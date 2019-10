Abychom měli všechny služby pod jednou střechou přímo v budově ZONERu, rozhodli jsme se vybudovat nové datové centrum ZONER EDC s klasifikací TiER III, které je vybaveno těmi nejmodernějšími technologiemi od nejspolehlivějších dodavatelů na trhu DELL a CISCO.

TiER III certifikace

Pro datová centra platí hned několik systémů certifikací, které garantují danou úroveň poskytovaných služeb. Mezi jednu z těchto certifikací patří v Česku známé označení vyspělosti datového centra TIER.

Výraz TIER znamená v angličtině stupeň, proto jsou i certifikace datových center odstupňovány podle míry dostupnosti

TiER I (nejnižší stupeň) – TiER IV (nejvyšší stupeň).

Dostupností se myslí údaj, kolik procent z celkové doby provozu bude datové centrum poskytovat službu v souladu s požadavky. Většinou se hodnoty pohybují za hranicí 99 %. Je třeba si uvědomit, že 1 % výpadků je v ročním souhrnu téměř čtyři dny.

Dostupnost datacenter s certifikací TIER III je 99,982 %. Ve srovnání s nižšími stupni disponují tzv. souběžnou správou. Souběžná správa znamená, že lze vykonávat údržbu jakékoliv části centra bez jeho výpadku. Nezbytnou náležitostí jsou rovněž zálohy napájecích systémů, a datových připojení, jak s národními, tak i nadnárodními sítěmi.

Certifikace datacentra ZONER EDC

V současné době se naše společnost připravuje na získání certifikátu TIER III. Nicméně již dnes naše nové datacentrum splňuje všechny požadavky na klasifikaci TIER III. Proto dokážeme našim klientům zajistit nejvyšší kvalitu služeb pro provoz i těch nejnáročnějších aplikací. Garantujeme dostupnost služeb 99,99 % a zároveň nám skutečnost, že máme vše tzv. „po ruce“ umožňuje snížit rychlost případného zásahu do několika minut.

Realizaci datového centra provedly odborné firmy – projekt realizovala firma Systeming a technologie dodala firma Altron, která je na datacentra specialistou a staví je jak v České republice, tak i v zahraničí. „Zajistili jsme hardwarové i softwarové vybavení od nejlepších výrobců – Cisco, Dell, VMware a Microsoft, realizace vyšla naši společnost na cca 20 mil. Kč.“ uvádí Milan Behro, CEO společnosti ZONER Software.

V datacentru máme v I. etapě celkem 16 racků o velikosti 42U, což poskytuje prostor pro přibližně 640 fyzických serverů vysoké hustoty a výkonu. Páteřní síť serverovny má kapacitu 2 × 100 Gbit/s. Do internetu je datacentrum připojeno pomocí 3 samostatných 10 Gbit/s linek od 3 různých dodavatelů. Do každého racku vedou dvě nezávislé větve napájení. Racky jsou chlazeny klimatizací, která ústí do každého z nich přímo z dvojité podlahy.

Ochranu před výpadkem elektrického proudu poskytuje dieselový generátor umístěný před datacentrem. Výpadek elektrického proudu kryje UPS od firmy ABB. Na baterie dokáže celé datové centrum běžet dobu nezbytně nutnou, než je potřebný příkon dodán ze záložního zdroje, tedy generátoru. Ten automaticky startuje okamžitě při výpadku proudu a datové centrum začíná napájet zhruba do minuty od výpadku proudu.

Ekologie a obnovitelné zdroje energie

V současnosti je v provozu solární elektrárna o výkonu 20 kWp, kterou dodala odborná firma PROSOLAR, dodavatel fotovoltaických elektráren a výhradní dodavatel bateriových úložišť STORION. Do konce roku 2019 však bude rozšířena na výkon 60 kWp. Elektrárna je umístěna na střeše budovy a celý její výkon je nasměrován pro napájení datacentra. „Chceme naplnit naši strategii o zvyšování podílu čisté energie na provozu našich služeb. Vedle solární elektrárny naši servisní a pohotovostní pracovníci využívají pro transfer mezi datacentry elektromobil HYUNDAI IONIQ ELECTRIC a plugin hybrid AUDI A3 E-TRON, tím zodpovědně snižujeme emise CO2.“ dodává Milan Behro.