Nepodceňujte zálohování vašich dat

Fotografie, videa, důležité kontakty i osobní dokumenty. To jsou všechno data, která jsou pro nás velmi důležitá. Často je však máme uložená pouze ve svých telefonech, tabletech nebo ve složkách na notebooku. Vzhledem k pokročilosti technologie k nim máme přístup prakticky neustále. Spoustu z nás je ale zapomíná zálohovat, a tak riskujeme, že o ně můžeme během několika sekund přijít.

Jak jsou na tom Češi se zálohováním

Může vám nenávratně kleknou zařízení, telefon vám někdo ukradne nebo do notebooku omylem stáhnete škodlivý vir. Možností je spousta, a proto je potřeba možné ztrátě dat předcházet. Na to zapomíná více než 35 % obyvatel České republiky. Proč? Někteří si myslí, že to není potřeba, jiným nepřijde, že by jejich data byla extrémně důležitá, část z nich ani neví jak na to a další jsou příliš líní nebo na zálohování jednoduše zapomínají.

Podle většiny jsou nejcennější fotografie a videa z rodinných akcích, dovolených a podobných událostí. Dále to jsou kontakty, které jsou pro majitele mobilů častokrát cennější než samotné zařízení. Samotné zálohování přitom trvá chvilku a není nijak finančně náročné.

Jak na zálohování dat

Zálohovat svá data můžete hned několika způsoby. Jedna z možných variant je externí disk nebo USB flash disk. Zatímco USB flash disk má poměrně malou kapacitu a jeho cena k objemu dat je vysoká, externí disk má opravdu velkou kapacitu úložiště, a tak vás příliš draho nevyjde. Dříve se zejména fotografie a videa vypalovali na CD a DVD disky, od toho se v dnešní době ale už upouští. A to nejen kvůli vyšší ceně, ale také postupné ztrátě kvality. Zařízení, do kterých můžete nosiče vložit také značně ubývá.

Další zajímavou alternativou je úložiště v cloudu. Data ukládáte na internet a máte k nim přístup odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Navíc valná většina cloudů nabízí možnost sdílení, díky čemuž můžete poslat komukoliv odkaz a daná osoba si sdílené fotky, dokumenty a další data otevře ve svém zařízení. Za službu se obvykle na nějaké určité časové období. Například za měsíční využívání Cloudu od Zoneru zaplatíte pouhých 50 korun.

Vždy je dobré volit kombinovanou metodu a své data zálohovat alespoň na dvě zařízení, tedy například na externí disk a do cloudového úložiště.