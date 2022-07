Seřiďte se Zázračná síla Clock genu

Žijete zdravě, cvičíte, máte dostatek spánku, ale i přes to přibíráte na váze a ráno pětkrát posouváte budík? Diety, které radí odborníci fungují na všechny ostatní, ale na vás zásadně ne? Řešení je jednoduché – seřiďte se!

V knize Seřiďte se (Change Your Schedule, Change Your Life) Dr. Suhas Kshirsagar, jehož výzkum spojuje starodávnou ájurvédskou moudrost s nejnovějšími vědeckými poznatky, předkládá čtenářům 30denní plán, pomocí kterého se vydáte na cestu za harmonií, zdravím a ideální váhou. Na příbězích svých pacientů ukazuje, jak důležité je si uvědomit jedinečný vnitřní rytmus vedený cirkadiánním kódem a Clock geny a přizpůsobit svůj životní styl potřebám těla. Uvědomuje si, že každý jsme jiný, máme jiný metabolismus, což je koneckonců důvod, proč nikdy nefungují ony výše zmíněné diety. Dělí čtenáře do čtyř skupin a pro každou z nich navrhuje individuální postup, jak dosáhnout cíle, aniž by se trápili, měli hlad, nebo pociťovali jiné nepříjemné dopady změn.

Dovolte svému tělu přirozeně řídit váš život. Změnou, kterou pocítíte téměř okamžitě, budete příjemně překvapeni a po pár týdnech budete udiveně přemýšlet nad tím, jak jste někdy mohli žít jinak. Šťastnou cestu k seřízení!

Doktor Suhas Kshirsagar, BAMS, MD (ájurvéda) je celosvětově uznávaný ajurvédský léčitel a učitel původem z Indie. Je ředitelem společnosti Ayurvedic Healing, vedoucím kliniky Integrative Wellness

Clinic v Severní Kalifornii a autorem knihy The Hot Belly Diet . Je držitelem titulu BA v ajurvédské medicíně a na prestižní univerzitě Pune University absolvoval tříletý rezidenční MD program (doktorát v ajurvédské interní medicíně) s vyznamenáním. Působí jako poradce a konzultant v Chopra Center a je členem několika ajurvédských institucí.

