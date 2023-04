Nejmodernější PKI platforma na trhu – DigiCert ONE

Seznamte se s nejmodernější a nejvšestrannější PKI platformu na světě – DigiCert ONE. Tato jednotná platforma se skládá z pěti komponent, které dokážou pokrýt veškeré vaše potřeby, je postavená na moderní architektuře a nabízí flexibilní možnosti nasazení. Využijte tuto špičkovou technologii a získejte kontrolu nad svými digitálními certifikáty!

DigiCert ONE je pokročilá a všestranná PKI platforma, která se skládá z pěti komponent, pokrývajících všechny potřeby organizace v oblasti digitálních certifikátů . Díky své moderní architektuře a flexibilitě při nasazení, se DigiCert ONE řadí mezi nejmodernější a nejvyužívanější PKI platformy na světě.

DigiCert ONE se skládá z následujících pěti komponent:

DigiCert® Trust Lifecycle Manager

DigiCert® Software Trust Manager

DigiCert® Document Trust Manager

DigiCert CertCentral® TLS Manager

DigiCert® IoT Trust Manager

Tyto komponenty lze využívat samostatně nebo v rámci jedné komplexní platformy.

DigiCert® Trust Lifecycle Manager je ideální pro organizace, které chtějí mít přehled o všech certifikátech a kontrolu nad jejich životním cyklem. Díky němu vám certifikáty nebudou expirovat bez upozornění a zamezíte potenciálním problémům a bezpečnostním rizikům. Trust Lifecycle Manager podporuje nejčastější způsoby použití PKI, včetně TLS/SSL certifikátů, ověření uživatele a koncových bodů, autentizace serverů, bezpečného e-mailu a intermediate certifikátů (ICAs). Automatizaci životního cyklu certifikátů touto komponentou můžete využít pomocí protokolů ACME, Intune SCEP, EST a CMP.

Pokud o tomto nástroji chcete znát více informací, navštivte produktovou stránku Trust Lifecycle Manager nebo si přečtěte Datasheet.

DigiCert® Software Trust Manager umožňuje automatizovat proces podepisování kódu s jistotou, že bude důvěryhodný a bezpečný. Se Software Trust Manager svůj podpisový certifikát ukládáte přímo v cloudu DigiCertu, takže nejen, že si nemusíte pořizovat vlastní HSM, ale je to zároveň zdaleka nejbezpečnější způsob, jak ochránit své klíče. Jedním z hlavních přínosů tohoto nástroje je možnost použití metody hash signing. Můžete také snadno přepínat mezi online a offline režimem klíčů a nastavit přístupová práva pro jednotlivé osoby. Software Trust Manager podporuje integraci s různými platformami, včetně Jenkins, Azure Pipelines a Gradle. Díky tomu můžete tento nástroj bez obav začlenit do svého stávajícího CI/CD.

Pokud hledáte moderní a bezpečný způsob, jak podepisovat kód ve své firmě, DigiCert Software Trust Manager je skvělou volbou. Více informací o nástroji najdete na produktové stránce nebo v Datasheetu.

DigiCert® Document Trust Manager je kompletní řešení pro správu digitálních certifikátů a značek pro podepisování dokumentů v cloudu, čímž lze zajistit identifikaci uživatele, integritu a neměnnost dokumentů při jejich výměně po internetu. Toto řešení podporuje různé typy certifikátů, včetně AATL, eIDAS a ZertES, které mohou být využity přímo v cloudu a nevyžadují offline podepisování pomocí certifikátu na tokenu. Document Trust Manager dále umožňuje spolupráci na podepisování a schvalování dokumentů s více kolegy. Součástí tohoto ekosystému je správa držitelů certifikátů, jejich identit a ověření, která probíhá automaticky a kompletně vzdáleně. Díky tomu získáte podpisové certifikáty bez nutnosti návštěvy notáře!

Více informací o tomto produktu a jeho funkcích naleznete na stránkách Document Trust Manager nebo v Datasheetu.

CertCentral® TLS Manager je nástroj pro správu certifikátů a jejich životního cyklu. Umožňuje certifikáty nejen získávat, ale i prodlužovat. S pomocí pokročilé automatizace můžete žádat o certifikáty přímo ze svých serverů pomocí ACME nebo automatizačních agentů (API).

Více informací naleznete na produktové stránce Central TLS Manager, nebo v Datasheetu.

DigiCert® IoT Trust Manager je řešení pro správu PKI, které vám umožní spravovat identitu svých zařízení v každé fázi jejich životního cyklu. Podporuje různé typy certifikátů a klíčů, jako jsou RSA, ECDSA a Edwards, a nabízí širokou škálu protokolů pro jejich získání, včetně EST, CMPv2, SCEP, ACME a REST API. Nabízí také několik možností autentizace vydávání certifikátů a jejich autentizaci a vydávání provádí ve spolupráci s ostatními DC1 komponentami. DigiCert IoT Trust Manager je ideální pro výrobce elektroniky, chipsetů a podobných součástek nebo výrobce zařízení, kteří je kompletují.

Více informací najdete na produktové stránce DigiCert® IoT Trust Manager a v Datasheetu.

Integrace s DigiCert ONE

DigiCert ONE je velmi flexibilní a nabízí vývojářům mnoho možností integrace s existujícími platformami. Všechny uvedené komponenty spadající do DigiCert ONE nabízejí samostatné rozhraní API, které umožňuje integraci s libovolným systémem. DigiCert nabízí knihovny pro všechny operační systémy a vývojářské platformy. S moderním hash signing tak můžete podepisovat s využitím KSP na Windows, s CryptoTokenKit (CTK) na Apple platformě; díky PKCS11 podporuje hash signing Java, Android, Linux, Docker, OpenSSL, GPG, XML a další.

Vyzkoušejte DigiCert ONE a ochraňte svou firmu před bezpečnostními hrozbami

DigiCert ONE je určen pro moderní firmy, které vyvíjí agilně s využitím DevOps. Výrazně vám pomůže při zabezpečení CI/CD a vytváří silné zabezpečení, které je nezbytné v dnešním digitálním prostředí. S DigiCert ONE budete mít jistotu, že jsou vaše data v bezpečí a vaše firma se může plně soustředit na rozvoj svého byznysu.

Pro více informací kontaktujte SSLmarket, který je předním poskytovatelem SSL/TLS certifikátů a dalších bezpečnostních řešení ve střední Evropě. U SSLmarketu získáte odbornou podporu a pomoc při implementaci. Nechte si nezávazně spočítat cenu nasazení DigiCert ONE od SSLmarketu ještě dnes!