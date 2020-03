DigiCert navštívil SSLmarket v Brně

Projekt SSLmarket.cz úspěšně funguje pod záštitou naší mateřské společnosti ZONER software, a.s. již řadu let. Patříme mezi absolutní světovou špičku v oboru prodeje bezpečnostních certifikátů.

Určitě si říkáte „Jasně, to o sobě tvrdí každý prodejce!“. My na to ale máme důkaz, vlastně hned několik důkazů.

Od největší certifikační autority na světě, společnosti DigiCert, jsme získali prestižní ocenění Partner roku 2019. Zasloužili jsme se o něj především tím, že jsme největším prodejcem bezpečnostních certifikátů v Evropě a vysokou úrovní péče o naše zákazníky.

Že patříme mezi nejvýznamnější partnery této společnosti dokládá i podzimní návštěva DigiCertu v Brně a spolupráce na výrobě propagačního videa SSLmarketu. DigiCert natáčí videa jen s těmi nejlepšími, kam my ze SSLmarketu prokazatelně patříme, proto to pro nás byla obrovská čest. Dále se podílíme na vývoji, rozvoji a inovaci produktů společnosti DigiCert.

V SSLmarketu chceme prostřednictvím tohoto videa ukázat, jak nám záleží na našich zákaznících, a že děláme maximum pro zajištění špičkových služeb. Dále zde akcentujeme rozdíl mezi zabezpečením a skutečnou bezpečností uživatele. Dnes platí, že prakticky všechny weby a IT systémy jsou zabezpečeny šifrováním. Značná část z nich však neumožňuje svou autentizaci a nemá ani certifikát s ověřením společnosti či EV certifikát. Uživatel si tak nemůže prověřit, s kým komunikuje, čímž se zvyšuje riziko jeho oklamání a zneužití informací.