Správná póza je základ kvalitní fotografie. Naučte se, jak prostřednictvím pózování dosáhnout přesně toho, co chcete!

Při fotografování lidí můžete mít skvělou kompozici, dokonalé světlo a správné nastavení fotoaparátu, ale pokud váš objekt nevypadá správně – pokud póza „nefunguje“ – nedosáhnete dokonalého snímku. Pózování je skutečně zásadní dovedností, kterou fotografové musí mít, aby vytvořili skvělé fotografie. Pokud chcete zlepšit svou schopnost pózovat objekty, ať už jsou to muži, ženy, páry, nebo skupiny, kniha skvělé fotografky Lindsay Adlerové Průvodce fotografováním portrétů a postav: Jak vytvořit skvělé fotografie v každé situaci (The Photographer’s Guide to Posing: Techniques to Flatter Everyone) je pro vás dokonalým zdrojem informací.

V první části knihy Lindsay pojednává o tom, jak fotoaparát „vidí“, tedy, jak úhel fotoaparátu, výběr objektivu a perspektiva ovlivňují vzhled vašeho objektu. Poté pokryje pět nejdůležitějších věcí, které ničí pózu – jako je umístění rukou, výraz, držení těla atd. Pokud zvládnete dávat si pozor na těchto pět věcí, vaše dovednosti (a vaše snímky) se rychle zlepší. Následně se ponoříte do „základů pózování“, dozvíte se postup, jak začít se „základní pózou“, jak na ní stavět a vytvořit tak nekonečné příležitosti k pózování. Zabývat se budete také pózováním obličeje, v knize najdete specifické části věnované bradě, čelisti, očím a čelu. A samozřejmě také pózování rukou.

Ve druhé polovině knihy věnuje autorka celé kapitoly konkrétnímu tématu: ženám, mužům, párům, ženám s křivkami, rodinám a malým i velkým skupinám. V každé kapitole jsou řešeny specifické výzvy daného úkolu. Lindsay nabízí pět „běžných pozic“, které můžete vždy použít, a popisuje, jak trénovat oko, aby určilo nejlepší pózu pro vaše modely. V poslední kapitole je vše přehledně shrnuto tak, abyste si byli jisti, že máte veškeré znalosti, které vás dovedou k dokonalým fotografiím.

O autorce

Módní fotografka Lindsay Adlerová je špičkou ve svém oboru, a to jako fotografka, tak i jako pedagožka. Její módní úvodníky se objevily v desítkách módních a fotografických časopisech, včetně Marie Claire, InStyle, Noise Magazine, Zink Magazine, Elle, Rangefinder, Professional Photographer. Je jednou z nejvyhledávanějších přednášejících v mezinárodním měřítku, vyučuje na největších platformách v oboru a na nejprestižnějších akcích a byla jmenována jednou z deseti nejlepších módních fotografek na světě. Spolupracovala s některými z předních značek ve fotografickém a souvisejícím průmyslu, jako jsou Canon, Adobe a Microsoft.

Čistý, odvážný a grafický styl se stal charakteristickým znakem její práce, ať už fotografuje reklamní kampaně, designové knihy, šperky, vlasové kampaně, módu, nebo profesionální sportovce. Lindsay Adlerová je známá svou kreativitou a spoluprací s designéry a stylisty za účelem vytvoření svěžího vzhledu. Autorka čtyř knih stále pracuje na nových způsobech, jak sdílet svou vášeň a znalosti s ostatními. Každý rok učí desítky tisíc fotografů po celém světě prostřednictvím prestižních platforem, jako jsou creativeLIVE, KelbyOne, a na největších oborových konferencích.

