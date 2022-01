Sociální sítě jako pozvánka pro zloděje

Většina z nás už má profil na nějaké sociální síti. Ačkoliv jste zpočátku možná nechtěli sociální síť využívat aktivně, ale jen sledovat ostatní, pravděpodobně jste nakonec jako většina lidí podlehli a něco na svůj profil sdíleli. Ale víte, že pokud si nedáte pozor, sdílíte i cenné informace pro zloděje?

Rizika sociálních sítí

O rizicích internetu bylo již napsáno mnoho článků. Když si zadáte do vyhledávače „přínosy a rizika sociálních sítí“ vyjede vám nespočet výsledků. Kromě toho, že na nich poměrně rychle vzniká závislost, tak jsou také nástrojem pro kyberšikanu, vydírání či kybergrooming. O těchto rizicích už většina lidí ví a rodiče dětem dávají kázání o tom, jak nemají odpovídat cizím lidem, kteří jim píší zprávy a nemají si s nimi domlouvat schůzky.

Teď však ruku na srdce – kdo z vás své děti upozornil na to, že nemají na svých sociálních sítích postovat fotky a videa zachycující váš majetek a domácnost? A co vy sami? Dáváte si pozor na to, abyste na sdílených fotografiích neukazovali ze svého soukromí více, než je nutné? A víte vůbec o nebezpečí sociálních sítí, které vás může stát majetek?

Internetoví tipaři

O tom, že se v ulicích potloukají tipaři, kteří zkouší, který dům zůstává otevřený a snaží se i zjistit, co se dá v daných domech ukradnout, to jste asi již slyšeli. Tyto praktiky jsou více než známé, a proto se mnoho lidí snaží své domy a byty zabezpečit. Existují přehledy o nejčastějších způsobech vloupání, které vám poskytnou návrhy na to, která místa vašeho domu či bytu jsou nejzranitelnější.

Internetoví tipaři jsou něco podobného, jen sedí v teple svých domovů a na vytipování, který dům vykradou, jim stačí váš profil na sociální síti.

Aniž byste si to uvědomovali, tak ve svých příspěvcích nesdělujete jen to, co jste původně měli v úmyslu – novou knihu, fotku pejska. Sdílíte i pozadí za objektem vašeho zájmu. Ukazujete, jaké vybavení máte v bytě. Pokud sdílíte fotky pravidelně a z různých míst, ukážete nakonec na sociální síti celý byt. V pravidelnosti je ukryté další riziko – pokud pravidelně sdílíte fotku z dětského hřiště, na které každé dopoledne chodíte, tak dáváte všem informaci, že dopoledne nikdo není doma.

Někteří ve sdílení informací na sociálních sítích zacházejí ještě dále a sdílí rekonstrukci bytu či domečku – krok za krokem ukazují, jak si zlepšují svou domácnost, co do ní nakupují apod. Aby vám rekonstrukce šla lépe od ruky, koupili jste si super vrtačku – šup s fotkou na zeď, ať to kamarádi vidí. Konečně máme zrekonstruovanou garáž a mohli jsme tam uložit vaše nová kola – super příležitost se pochlubit kamarádům.

Názorně vám teď ukážeme, jak to může mít internetový tipař snadné. Vyhlédne si několik osob na sociální síti, které nemají dostatečně zabezpečený profil a jsou na síti aktivní. Zde si v profilu osob najde základní informace – kde bydlí či kde pracují.

A pak už jen sedí a sleduje několik týdnů váš profil. Ze sdílených fotek si pak poskládá váš život. Fotka přední části domu na sociálních sítích mu umožní při procházení ulice v Google Maps váš dům identifikovat. Může si virtuálně projít okolní ulice díky funkci Google Street View a podívat se na dům a okolní pozemky i z ptačí perspektivy. Získá tak dobrou představu o tom, kudy se dá na pozemek nejlépe vniknout.

Dle fotek z vaší domácnosti se dozví, co přibližně máte doma za majetek. A pokud pravidelně postujete příspěvky z práce či z procházky, dáte tím tipaři další cennou informaci – kdy nejste doma. Jak vidíte, práce internetového tipaře může být velmi jednoduchá, a to vlastně díky vám.

Samostatnou kapitolou jsou poté snímky a videa z vaší dovolené. Jakmile sdílíte fotku od moře, dáváte tím zlodějům jasnou informaci, že nejste doma. Pokud navíc má alba z předchozích dovolených, tak trpělivý tipař bude vědět, že letos s největší pravděpodobností pojedete znovu. A znáte to – kdo si počká, ten se dočká.

Děti a sociální sítě

Je třeba zmínit i fotky dětí a informace, které o nich sdílíte. Jakmile na vašem profilu sdílíte informace o vašem dítěti a o vás, dáváte komukoliv mocnou zbraň k tomu, aby dítěti ublížil nebo jej využil k vniknutí do vašeho bytu.

Modelová situace by mohla vypadat následovně – na profilu se pochlubíte tím, že vaše dítě navštěvuje 1. B a napíšete název školy. Díky profilu tipař ví, jak se dítě jmenuje, kolik mu je nejspíše let a na jaké chodí kroužky. Zároveň zná informace o vás. Najde si rozvrh dítěte na stránkách školy, na dítě před školou počká a řekne mu, že je váš známý a že ho má doprovodit domů. Pokud dítě nemá u sebe mobilní telefon na ověření a zároveň mu zloděj dá informace, které by přece jinak nevěděl, kdyby vás neznal, může s ním dítě odejít.

To samé, co tady teď píšeme pro vás, musí platit i pro vaše děti. Je totiž jedno, že si budete dávat pozor na sdílené informace vy, když si stejný pozor nedají děti a budou třeba vše sdílet samy.

Základní ochrana

Prvotní ochranou je sebecenzura toho, co sdílíte. Tu lze udělat i zpětně, ačkoliv to zabere mnohem více času. Před sdílením čehokoliv se podívejte, co sdílíte dalšího kromě toho, co opravdu sdílet chcete. Co dalšího je na fotce či videu? Pokud jste již sdíleli mnoho fotek, tak si projděte album a u každé se zastavte a promyslete, zda nezveřejňuje něco, co by neměla.

V případě fotek z dovolené je nejsnadnější rada taková, abyste je zveřejnili až po vašem návratu domů.

V neposlední řadě je důležité vypnout u fotek označení místa. Jakmile sdílíte fotku, že jste právě teď několik desítek kilometrů od domova, opět tím dáváte zloději prostor k tomu, aby využil příležitosti.

Jak být na Facebooku neviditelný

Nejznámější sociální sítí, na které sdílíme informace o našem životě, je Facebook, a proto se nyní zaměříme právě na něj. Jak skrýt aktivitu na Facebooku před internetovými tipaři? Začněte tím, že se seznámíte s pokyny zabezpečení:

Vaše heslo by mělo být silné a samozřejmě byste jej neměli nikomu sdělovat.

Ideální je zkombinovat heslo ještě s kódem přes SMS, jedná se o tzv. dvoufázové ověření.

Zkontrolujte také soukromí profilu – kdo si může váš profil vyhledat, kdo vás může označovat na fotkách, kdo všechno vaše fotky uvidí apod.

Pokud máte mezi přáteli osoby, které rády sdílí celý svůj život na sociální síť, požádejte je, aby tak nečinili z návštěv u vás.

Nastavte schvalování fotek, na kterých jste označeni. Díky tomu se žádná fotka, na které jste označeni, neobjeví na vašem profilu bez vašeho vědomí a schválení.

Zároveň je dobré vědět, kdo váš profil sleduje. Za tímto účelem vzniklo mnoho aplikací, které toto slibují. Ve skutečnosti však jen udělají náhodný seznam uživatelů mezi vašimi přáteli, kteří vám dávají „like“ či píší komentáře. Vy ale potřebujete naopak zjistit, kdo vás sleduje tiše zpovzdálí.

Na toto neexistuje žádná aplikace a jediný způsob, jak to můžete zjistit, jsou tzv. „stories“. U nich se vám totiž ukáže seznam uživatelů, kteří si vaši stories prohlédli.

Stejná pravidla jako pro Facebook platí i pro další sociální sítě. Můžete si nastavit schvalování osob, které vás chtějí sledovat. A jak zjistit, kdo si prohlíží můj profil na Instagramu? Opět pomocí stories.

Zabezpečení je vždy na místě

Ačkoliv se snažíte a na sociálních sítích hlídáte sdílený obsah, je vždy lepší mít domácnost zabezpečenou. Protože samozřejmě existují i normální zloději, kteří k tomu nepotřebují vaši sociální síť a prostě vás jen sledují.

Pro tyto případy je určitě vhodné mít alespoň základní zabezpečení domácnosti – například bezpečnostní zámek. Velmi dobrým zabezpečením jsou také inteligentní bezpečnostní wi-fi dveře. Pomocí nich uvidíte, co se děje před vašimi dveřmi. Na každý pohyb či zvuk zařízení reaguje a vyšle vám zprávu do vašeho mobilního telefonu. Vy poté můžete na osobu u dveří mluvit, aniž by tušila, kde jste. Zároveň toto zařízení může sledovat i dění za dveřmi v bytě a vy tak můžete zjistit, zda vaše dítě dorazilo domů ze školy v pořádku.

Tip na závěr: Pokud vás moderní metody zabezpečení zajímají, ale zatím o nic moc nevíte, přečtěte si i článek, co čekat od elektronického zabezpečení domu.