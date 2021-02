Profesní šablony na inPage.cz

Je to už rok, co máme venku profesní šablony. Za tu dobu se staly nejoblíbenějším produktem inPage. Proč? Profesní šablony zjednodušili tvorbu webu natolik, že to zvládne opravdu každý během několika minut. Stačí si zvolit tu, která odpovídá vašemu oboru nahrát do ní základní informace a fotografie, a můžete spustit hotové stránky.

Profesní šablony vznikly jako reakce na to, že spousta lidí by si ráda vytvořila stránky, které vypadají profesionálně, ale tvorbě webu vůbec nerozumí a je pro ně tak příliš obtížné vlastní stránky navrhnout a vytvořit. Tyto šablony jsou tak snadným řešením pro všechny, kteří chtějí strávit minimální čas s tvorbou nového webu, který bude reprezentativní.

V současnosti je tato varianta velmi oblíbená, využívá jí více než 50 % našich nových zákazníků. Můžete si ji nezávazně vyzkoušet například se službou inPage Start, kterou dostanete na první rok zdarma. Profesionální šablony jsou určené jak pro podnikatele a živnostníky, tak i pro menší firmy v různých oborech. Vše je přednastavené, ale dá se v případě zájmů upravovat tak, aby vše odráželo potřeby i vkus jednotlivých zákazníků.

Tým odborníků na webový design, marketing, funkčnost a použitelnost webu, vytvořil okolo dvaceti profesních inPage šablon, které jsou vytvořeny přesně pro potřeby jednotlivých oborů. Obsahují funkční texty, tematickou grafiku a všechny potřebné informace k tomu, aby byl tento obor ve webovém prostoru úspěšně prezentován. Stačí tak už jen zadat kontaktní údaje a případně vložit vlastní fotografie. Do budoucna vývojáři plánují tuto nabídku rozšířit a doplnit tak šablony pro další obory a profese.