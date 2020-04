Vlastní web rychle a snadno? S inPage ano!

Chtěli bychom vám představit Profesní šablony od inPage, které jsou unikátním řešením ve tvorbě webu. Díky těmto šablonám si zvládnete vytvořit vlastní webové stránky během okamžiku a za cenu běžného webhostingu, takže šetříte čas i peníze.

Profesní šablony od inPage jsou již hotové webové stránky s předpřipravenou grafikou, strukturou a obsahem. Tento efektivní způsob ve tvorbě webu jsme vyvinuli především pro konkrétní profese, jako třeba spediční firmy, kadeřnické a kosmetické salony, restaurace apod.

V inPage jsme na tuto revoluční novinku velmi hrdí a chceme vám ukázat, jak to celé funguje.

Začínáme s inPage

Zřízení je velmi jednoduché a intuitivní. Na webu inPage.cz je k dispozici sekce s názvem Šablony, kde naleznete aktuální přehled všech profesních šablon. Můžete si zde zobrazit náhled šablony, anebo si rovnou objednat službu inPage s danou profesní šablonou.

Momentálně je možné vybírat z devíti zcela odlišných šablon určených pro konkrétní profese či obory podnikání. „Další šablony již připravujeme a postupně je budeme přidávat i s ohledem na aktuální potřeby našich zákazníků.“, říká produktový manažer inPage, Filip Chabičovský.

Profesní šablonu zprovozníte na libovolné placené službě inPage. Například služba inPage Start, je zřízena okamžitě a můžete ji mít nyní na první rok zdarma.

Po provedení objednávky na webu inPage.cz, kde vyplníte kontaktní údaje, vám během několika minut přijdou dva e-maily. Jeden s informací, že vám byl vytvořen zákaznický účet na portálu CZECHIA a druhý informující o zřízení služby inPage. Druhý e-mail také obsahuje přístupové údaje pro správu vašich webových stránek.

Po přihlášení do administrace stránek máte k dispozici velmi jednoduché rozhraní, kde vidíte přehled již vytvořených stránek, přehled vložených obrázků a máte zde možnost si upravit názvy a rozmístění jednotlivých položek v menu.

Editace jednotlivých stránek na webu

Vlastní stránky jsou pojmenované podle položek v menu, aby bylo patrné, která část webu se na nich nachází.

Úvod

Na této stránce jsou umístěny informace, které se zobrazují na úvodní stránce. Můžete zde upravit informace o vaší společnosti, otevírací dobu a kontakty, nebo přidáte další informace.

O nás

Stránka věnovaná vašemu týmu, zobrazují se zde profily dvou vašich pracovníků. Stačí nahradit fotky, upravit jména a přidat jejich specializaci. Případně můžete přidat i další profil výběrem z šablony v editoru stránky.

Služby

Na této stránce se zobrazuje portfolio vašich služeb. Stránka je umístěna jak samostatně, tak se zobrazuje i na úvodní stránce, což je opět velmi dobré řešení, protože nemusíte dvakrát upravovat tytéž informace.

Ceník

Zde je k dispozici jednoduchá tabulka s již předpřipraveným univerzálním ceníkem.

Kontakt

Stránka s kontaktními informacemi o společnosti. Stránka je dokonce navázána na kontaktní formulář, tedy případné dotazy a poptávky lze řešit přímo z webových stránek.

Další stránky

V šabloně je k dispozici ještě několik stránek. (Informace o možnosti objednání, stránka s mapou, a stránka s otevírací dobou). Opět zde platí, že úprava těchto stránek je velice intuitivní. Zejména při úpravě mapy budete nadšeni z toho, že v editoru stačí jen napsat adresu a na mapě se automaticky zobrazí bod s vaší polohou.

Editace stránek je velmi dobře řešená. Mile vás překvapí jednoduchost editoru a jeho grafické možnosti, zejména pak editace mapy. Kdyby vám však obsah i struktura předpřipravených stránek nevyhovovala, anebo jste chtěli na webu více stránek, můžete si jednoduše vytvořit novou stránku a tu naplnit vlastním obsahem.

Grafická stránka šablony a obrázky

Součástí šablony jsou i obrázky, které je možné použít při úpravě jednotlivých stránek. Vložení obrázků se dá provést dvěma způsoby. Buďto přímo při editaci stránky po jednom, nebo nahrajete obrázky hromadně přímo do administrace webu a při úpravě stránek si budete obrázky přes editor jen odkazovat. Na výběr jsou i různé velikosti obrázků, které můžete odkazovat do stránek a nemusíte tak například odkazovat obrázek v plné velikosti a tím značně zpomalit načítání webových stránek.

Úprava vlastního vzhledu webových stránek je v sekci s označením Vzhled. Najdete zde možnosti pro změnu obrázku a textu motivu stránek, změnu loga, anebo můžete sáhnout do fotobanky motivů a přidat si do stránek další obrázky. Pokud se rozhodnete do stránek přidat vlastní obrázek motivu, anebo vlastní logo, tak doporučujeme před jeho nahráním do stránek upravit rozměry daného obrázku v nějakém fotografickém editoru (např. ZPS X), aby odpovídal doporučeným rozměrům pro obrázek motivu a logo. Jinak hrozí, že se obrázek nebude správně zobrazovat.

Přednastavený vzhled je možné v určité míře modifikovat. Máte možnost určit, co se bude zobrazovat na titulní stránce, anebo jaké bude její vlastní rozvržení. Dále pak můžete upravit zobrazení jednotlivých prvků (bloků), ze kterých je šablona poskládána.

K takovýmto vlastním úpravám slouží rozhraní, které naleznete v sekci Nastavení pod položkou Nastavení prvků. V tomto rozhraní můžete upravovat nejen prvky jako Vlastní box, či položky úvodní stránky, ale i patičku, a prostor na začátku stránky.

Poslední položkou, kterou je vhodné upravit, je hlavní menu a položky v něm obsažené. Hlavní menu můžete nastavit v sekci, která nese příznačně označení Menu. Zde máte možnost buď změnit pořadí již přednastavených položek menu, přidat do menu nové vlastní položky, anebo všechny položky jednoduše přejmenovat.

Co jistě oceníte je možnost nastavit si stav webových stránek, tedy zdali se budou návštěvníkům zobrazovat, či nikoli. Tato možnost se hodí právě v případě, že si připravujete nový web a aktivně na něm pracujete, a nechcete jeho obsah prezentovat ještě předtím, než bude úplně hotový.

Velkou výhodou služby inPage je naše dostupná a vždy ochotná zákaznická podpora. Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo kontaktním formulářem (chat) přímo na našem webu.

Neměli byste opomenout navštívit náš BLOG, kde pravidelně zveřejňujeme novinky a tipy na úpravu webových stránek v systému inPage. Najdete zde zároveň i velké množství návodů jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele služby.