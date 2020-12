Vánoční dárky aneb Zoner naděluje!

Vánoce se kvapem blíží a v Zoneru už rozdávají dárky. V nabídce jich je hned několik. Nová doména? Webhosting Linux PROMO? Zabezpečení webu? Není problém! Je ale třeba si pospíšit, dárky čekají pouze na omezené množství zájemců.

Máte v plánu koupit si novou doménu? A vyhovovala by vám koncovka EU? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, pak je první z nabídek určená přímo pro vás. Czechia.com totiž právě teď nabízí domény s koncovkou .eu zdarma pro prvních 500 zákazníků. Stačí využít slevový kód DAREK2020.

Nebo už doménu máte, ale zatím jste si pro ni nekoupili webhosting? V tom případě by vás mohla zaujmout druhá akce. Prvních 500 z vás totiž může využít nabídky a získat webhosting Linux PROMO na jeden rok provozu zcela zdarma. Aktivujete ho v Centru administrace. A pokud plánujete doménu teprve pořídit, pak při objednávce stačí zvolit hostingový program Linux Promo, který se vám po registraci domény aktivuje automaticky.

Zabezpečení webu je v dnešní době důležité. Proto Zoner nabízí ke každé registrované doméně na Czechia.com důvěryhodný TLS certifikát od největší certifikační autority světa DigiCertu zcela zdarma. Jeho instalace je velmi jednoduchá, zvládnete to na jedno kliknutí v zákaznické administraci.

A dostáváme se k poslední nabídce. Tou je doména s danou koncovkou na jeden rok zdarma. Pokud si zaregistrujete doménu s koncovkou CZ, SK, INFO nebo NET, pak vám do košíku zdarma přihodíme také doménu se stejným názvem a koncovkou EU. V případě, že si zaregistrujete doménu COM, dostanete navíc doménu s koncovkou ONLINE. A to vždy na jeden rok provozu.