlastní server versus hosting

Má-li firma možnost provozovat vlastní server, potom má k dispozici rozhodně nejbezpečnější variantu vedení e-mailu. Vše totiž zůstává výlučně pod její kontrolou a žádná data tak neopustí firmu. Pořídit si vlastní servery je finančně velmi náročné a vyplatí se spíš velkým firmám. Pro většinu podniků je to tak v podstatě zbytečné.

Pro menší firmy je daleko výhodnější si vybrat spolehlivého poskytovatele hostingu. Poskytovatel často nabízí široké možnosti. Při výběru je důležité se zaměřit hlavně na bezpečnost, záruku dostupnosti a vysokou spolehlivost.

2) Kompatibilita

Při výběru hostingu je třeba dbát na to, že nabízené řešení je neustále inovováno i pro mobilní zařízení. Dnes už by měl každý zaměstnanec mít možnost přístupu do své e-mailové schránky i mimo kancelář. Navíc je užitečné mít e-mailové řešení s mobilními kalendáři a možnosti sdílení dokumentů.

3) Poskytovaný prostor

Požadavky na velikost úložiště se liší od nároků a finančních možností konkrétních firem. Velké firmy budou samozřejmě oproti malým firmám o několika málo zaměstnancích potřebovat mnohem větší úložiště, za které si ochotně připlatí. Dnes není žádný problém ani automatické navyšování kapacity schránky.

Varianta hostingu je finančně dostupnější a kvalitní poskytovatel se jistě zaručí za vysokou míru soukromí, spolehlivosti a bezpečí. Navíc uživateli díky tomu odpadá nutnost spravovat server.

4) Spolehlivý poskytovatel

To nejdůležitější na závěr. Je potřeba si vybrat poskytovatele s léty prověřenými zkušenostmi, se silnou zárukou dostupnosti, vysokou spolehlivostí a bezpečností. Ideální je zároveň takový poskytovatel, který je kdykoliv k dispozici a připravený se zákazníkem řešit jakékoli problémy.

Služba Cloud Mail nabízí velmi efektivní nástroj pro profesionální provoz e-mailových účtů s unikátním způsobem zabezpečení, certifikovanou technickou podporou v češtině a vynikajícími finančními podmínkami. Jeho cena nyní exkluzivně začíná na 375 korunách měsíčně. V ceně mimo jiné získáte nejlepší zabezpečení na trhu, neomezený počet domén, non-stop 24/7 zákaznickou podporu a záruku zkušeného poskytovatele s bohatými zkušenostmi a tisíci spokojenými zákazníky.