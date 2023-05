Registrace domény v několika jednoduchých krocích

Pokud chcete podnikat na internetu, neobejdete se bez webové stránky a e-mailové adresy na vlastní doméně. Kvalitní webhosting od profesionálního poskytovatele je klíčový. Pokud jste se ale nikdy předtím s tímto tématem nesetkali a potřebujete poradit, jak si doménu zaregistrovat, přinášíme vám jednoduchý návod.

„Vlastní doménové jméno zajistí snadnou identifikaci webu nebo e-mailové adresy. Děje se tak pomocí unikátní IP adresy, která se zapisuje formou číselné řady po osmi bitech oddělených tečkou. Pro lepší zapamatování se ovšem používají doménová jména, která se skládají z anglických písmen, čísel a pomlček a dají se snadno vyhledat ve vyhledávačích.“ Lukáš Ondra, doménový specialista Czechia.com

Pořízení vlastní domény je výhodná investice. Na příkladě poskytovatele s největším počtem nabízených TLD domén ve střední Evropě – Czechia.com, si ukážeme, jak při nákupu doménového jména postupovat.

Vytvoření nového účtu na CZECHIA.COM

Nejprve si založte nový účet v Centru administrace CZECHIA.COM. Postup je velmi jednoduchý. Stačí vyplnit své kontaktní údaje a určit, kdo bude mít právo spravovat doménu a zasílat autorizované požadavky na administrátory.

Nová doména

Po registraci a potvrzení autorizace e-mailem vás Centrum administrace přesměruje do nově založeného účtu. Zde kliknete na tlačítko „nová doména“.

Registrace / převod domény

V tomto bodě si ověříte, zda vámi vybraná doména není již někým registrovaná. Pokud není, zobrazí se vám zelený puntík a nápis „volná“. V takovém případě ji můžete vložit do košíku. Po kliknutí na tlačítko „objednat“ budete přesměrováni do dalšího kroku.

Registrace domény

Abyste si proces registrace domény zjednodušili, zadávejte požadavky přímo z autorizovaného účtu Centra administrace. Díky tomu budete moci přeskočit krok přihlášení a přímo pokračovat k vyplnění údajů o registraci. Vyberte si typ a variantu hostingu a nezapomeňte si navolit délku registrace a vybrat bezpečnostní certifikát SSL/TLS. Nakonec překontrolujte vaše kontaktní údaje a přidejte další osoby, pokud je to potřeba.

Rekapitulace objednávky

Ve čtvrtém bodě objednávky se vám zobrazí její rekapitulace. Jde o preventivní krok, ve kterém máte možnost si před zaplacením zkontrolovat, že máte v objednávce zadané vše, co potřebujete.

Platba

Po úspěšné registraci domény je potřeba už jen za zvolené služby zaplatit. Na výběr máte z 5 možností platby. Pokud se rozhodnete pro platbu převodem, můžete využít variantu skenování QR kódu.

Získejte výhody Centra administrace na CZECHIA.COM

Pro správu své domény v Centru administrace CZECHIA.COM nemusíte mít žádné administrátorské znalosti. Unikátní webové rozhraní vám vše umožní, včetně monitorování výkonu a detailní správy. Najdete v něm i rozsáhlý systém nápovědy a zákaznickou podporu od zkušených operátorů dostupnou 24/7. Samozřejmostí je také důsledná antispamová a antivirová ochrana, zabezpečená komunikace a podpora nastavení kvóty pro schránky a IDN e-mailových adres.

Výhody vlastního doménového jména

Vlastní doménové jméno vedené u CZECHIA.COM má ještě mnohem více výhod. Pojďme si některé ukázat:

Rozpoznatelná unikátní adresa

Doménové jméno umožňuje uživatelům snadno najít vaše stránky a navštívit je. Dává jim to jistotu, že jsou na správné adrese. Dobré doménové jméno by mělo být lehce zapamatovatelné, krátké a bez obtíží by se mělo dát napsat do vyhledávací lišty. Ať už jsou vaši návštěvníci v kanceláři před počítačem nebo venku na ulici s mobilním zařízením, vždy by měli být schopni vaše stránky najít bez problémů.

Vlastní e−mailová schránka

Registrací doménového jména u CZECHIA.COM můžete využívat poštovní servery bez dalších nákladů na webový prostor. E-mailová adresa s vlastním názvem domény výrazně zvyšuje důvěryhodnost a profesionalitu. Na výběr máte různé možnosti služeb. Vybírat můžete mezi variantami E-mail, která je vhodná pro malé podnikatele a živnostníky, E-mail Pro navržené pro náročnější uživatele a střední podniky, nebo komplexním řešením Cloud Mail, které je určeno speciálně pro velké firmy, protože umožňuje v rámci jednoho poplatku hostovat libovolný počet domén.

Garantované zabezpečení

Jak často se vám stává, že se ocitnete pod palbou spamu nebo útoků hackerů, kteří se snaží dostat k vašim citlivým údajům? Pokud využíváte bezplatného hostingu, může to být na denním pořádku. Profesionální poskytovatelé hostingu jsou proti těmto hrozbám dobře vybaveni.

U Czechia.com k vašemu novému hosting získáte antispamovou ochranu a technologie DNSSEC a DKIM, které zajišťují bezpečnost platebních údajů a brání útočníkům v získání citlivých informací skrze podvodné stránky. A to není všechno. Přijatá pošta je speciálně kontrolována vlastním antivirovým systémem a antispamová kontrola se neustále aktualizuje díky SPAM laboratoři.

Vysoká dostupnost až 99,99 %

Malá rychlost přenosu dat a načítání může odradit návštěvníky a poškodit vaše pozice ve vyhledávačích. Czechia.com díky vlastnímu datovému centru v klasifikaci Tier 3 garantuje 99,99% provozuschopnost domén, které spravuje.

Webové stránky a e-mail ke každé doméně ZDARMA

U Czechia.com získáte ke každé registrované doméně získáte také bezplatně službu inPage, díky které si můžete vytvořit nejen webové stránky, ale také unikátní e-mailovou adresu pod vlastní doménou. S přednastavenými šablonami snadno vytvoříte jednoduchý web. A pokud budete chtít využívat více funkcí, můžete kdykoliv provést upgrade na vyšší verzi a využívat další výhody, které nabízíme.

SSL/TLS certifikát ZDARMA

Kromě kvalitního hostingu získáte také bezplatný SSL/TLS certifikát Basic DV od světové certifikační autority Symantec. Nainstalování certifikátu je díky intuitivní administraci jednoduché a zabere vám jen pár kliknutí. S tímto certifikátem si můžete být jisti, že vaše webové stránky jsou zabezpečeny a všechny přenášené údaje jsou šifrovány.

Velký výběr domén

Všechny domény od Czechia.com pohodlně spravujete v Centru administrace. S více než 750 různými doménami je v nabídce opravdu široká škála možností. Takže, jakou doménu si vyberete? To už záleží jen na vás.

Široké spektrum internetových služeb na jednom místě

Společnost ZONER a.s., která provozuje poskytovatele profesionálního hostingu Czechia.com se věnuje internetovým službám již od roku 1996. Díky dlouholeté zkušenosti a neustálému vývoji svých služeb se můžete spolehnout na maximální výkon a v mnoha oblastech. Zákazníci ZONER a.s. si mohou sami zřizovat www hostingové služby, objednávat domény, platit vystavené faktury, zjišťovat informace o provozovaných službách a využívat mnoho dalších užitečných funkcí.

Služby ZONER a.s. jsou k dispozici každému, kdo potřebuje kvalitní a spolehlivé řešení pro své webové projekty. S internetovými službami od ZONER a.s. si můžete být jisti, že vaše webové stránky jsou v bezpečí a využívají pouze nejmodernější technologie.

ZonerCloud– nejvýkonnější virtuální servery

CZECHIA– profesionální webhosting

SSLmarket– zabezpečení webu SSL/TLS certifikáty

inShop– e-shop rychle a bezpečně

inPage– web rychle a bezpečně

Nespokojte se s nekvalitním hostingem a investujte do úspěchu svých webových stránek u spolehlivého poskytovatele domén a hostingu u Czechia.com.