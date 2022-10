Velké srovnání redakčních systémů pro snadnou tvorbu webových stránek.

Pěkné a funkční webové stránky by chtěl každý. Ale jak na to, když nejste programátor a s tvorbou webu nemáte zkušenosti? Na internetu je dnes k dispozici celá řada služeb, které nabízí možnost jednoduché tvorby a správy webových stránek. Říkáme jim redakční systém, či CMS (content management system) pro tvorbu webu. Hlavní devízou CMS je jednoduché grafické rozhraní, ve kterém si formou webové šablony vytváříte a následně spravujete webové stránky. Ovšem jaké CMS je pro váš webový projekt nejvhodnější a podle jakých parametrů jej vybírat? To vám zodpovíme v tomto článku.

Podle čeho si vybírat CMS pro tvorbu webových stránek?

Výběr vhodného systému pro snadnou tvorbu a správu webových stránek může být obtížný, protože na trhu je opravdu velké množství služeb, které se liší kvalitou, možnostmi editace obsahu, množstvím dostupných funkcí a cenou za provoz. Je pak náročné se v této nabídce zorientovat a vybrat službu, která bude nejvíce vyhovovat vašim požadavkům a přitom vás finančně nepoloží na lopatky. Podle čeho tedy CMS vybírat?

1. Funkčnost a variabilita

V prvé řadě byste si měli vyjasnit, k čemu bude web sloužit. I když zpočátku plánujete např. jen jednoduchou prezentaci o vás, či vašich službách, nikdy dopředu nevíte, kam se bude váš webový projekt dále vyvíjet a zdali časem nebudete na webu chtít publikovat svůj vlastní blog, anebo zde mít i e-shop. Proto je důležité, aby vás v tomto CMS nijak neomezoval a dal vám možnost web jednoduše přizpůsobit aktuálním potřebám prezentace.

Web dnes není jen statická prezentace. Měl by sloužit zejména jako komunikační, či prodejní kanál mezi vámi a vašimi návštěvníky. Proto je při výběru CMS důležité brát v potaz i to, zdali služba nabízí i nějaké marketingové funkce a komunikační nástroje, jako je možnost napojení na vyhledávače, měření návštěvnosti webu, možnost vytvářet kontaktní a poptávkové formuláře a nabízí provoz e-mailové schránky na vlastní doméně.

V případě, že CMS nabízí i provoz e-shopu, mělo by vás zajímat, jestli je podporováno napojení na platební bránu, dopravce, fakturační systémy, srovnávače zboží apod.

2. Dostupnost a výběr šablon

Důležitý je i vzhled a dostupnost webových stránek. Web se musí rychle načítat a poskytovatel služby by vám měl garantovat jeho neustálou dostupnost.

Pokud web návštěvníka na poprvé nezaujme, nestráví na něm čas a jeho provoz je zbytečný. Při výběru CMS je tedy důležité zkontrolovat výběr šablon, zdali splňují kritéria moderního webu a jestli jsou přizpůsobené pro PC i mobilní telefony. Dále by šablony měly nabízet již nějaký předpřipravený obsah, např. pro konkrétní profese, či obory podnikání, aby vám tvorbu webu co nejvíce usnadnily.

Pokud CMS nenabízí šablony s předpřipraveným obsahem a není možné se podívat na jejich živý náhled, anebo vám poskytovatel není schopen garantovat neustálou dostupnost webu, neměl by vás takový CMS vůbec zajímat.

3. CZ/SK lokalizace rozhraní i doplňkových služeb

Předpokládáme, že váš web bude primárně cílit na české a slovenské publikum. Vybírejte proto CMS podle toho, zda má pro tyto země lokalizaci a funguje v souladu se zdejší legislativou. Celý web včetně objednávky a platby by měl být češtině. Veškeré informace o dané službě včetně prostředí pro správu webu musí být pro Česko a případně Slovensko řádně lokalizováno a případně podporovat i další světové jazyky.

Lokalizace se nemusí týkat jen samotného rozhraní administrace CMS, ale i služeb, které se s webem pojí (služby spojené s provozem e-shopu a marketingové nástroje).

4. Dostupnost zákaznické podpory a nápovědy v češtině

CMS vybírejte i podle toho, zda disponuje zákaznickou podporou v češtině a je možné ji kdykoli kontaktovat (e-mailem či telefonicky). Většina služeb se prezentuje tím, že jejich nastavení a správa je jednoduchá, ale ne vždy je to pravda. Možnost spojit se s někým, kdo vám s nastavením poradí je vždy velká výhoda.

Důležité je i to, zdali má služba k dispozici i nějakou svoji česky psanou „znalostní bázi“, (samostatný web s návody). Měli byste mít přístup k informacím o nastavení CMS včetně přehledu aktualit a novinek. Podle aktuálnosti informací na webu a dostupnosti podpory jednoduše poznáte, jak se poskytovatel o svoji službu a své zákazníky stará a jestli CMS pravidelně upravuje a přidává do něj nové funkce.

Co by vás ještě mělo při výběru CMS zajímat:

Lze provozovat službu na vlastní doméně?

Zajišťuje poskytovatel CMS registraci nové domény, nebo umožňuje jednoduchý přesun a nasměrování služby na již registrovanou doménu?

Je provoz vlastní domény v ceně služby?

Je součástí služby i provoz e-mailových schránek na vlastní doméně?

Je možné si službu bezplatně a nezávazně vyzkoušet?

Je možné službu kdykoli vypovědět?

Velké srovnání CMS

Podle výše uvedených kritérií jsme se rozhodli srovnat 5 oblíbených CMS systémů dostupných na českém trhu a vybrat podle našeho uvážení nejlepší službu pro snadnou tvorbu a správu webových stránek. Konečný výsledek našeho srovnání vás možná překvapí.

inPage

inPage je česká služba prezentující se jako jednoduchý a funkční nástroj pro tvorbu a správu webových stránek, či menších e-shopů za velice příznivou cenu. Cílí zejména na drobné živnostníky a podnikatele ve službách, kterým nabízí hotové weby (šablony s již předpřipravenou strukturou a obsahem) určené pro konkrétní profese, či obory podnikání. Díky tomu je možné si zde opravdu během chvíle vytvořit pěkné a funkční webové stránky, anebo jednoduchý e-shop. Služba disponuje plnou česko-slovenskou lokalizací včetně napojení na nejznámější doplňkové služby, pro e-shop a marketing.

Velkou předností inPage je zákaznická podpora. K dispozici je 24/7 a ráda ochotně pomůže s nastavením služby a dalším rozvojem každého nového webového projektu.

Hlavní výhody

Velká variabilita služby, (web, blog, e-shop), za příznivou cenu.

Šablony s předpřipraveným obsahem pro konkrétní profese, či obory podnikání.

Podpora češtiny a slovenštiny vč. možnosti napojení na množství marketingových a doplňkových služeb pro provoz e-shopu.

Zákaznická podpora 24/7 (live chat na webu, e-mail, telefon).

Hlavní nevýhody

Editace obsahu webu nenabízí tolik grafických možností, jako konkurenční služby.

Nenabízí možnost provozu vícera jazykových verzí webu na jedné doméně. Pro zprovoznění další jazykové verze webu je třeba zakoupit samostatnou službu.

Mioweb

Mioweb je další česká služba v našem srovnání. Prezentuje se jako kompletní řešení pro vaše podnikání. Je postavena na populárním open source CMS WordPress. K dispozici má spoustu webových šablon a doplňkových pluginů, pomocí kterých můžete na provozovat blog, online kurzy, e-shop apod.

Mioweb poskytuje mnoho návodů a tipů pro úspěšné weby. Nabízí i online webináře, které vám pomohou s rozvojem vašeho internetového podnikání.

Ovšem to všechno také něco stojí. Cena Miowebu je oproti konkurenci několikanásobně vyšší.

Hlavní výhody

Variabilita služby (web, blog, online kurzy, klientská sekce, e-shop).

Pěkný editor pro úpravy webu s množstvím různých designů a rozsáhlými možnostmi pro úpravu vzhledu.

Spoustu doplňkových pluginů a externích aplikací pro web i e-shop.

Dobře zpracovaná nápověda a funkční česky komunikující zákaznická podpora.

Hlavní nevýhody

Služba je postavena na CMS WordPress, takže samotnou aplikaci i externí pluginy si musíte sami aktualizovat a udržovat jejich funkčnost a bezpečnost webu.

Méně prostoru pro web a poštu.

Zákaznická podpora jen na e-mailu a v omezeném čase.

Výrazně vyšší cena oproti ostatním službám.

Mozello

Mozello je mladá lotyšská firma, která se v poslední době snaží prosadit i na českém a slovenském trhu. Prezentuje se jako jednoduchý nástroj pro tvorbu webu či e-shopu. A tím svým způsobem i je.

K dispozici má několik pěkných designů šablon, které si pomocí editoru můžete upravit a doplnit o vlastní obsah. Služba disponuje i možností propojit web s vybranými službami pro podporu marketingu či prodeje na internetu. Výběr je však kvůli slabší lokalizaci na české a slovenské prostředí menší než např. u inPage, či Mioweb. Taktéž zklame absence zákaznické podpory v češtině či slovenštině, která je ještě k tomu pouze přes e-mail.

Hlavní výhody

Jednoduchá a velice variabilní služba za vcelku rozumnou cenu.

Nadstandardní prostor pro data webu (50 GB).

Možnost jazykových verzí webu na jedné doméně.

Hlavní nevýhody

Menší výběr webových šablon oproti konkurenčním službám.

Součástí služby není provoz e-mailových schránek na vlastní doméně.

Horší česko-slovenská lokalizace (administrace webu a doplňkové služby nejsou kompletně lokalizovány pro české a slovenské prostředí)

Zákaznická podpora není k dispozici v češtině a funguje pouze přes e-mail.

Webnode

Webnode je česká firma vyvíjející své vlastní CMS pro tvorbu a správu webových stránek a e-shopu. Chlubí se tím, že je dostupná ve 40 světových jazycích včetně češtiny a slovenštiny a používá jej až 40 mil. uživatelů.

Jeho předností je velké množství webových šablon a propracovaný drag&drop editor, pomocí kterého si obsah webu sami uspořádáte dle vašich představ. Editor je však hodně komplexní a tím pádem i těžkopádný a ne každému to může vyhovovat.

Služba nabízí i vlastní databázi fotek, kterou můžete pro svůj webový projekt bezplatně využít. Hodí se to, pokud nemáte dostatek vlastních fotek. Webnode má také celkem pěkně zpracovanou nápovědu a vlastní blog, kde publikuje novinky a zajímavé články.

Hlavní výhody

Velké množství webových šablon a rozsáhlé možnosti dalších úprav vzhledu webu.

Editor webu k dispozici ve 24 světových jazycích vč. češtiny a slovenštiny.

Jazykové verze webu na jedné doméně.

Pěkně zpracovaná znalostní báze na webu a zákaznická podpora v češtině.

Hlavní nevýhody

Pro méně zkušené uživatele možná až moc komplikovaný editor pro tvorbu webu.

Cena za provoz e-shopu je na rozdíl od inPage či Mozello výrazně vyšší a nenabízí oproti těmto službám nic navíc.

Zákaznická podpora jen pro platící uživatele.

Wix

Wix je americká firma, která vyvíjí asi nejkomplexnější a světově nejoblíbenější službu na tvorbu a správu webových stránek. K dispozici má stovky designů šablon a pokročilé možnosti editace obsahu pomocí jednoho z nejlepších drag&drop editorů na trhu.

Pro ještě snazší tvorbu webových stránek nabízí umělou inteligenci Wix ADI, která vám po vyplnění dotazníku vytvoří webové stránky automaticky. Základním nedostatkem však je slabá lokalizace pro česko-slovenské prostředí, která zahrnuje jen prostředí vlastního produktového webu a administrace služby. Ostatní doplňkové služby včetně nápovědy a podpory lokalizaci zcela postrádají.

Hlavní výhody

Opravdu komplexní služba (web, blog, e-shop a další)

Obrovské množství webových šablon a velice pokročilé možnosti editace a přizpůsobení si obsahu stránek.

Služba Logo Maker pro tvorbu vlastního loga

Hlavní nevýhody

Česko-slovenská lokalizace není dostatečná.

Doplňkové služby a individuální nastavení jsou zpoplatněny.

Chybí zákaznická podpora.

Cena služby je o něco vyšší než např. inPage, či Mozello.

Podrobné srovnání parametrů jednotlivých služeb

inPage Mioweb Mozello Webnode Wix Variabilita (web, blog, e-shop, …) **** **** **** **** ***** Jednoduchost tvorby a správy webu ***** *** **** *** **** Šablony a přizpůsobení si obsahu webu *** **** *** **** ***** Dostupné funkce a možnosti webu *** ***** **** **** ***** Rychlost zobrazení webu ***** ** *** **** *** Doplňkové služby (marketing, e-shop) **** ***** **** **** ***** Lokalizace služby do CZ a SK ***** ***** ** ***** ** Lokalizace doplňkových služeb ***** ***** *** **** * Doménové a e-mailové služby v ceně ***** **** ** **** *** Zákaznická podpora ***** *** ** *** * Cena ***** * **** *** ** Celkové skóre 49 * 41 * 35 * 42 * 36 *

Jakou službu pro snadnou tvorbu a správu webových stránek si vybrat?

Vítězem našeho srovnání, se 49 dosaženými body z 55, se stalo inPage.cz. Tato služba splňuje námi stanovená kritéria a je podle nás vhodná jako odrazový můstek pro vaše webové projekty. Hlavní devízou inPage je jednoduchost a dostupnost. Díky předpřipraveným šablonám můžete mít pěkné a profesionálně vypadající webové stránky, blog, či e-shop. A pokud se stane, že si s něčím nebudete vědět rady, je tu vždy dostupná a ochotná zákaznická podpora. Třešničkou na dortu je i fantastická cena, za kterou dostanete více, než byste čekali.