Psychologie tradingu: Klíčové postupy a nejlepší procesy

Úspěch se skládá z 80 % z psychologie a 20 % tvoří ten zbytek. Paradoxní je, že je to obvykle poslední věc, kterou tradeři, investoři a podnikatelé řeší. Řešit psychologickou stránku ale neznamená, že s tím máme problém – znamená to, že chceme být lepší. Díky práci se sebou samým se nám otevře cesta k nebývalým úspěchům. S psychikou pracují i přední sportovci – to nám jasně ukazuje, že nikdy není brzo ani pozdě začít na sobě pracovat.

Kvalitních zdrojů o psychologii je velmi málo – a jedním z rybníčku kvalitní literatury je bezesporu tato kniha, kterou napsal legendární psycholog a trader Brett Steenbarger (*1946), autor bestsellerů o psychologii. Jedná se o jeho vrcholné a nejlépe hodnocené dílo, které propojuje teorii, praxi a konkrétní postupy ověřené vědou i životem.

Tato kniha vám ukáže úspěchy a selhání na reálných příkladech. Podrobně rozebere, co za nimi stálo a jak se povedlo vše zdárně vyřešit. Od praktických příkladů ke konkrétním postupům a metodám.

Autor v knize mluví o příkladech z investování a tradingu, ale principy a metody jsou tak široce uplatnitelné, že je využijete i v podnikání, a jak řekla naše překladatelka – sama je využije i v soukromém životě.

Jste připraveni stát se lepším traderem, investorem nebo podnikatelem? Pak se ponořte do této fascinující knihy a ovládněte principy, které vás rapidně posunou vpřed! A abyste v tom nebyli sami, jako bonus dostanete kompletní kurz Psychologie obchodování – detaily jsou na začátku knihy.

