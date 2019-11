Se servery od ZonerCloudu vás Vánoce nezaskočí

Vánoce mají být svátky klidu a míru. Ideální představa většiny z nás vypadá tak, že všechny dárky pro své blízké máme nakoupeny nejpozději v listopadu, velký vánoční úklid hotový, cukroví napečené a nachystané a v prosinci dokončujeme poslední drobnosti v práci i doma. Bohužel realita bývá většinou jiná. V následujícím článku vám ukážeme, jak zabezpečit váš web a připravit se na zvýšenou návštěvnost díky nejvýkonnějším serverům na trhu.

Je to právě předvánoční stres a nákupní horečka, které představují pro online obchodníky zlatý ráj. Češi milují online nakupování a řadí se v této disciplíně mezi absolutní špičku. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jen minulý rok internetové obchody dosáhly na celkové obraty ve výši 135 miliard korun. To znamená meziroční růst o 17 %. Celkově se tak prodej po internetu podílí na celém českém maloobchodě již z 11,4 %

Pokud provozujete e-shop, měli byste být na tento nápor adekvátně připraveni. Je potřeba, aby vaše stránky běžely naprosto bezchybně a neovlivnil to ani tento zvýšený objem návštěv před Vánocemi. Pokud mluvíme o bezchybném provozu stránek, míníme tím zejména jejich dostupnost a rychlost jejich načítání, která je ideálně do 3 vteřin. V opačném případě se může stát, že zákazníka ztratíte. Rychlost načítání webových stránek do značné míry ovlivňuje výkon serveru, na kterém jsou vaše data uložena a jsou spouštěny skripty, které zabezpečují jeho chod. Majitelé e-shopů mají několik možností, jak provoz jejich systémů zajistit. Mohou využít od webhostingu, přes pronájem virtuálních serverů až po provoz vlastního zařízení.

Největší výhodou vlastního VPS pro e-shop je jeho nízká cena a samostatný výkon, o který se nedělíte s dalšími zákazníky. Na serveru se nacházejí oddělené samostatné systémy a je možné provádět potřebné individuální nastavení podle požadavků zákazníka.

Poskytovatelů, kteří nabízejí pronájem virtuálních serverů, je obrovské množství. Nabízejí téměř identické konfigurace, které se liší jen drobnými rozdíly v kapacitách disků nebo velikostech pamětí. Jediným odlišovacím kritériem často zůstává pouze cena. Ta však neukazuje, jak výkonné a dostupné dané služby jsou.

Nejlepší volbou je ZonerCloud

Projekt ZonerCloud, společnosti ZONER Software, má ty nejvýkonnější servery na trhu. O tomto tvrzení se můžete sami přesvědčit ve velkém výkonnostním srovnání, ve kterém ZonerCloud porazil přední konkurenty.

Jednou z mnoha výhod serverů od ZonerCloud je, že nedochází k žádným latencím a případným výpadkům spojení, protože všechny servery jsou umístěny v ČR. Abychom svým klientům zajistili absolutní komfort a bezchybnost služeb, postavili jsme nové datové centrum v klasifikaci TiER III. Obsahuje ty nejmodernější technologie od nejspolehlivějších dodavatelů na trhu, jako jsou DELL a CISCO. Stavba tohoto moderního datacentra vyšla společnost ZONER Software na cca 20 mil. Kč.

Že je ZonerCloud Server tou nejlepší volbou, dokazuje i garance dostupnosti cloudových služeb 99,99 % a zřízení služby do 55 vteřin. Samozřejmostí je nonstop zákaznická podpora v češtině, která zabezpečuje nepřetržitý chod serverů a zodpoví veškeré vaše dotazy. Jedná se o nejlepší cloudové řešení pro váš e-shop a díky němu snadno zvládnete nelítostné konkurenční boje a zvýšený nápor zákazníků. Navíc pro vás máme jedinečnou akci!

Bezpečnost především

Je velmi důležité zabezpečit váš web proti kybernetickým útokům, jejichž nápor může před Vánoci narůstat. Základním kamenem bezpečnosti na internetu jsou digitální certifikáty, které šifrují komunikaci mezi klientem a serverem tak, aby ji nebylo možné odposlouchávat.

Největším prodejcem bezpečnostních certifikátů v ČR a střední Evropě je nepochybně společnost ZONER Software s jejím projektem SSLmarket.cz. Jedná se o jednoho ze špičkových partnerů firmy DigiCert, který se stal největší komerční CA na světě.

SSLmarket.cz je prodejcem bezpečnostních certifikátů, které zajistí bezpečí pro vaše data a zvýší důvěryhodnost vašeho webu. Kromě tradičních SSL/TLS certifikátů pro webové servery a služby můžete získat osobní certifikáty pro elektronický podpis (S/MIME), certifikáty pro podpis dokumentů a certifikáty pro podpis kódu, které potřebují vývojáři softwaru.

Vzhledem k tomu, že SSLmarket.cz velmi záleží na zabezpečených webech, neváhají uvědomělé zákazníky náležitě odměnit.