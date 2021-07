Proč je cloud dobrým řešením pro účetní software?

Aktuální doba nahrává práci na dálku. V některých profesích se přizpůsobíte snadno, u jiných je to trochu problematičtější. Mezi ně patří např. práce účetní. I to má své řešení – účetní program v cloudu. Všechna potřebná data máte uložena a dostupná prakticky odkudkoliv. O co vlastně jde a proč byste o tomto řešení měli začít minimálně uvažovat?

Ve většině případů používáte pro účetnictví nějaký program, který máte nainstalovaný v konkrétním počítači. V praxi to znamená, že se do účetnictví dostanete pouze v kanceláři ze svého pracovního počítače. Doma, nebo kdekoliv jinde, nemáte možnost se k programu dostat. Řešením pro tyto případy je přenést vaše účetnictví do cloudu – na tzv. terminálový server, a mít data dostupná ze kteréhokoliv zařízení.

K práci s cloudovým účetním systémem budete potřebovat stabilní připojení k internetu, bez toho to nepůjde. To by mohla být je asi jediná jeho nevýhoda. Jinak jde o funkční řešení, díky kterému se do programu dostanete odkudkoliv a budete tak moci pracovat z domu, na chatě i ze zahraničí. K přihlášení můžete využít v podstatě jakoukoliv elektroniku, která nabízí připojení k internetu.

Kromě nutnosti stabilního připojení k internetu je ještě třeba myslet na jednu věc. Data nemáte uložena ve svém počítači, ale posíláte je na internet. Právě z tohoto důvodu je potřeba vybrat ověřenou hostingovou společnost se zaručenou dostupností služeb, zabezpečením, automatizovaným systémem zálohování dat, ideálně se sídlem v České republice, aby data tak zůstávala v zemi. Pokud vyberete spolehlivého poskytovatele není třeba se čehokoliv obávat.

Do účetního systému se v jednu chvíli může přihlásit více osob a pracovat zároveň. Majitel systému si pak sám může rozhodnout, komu dá přístup, a jaká oprávnění jednotliví zaměstnanci dostanou. Tento systém může být výhodný jak pro menší startupy, tak i velké firmy a korporáty. Účetní program v cloudu je výhodný i z finančního hlediska. K jeho využívání totiž potřebujete pouze notebook či stolní počítač, dále platíte poplatek za využívání této služby. Nic dalšího už není potřeba.

V současné době se staly účetní programy v cloudu poměrně oblíbenými a máte na výběr ze spousty systému, které můžete využívat. Brněnský ZonerCloud, který dlouhodobě vítězí ve srovnání výkonu a dostupnosti serverů, nabízí službu Cloud Server Ekonom pro účetní systémy Money, Pohoda, Helios a spousty dalších. Veškeré servery mají uloženy ve vlastním korporátním datacentru v klasifikaci Tier III, a vaše data tak neopouštějí hranice České republiky. V případě problémů vám je plně k dispozici non-stop zákaznická podpora.