Nová kniha Nicholase Kardarasoda, která nese název Svítící děti: Závislost na moderních technologiích a jak se jí zbavit, se věnuje novodobému fenoménu závislosti na moderních technologiích. Dětský klinický psycholog v ní vysvětluje, jak zářící obrazovky zasáhli mozek současné generaci, především dětí. Publikace je doplněna nejen poznatky z výzkumů, ale také skutečnými příběhy.

Anotace

Všichni je vídáme: děti hypnoticky hledí na zářící obrazovky v restauracích, na dětských hřištích i s kamarády doma. A jejich počet roste. Jako virtuální pandemie se dětské svítící tváře množí. Ale za jakou cenu? Je to jen neškodná dobová móda, která odezní, nebo jen schovívavost rodičů? A co hlasy, které tvrdí, že obrazovky dětem prospívají jako interaktivní vzdělávací nástroj?

V knize Svítící děti dětský klinický psycholog Dr. Nicholas Kardaras zkoumá, jak technologie – přesněji řečeno obrazovka se vší její zářící všudypřítomností – zasáhla mozky celé generace dětí. Výzkum mozkových skenů ukazuje, že stimulující zářící obrazovky aktivují dopamin v mozku podobně jako sex. A každým dnem vyšší hromádka klinického výzkumu dává do souvislosti právě obrazovky s poruchami, jako jsou ADHD, závislost, úzkost, deprese, zvýšená agresivita, a dokonce psychóza. Nejvíce šokující je, že nedávné studie mozkových skenů přesvědčivě ukazují, že nadměrná expozice obrazovkám může mozek mladého člověka, který je ještě ve vývinu, poškodit neurologicky stejným způsobem jako závislost na kokainu.

Nicholas Kardaras se ve své studii noří do sociologických, psychologických, kulturních a ekonomických faktorů, které se podílejí na globální technologické pandemii. A činí tak s jediným cílem: prozkoumat účinek všech těch úžasných zářících technologií na děti, jejich vývoj, socializaci i duše. V knize jsou navíc obsaženy skutečné příběhy ať už z Kardarasovy klinické praxe, nebo medializované případy, jako byla školní střelba v Newtownu.

O editační řadě EDICE TECHNOLOGIE

Tato knižní novinka je prvním počinem ve zbrusu nové ediční řadě vydavatelství nazvané EDICE TECHNOLOGIE. Život moderního člověka je s technologiemi neoddělitelně spjatý, ať už se jedná o nové postupy, či technické vynálezy. Pomáhají nám, usnadňují nám práci, baví nás, zároveň nám ale mohou škodit. Edice Technologie se zabývá otázkami souvisejícími s pronikáním moderní techniky do naší společnosti, tím, co dobrého i špatného přináší. Zaměřuje se na tituly, které rozebírají otázky související především se současným rozmachem nových technologií, globalizací, umělou inteligencí, vysokou mírou mediality, sociálními sítěmi a dalšími aspekty technologického vývoje zasahujícími svět i vesmír.

Doba jde kupředu čím dál rychleji. Ve školách se používají digitální pomůcky, různé aplikace, tablet je už běžnou součástí školní i domácí výuky od útlého věku. Umělá inteligence vítězí nad člověkem v logických úkolech, je potřeba méně a méně úsilí k tomu, aby se propojili lidé z celého světa. Vynalézáme nové prostředky k objevování vesmíru, zjišťujeme víc a dostáváme se dál. Abyste se dozvěděli o tom, kam nové technologie budou směřovat, co nám přinesou, ale také, o co nás okrádají, vytvořili jsme v Zoner Press novou edici, která se bude tímto tématem zabývat a předkládat vám jej srozumitelnou a snadno stravitelnou formou. Budeme vybírat to nejzajímavější a nejaktuálnější z této oblasti, předložíme vám toho hodně k zamyšlení, ale doufáme, že i k pobavení a relaxaci, protože i k tomu knihy slouží. Věříme, že se vám Edice Technologie bude líbit.

Zajímá vás, co nového přinese budoucnost? Jak moderní technologie ovlivňují náš současný život? Co dobrého si můžeme vzít například z virtuální reality a sociálních sítí a o co nás okrádají? Knihy z nové Edice Technologie vám vše srozumitelně vysvětlí a poskytnou vám podněty k zamyšlení nad aktuální situací i budoucím vývojem.

Knihu zakoupíte zde: https://www.zonerpress.cz/svitici-deti-zavislost-na-modernich-technologiich-a-jak-se-ji-zbavit