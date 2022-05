Rozlučte se s rotačními disky, poznejte výhody SSD

Přivítejte konec rotujících částí pevných disků. Již je to pár let, co na scénu vstoupily SSD disky a naprosto změnily pravidla hry. Žádné pohyblivé plotny, ale data ukládaná podobně jako u paměťových karet na flash paměť. SSD disky se jasně prokazují jako nejlepší volba pro uchovávání dat. Někdejší HDD už můžeme směle prohlásit za zastaralé!

Technologie paměťových čipů, do kterých lze zapisovat data a opětovně je mazat, známe už od 80. let. Ale až nedávný technologický boom zapříčinil vznik tak rychlých a výkonných pamětí, že původní harddisky (HDD) nabraly raketový ústup. HDD zastaraly, budoucnost je v SSD.

Vlastnosti SSD

SSD disky jsou velmi rychlé. Dnes už není výjimkou zařízení s rychlostí čtení i zápisu u velkých souborů přes 2000 MB/s. Klasické HDD dosahují rychlosti pouze kolem 150 MB/s s minimální rychlostí dokonce 2 MB/S. Jakmile svůj HDD nahradíte SSD diskem, pocítíte skutečně razantní zrychlení systému i práce s daty.

Vysoká rychlost není to jediné, v čem SSD disky vyčnívají. Vzhledem k absenci pohyblivých částí nehrozí jejich mechanické poškození, spotřebovávají znatelně méně energie (za intenzivního provozu maximálně 4 watty) a i díky tomu se téměř nikdy nepřehřívají.

Nahraďte starý HDD disk za spolehlivý SSD

Na tuzemský trh vstupuje nová česká společnost ASOME. Nabízí výrobky s nejmodernějšími technologiemi a ochranou dat. ASOME zastává přístup „Long Lasting Memory“ a proto vyrábí paměťové disky, které se mohou pochlubit nebývalou životností.

Nahraďte svůj starý HDD v desktopu za nový, spolehlivý SSD disk. Získejte výkon, který překoná vaše očekávání. Při nákupu produktu od ASOME navíc zdarma získáte čtvrtletní licenci Zoner Photo Studia X na úpravu, organizaci a zálohování fotek i videí.

SSD do serverů

SSD disky se liší počtem úrovní elektrického náboje, který lze uložit do jedné buňky čipu. Nejlepší SSD disky disponují výhradně víceúrovňovými paměťovými buňkami. Ve zkratce to tedy znamená, že úroveň SSD disku určujeme dle toho, kolik bitů lze uložit do jedné paměťové buňky. Podle toho SSD disky dělíme na jednoúrovňové (SLC, single-level cell), dvouúrovňové (MLC, multi-level cell), tříúrovňové (TLC, triple-level cell) a čtyřúrovňové (QLC, quad-level cell).

Standardem SSD disků používaných do serverů jsou tříúrovňové TLC disky, u těch nejnovějších i QLC. Ty sice umožňují ukládat výrazně více dat, než je tomu u jedno a dvou úrovňových disků, ale zato se mírně snižuje jejich rychlost i životnost.

SSD disky na serverech od ZonerCloudu

ZonerCloud poskytuje nejvýkonnější virtuální servery v České republice. Cloud Servery zřizuje na vlastním diskovém úložišti složeném výhradně z vysoce výkonných SSD disků využívajících nejmodernější flash technologii se špičkovou rychlostí operací a minimální dobou odezvy.

Hledáte-li vysoký výkon pro vaše aplikace intenzivně využívající databáze, se ZonerCloudem získáte více jak desetinásobný rozdíl ve výkonu a době odezvy než u konkurence. Vysokou úroveň SSD disků oceníte zejména u virtuálního serveru provozovaném na OS Windows a aplikačním serveru zřízeném pro plynulý běh ekonomických softwarů.

Vhodný doplněk k SSD disku?

Vhodným doplňkem externích a pevných disků jsou cloudová úložiště. Svá data na nich máte dostupná vždy a všude, kde je stabilní přístup k internetu. Navíc je lze snadno sdílet mezi dalšími uživateli.

Mezi rizika cloudových úložišť patří nespolehliví poskytovatelé. Vzhledem k tomu, že svá data ukládáte třetím stranám, je velice důležité pečlivě vybírat, komu citlivé informace předáváte.

Tisíce uživatelů napříč malými živnostníky i velkými firmami v České republice věří společnosti ZONER software, a.s., která nabízí hned dvě cloudová uložiště.

Službu Cloud Disk lze připojit v systému Linux či Windows jako aktivní síťovou jednotku a pracovat s ní stejně jako s lokálním úložištěm desktopu. Data na něm máte bezpečně uložená a ihned přístupná.

Druhé úložiště od ZONERu se specializuje na práci s fotografiemi a videi. Jmenuje se Zonerama a nabízí neomezený prostor pro nahrávání, organizování do alb a snadné sdílení. Mimo jiné je součástí oblíbeného fotografického editoru Zoner Photo Studio X.