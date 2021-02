To nejlepší z Nejlepšího copywritera od Pavla Šenkapouna

Jméno Pavel Šenkapoun je v marketingovém světě nepřehlédnutelné. Jde o člověka, který několik let spravuje web Nejlepší copywriter a je zároveň autorem dvou knih a několika básnických sbírek. Jeho první kniha nese název Webcopywriting pro samouky a vyšla v roce 2015, o čtyři roky později mu pak vyšla druhá kniha – To nejlepší z Nejlepšího copywritera, která je vlastně souborem nejlepších příspěvků z jeho blogu. Pokud se chcete z této branže dozvědět vše podstatné, pak by vám tato kniha neměla chybět v knihovně!

Anotace

O psaní, reklamě a duši.

Pavel Šenkapoun má dar psaní. Píše srozumitelně, čtivě a s přirozeným smyslem pro humor. Píše tak, že vám z jeho textu vždy něco uvízne v hlavě, aniž byste třeba chtěli. Bavíte se a zároveň vstřebáváte užitečné informace. A tak je to správné, tak to má být.

Od začátku roku 2014 vycházejí na blogu Nejlepší copywriter články o psaní, českém jazyce, podnikání, marketingu a osobnostním rozvoji. Obsahují velké množství praktických rad, jak zvýšit přesvědčivost, čtivost, údernost, jazykovou úroveň i plynulost textů a jak pracovat na své online propagaci. Zároveň boří řadu stereotypů spojených s reklamou a digitálním obsahem a snaží se hledat odpovědi i na hlubší otázky související s duševním zdravím, estetikou a spiritualitou. Blog se vyznačuje osobitým stylem založeným na ironii, humoru a jazykovém bohatství, díky kterým si jej oblíbily tisíce čtenářů. Tato kniha představuje výběr z blogových příspěvků, které se na Nejlepším copywriterovi dočkaly největšího ohlasu.