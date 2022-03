Scott Kelby: Lightroom – Sedmibodový systém

Autor knihy vám představí nový způsob přemýšlení o úpravách fotografií, který navždy změní postup, jakým v Lightroomu pracujete. Strávíte díky němu méně času opravováním fotografií a víc času jejich dokončováním a kreativní tvorbou v postprodukci.

Scott zúžil celý proces možných úprav na sedm hlavních bodů, které je třeba zvládnout, abyste své fotografie dostali na úroveň profesionálů. A co je důležitější, přesně určil, kdy a v jakém pořadí kterou z těchto sedmi technik použít.

Kouzlo této knihy však nespočívá v pouhém výčtu sedmi technik. Mnohem důležitější je způsob, jak se doplňují a používají dohromady. Tato kniha totiž není pouze ke čtení, ale je to praktická příručka, kdy každou úpravu, kterou Scott provádí, děláte i vy. Scott vám totiž nabízí i soubor fotografií v RAW kvalitě, které si můžete stáhnout, a vše si můžete vyzkoušet přesně tak, jak je to předvedeno v knize. Každou lekci začínáte fotografií v RAW kvalitě přímo z fotoaparátu. Poté na každou z nich použijete Sedmibodový systém a tak pořád dokola, dokud se pro vás těchto sedm bodů nestane druhou přirozeností. Jakmile se systém naučíte, už u žádné fotografie nebude nic, co byste nedokázali vylepšit, opravit, upravit a dokončit jako profesionál!

Představte si to: otevřete v Lightroomu fotografii, a přestože vidíte, že je naprosto zpackaná, okamžitě přesně víte, co udělat, aby byla skvělá. Víte, co udělat jako první, co má následovat, a znáte každý další krok a postupujete jeden za druhým ke skvělé fotografii. Nemůžete minout. A přesně o tom tato kniha je. Učíte se systém – stejný, který se vyučuje na vysokých školách a univerzitách po celém světě – který vytvořil světově uznávaný odborník na Lightroom Scott Kelby, proslulý fotograf a nejprodávanější autor knih o Lightroomu a digitální fotografii.

Když budete procházet knihou, budete překvapeni, jak dobře tento systém funguje na tak široké škále fotografií, od krajin po portréty, od architektonických fotografií po sportovní fotografie, od svatby až po letecký den. Kniha obsahuje jednadvacet krátkých lekcí (včetně dvou bonusových, kde pracujete s Lightroomem a Photoshopem dohromady), a pokud nad nimi strávíte třeba jen deset minut denně, za tři týdny už nebude existovat fotografie, kterou byste nezvládli opravit.

Naučte se Sedmibodový systém Scotta Kelbyho, který vám pomůže s úpravami fotografií v Adobe Lightroomu. Kniha je právě v akci! Využijte 20% slevu na www.zonerpress.cz (kde najdete také ukázku z knihy). Akce platí do 13. 4. 2022.