Vlastní datové centrum se nevyplácí. Přejděte na nejvýkonnější VPS od ZonerCloudu. 

Nejenom podnikatelé, ale i veřejná správa si uvědomují, že budoucnost spočívá ve flexibilní a efektivní virtualizaci. Využití cloudu např. pro účetní a podnikové systémy, sdílení a ukládání firemních dokumentů či správu e-mailů, šetří nejen peníze, ale i spoustu starostí. Pokud s nákupem virtuálních služeb nemáte zkušenost, tento článek vám pomůže s výběrem.

Firemní datové centrum je drahé na provoz.

Fyzické servery jsou finančně nákladné na pořízení, složité na instalaci a správu. Pojí se s nimi i náklady na zajištění každodenního provozu (včetně klimatizace, UPS apod.) Navíc se fakticky vytěžují jen menší část dne. Kvůli plynulosti služeb a chodu systémů, které jsou na nich provozovány, ale musí sloužit nepřetržitě. To znamená, že spotřebovávají velké množství energie i v těch částech dne, kdy ve firmě nikdo není.

Přechodem do ZonerCloudu znatelně ušetříte.

Na základě srovnání ZonerCloudu vychází, že tarif standardní konfigurace VPS z jeho nabídky je řádově o 50-70 % levnější, než jsou měsíční náklady za energie jednoho fyzického serveru bez dalších zařízení nutných k jeho každodennímu provozu. V případě managed serveru ušetříte měsíčně 30-50 %.

Ceny energií stoupají, my nabízíme efektivní řešení. PŘEJÍT DO ZONERCLOUDU

Na výběr máte virtuální privátní server bez správy (VPS), nebo spravované managed server.

VPS bez správy je vhodný zejména pro účetní a podnikové systémy (Money, Pohoda, Helios) a další náročné aplikace. Na server přistupujete z libovolného zařízení současně a se svým týmem vždy pracujete s aktuálními daty.

je vhodný zejména pro účetní a podnikové systémy (Money, Pohoda, Helios) a další náročné aplikace. Na server přistupujete z libovolného zařízení současně a se svým týmem vždy pracujete s aktuálními daty. Pokud se chcete soustředit pouze na úpravu svých webových stránek či e-shopu, využijte managed server. O jeho údržbu, aktualizaci a zabezpečení se starají profesionální administrátoři.

Jak si vybrat poskytovatele VPS?

Důležité kritérium je zodpovědný poskytovatel. Měl by mít pevné postavení na trhu a o jeho zkušenostech musí být dostupné věrohodné důkazy. Už třeba podle webových stránek, nebo firemního blogu můžete poznat, jestli své práci rozumí. Neostýchejte se ani spojit se zákaznickou podporou a dopředu se zeptat na cokoliv, co by vás před nákupem služby zajímalo.

V nejlepším případě byste měli možnost si server nejdříve bezplatně vyzkoušet. Kvalitní poskytovatel nabízí garanci vrácení peněz do určitého dne od spuštění služby.

Co je třeba zohlednit při výběru virtuálního serveru:

– Výkon. Nespoléhejte pouze na tabulkové přehledy, ale hledejte i výsledky šetření.

– Dostupnost. Profesionální poskytovatel by vám měl garantovat dostupnost 99,99 %.

– Bezpečnost dat. Zajímejte se, kde a jakým způsobem budou vaše data zálohována.

– Technologickou a zákaznickou podporu. Vyžadujte možnost se v jakoukoli denní i noční dobu domluvit s živými profesionálními operátory.

Nevíte jaké řešení konkrétně zvolit? Poradíme vám! CHCI PORADIT S VÝBĚREM

Možností využití virtuálních serverů je mnoho. ZonerCloud pomůže vybrat nejlepší řešení pro každého. Pokud si nevíte rady, napište nám a my vám sestavíme řešení na míru.

Nejvýkonnější servery najdete u ZonerCloudu.

Mezi předními poskytovateli cloudových služeb v České republice i v zahraničí drží dlouhodobě pozici poskytovatele nejvýkonnějších serverů na trhu ZonerCloud. V jeho portfoliu naleznete virtuální servery se zřízením do 55 sekund.

ZonerCloud – bezpečnost dat a vysoká dostupnost serverů

ZonerCloud své servery ukládá do vlastního korporátního datacentra v klasifikaci Tier III v Brně a data tak neopouštějí hranice České republiky a jsou mimořádně zabezpečena. Všechny servery od ZonerCloudu zaručují dostupnost 99,99 % a pokud zaznamenáte pokles dostupnosti pod tuto hranici, můžete automaticky uplatnit nárok na slevu.

Zákaznická podpora a uživatelská přívětivost

U ZonerCloudu jsou zákazníci na prvním místě. K dispozici mají non-stop zákaznickou podporu s reálnými operátory, kteří jsou kdykoli připraveni zodpovídat vaše dotazy.