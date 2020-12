Na rychlosti načítání webu záleží!

Rychlost načítání webu ovlivňuje to, zda na něm návštěvník nějakou dobu vydrží nebo jej okamžitě zavře a už se na stránku nevrátí. Platí to u všech typů webovek a u e-shopů obzvlášť. Rychlost načítání má také vliv na umístění pozice ve vyhledávačích. A to je dostatek důvodů na to se na rychlost svého webu zaměřit. Tento fakt reflektuje i inShop.

ZONER inShop 5 je moderní a unikátní řešení pro nejrychlejší e-shopy na trhu. Je vhodný i pro robustní a náročné projekty. Vývojáři z týmu Zoner inShop dbají na to, aby jejich standardům rychlosti a výkonu odpovídaly i ty největší projekty.

Využívají k tomu pokročilé technologie a díky tomu v opakovaných měřeních interních i veřejných měřících nástrojů dosahují výborných hodnot. Velmi rychle se načítají jak menší online obchody, tak i veliké e-shopy s desetitisíci produkty v nabídce. Zoner inShop nechce své zákazníky limitovat, proto jako jediný mimo jiné nabízí neomezený počet produktů v nabídce se stále stejnou rychlostí načítání.

Službu můžete vyzkoušet na prvních 30 dní zdarma a následně se rozhodnout, zda vám služba vyhovuje. InShop se pyšní jednoduchou administrací e-shopu a intuitivnímu ovládání. Kromě toho je vám k dispozici tým zkušených vývojářů, který je připraven řešit i vaše individuální požadavky na funkce a design.