V době tabletů a smartphonů se z jistého úhlu pohledu může tisk jevit jako přežitek. Opak je však pravdou. Ať už je to kvůli zákonům, které ukládají firmám povinnost skladovat důležité dokumenty v papírové podobě, nebo kvůli značnému nepohodlí při čtení z malého displeje telefonu, bez tisku se prostě neobejdeme.

V současné době je kladen důraz na komfort a tím pádem i na možnost tisku z chytrých telefonů a tabletů. Mobilní tisk ale není určen jen pro velké firmy – jeho nastavení není tak náročné, jak by se na první pohled mohlo zdát, a navíc k němu nepotřebujete ani speciální tiskárnu.

Mobilní tisk nikdy nebyl snazší

Na zvýšenou poptávku po mobilním tisku reagují samozřejmě i výrobci tiskáren. Firmy jako Brother, Canon, HP, Dell, Samsung, Epson, Lexmark a řada dalších uvedly na trh tiskárny, které umožňují tisk z telefonu či tabletu s Androidem nebo iOS pomocí své originální aplikace. Před koupí takovéto tiskárny si ověřte, zda je vůbec kompatibilní s vaším zařízením. Při výběru neopomíjejte ale ani ostatní aspekty, jako funkce a cenu náplní do tiskárny. Samotný tisk je v tomto případě jednoduchý. Stačí si do telefonu či tabletu nainstalovat příslušnou aplikaci a vše by mělo bez větších potíží fungovat.

Alternativy od Googlu a Applu

Mobilní tisk se však nevylučuje ani u zařízení, která těmito aplikacemi primárně vybavena nejsou. Pomyslným „plánem B“ jsou v tomto případě aplikace od jiných vývojářů. Není velkým překvapením, že se svým řešením mobilního tisku přišly i firmy Google a Apple. Aplikace od firmy Apple, uvedená pod názvem AirPrint, je velmi široce podporována mnoha různými typy tiskáren a rozhodně stojí za zkoušku i v případě, že k vašemu zařízení existuje originální aplikace. Tisk v této aplikaci funguje pro zařízení, která jsou připojena na stejné síti Wi-Fi. Pokud tedy máte například doma tiskárnu a telefon od Applu na stejné síti, bude pro vás tato aplikace ideální.

Google se svou aplikací Google Cloud Print má k tisku poněkud odlišný přístup a jeho nastavení je o něco složitější. V první řadě je nutné si přidat do internetového prohlížeče Google Chrome rozšíření Cloud Print. Poté je nutné v aplikaci zpřístupnit tiskárny, které k tisku hodláte používat. Pokud ale nevlastníte jeden z modelů označených jako „Cloud Ready“ (tedy takový, který je schopen se sám připojit na internet), je nutné mít při tisku vždy zapnutý počítač, otevřený prohlížeč Google Chrome a být na něm přihlášeni pod stejným účtem, jako na vašem mobilním zařízení. Seznam tiskáren kompatibilních s technologií AirPrint či „Cloud Ready“ snadno zjistíte na internetových stránkách Googlu a Applu.

Náhradní řešení od konkurence

Pokud by vám nevyhovolala ani jedna ze zmíněných aplikací, existuje řada dalších konkurenčních variant jak pro iOS, tak pro Android. Většinou se ale jedná o placené aplikace. Vaše volba by se měla odvíjet především podle individuálních požadavků, počtu uživatelů a způsobu užití.

Máte s tiskem přes mobil zkušenosti? Podělte se o ně s námi v komentářích pod článkem. Budeme za ně rádi.