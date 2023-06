Webcopywriting pro samouky: Průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu

Z internetové lamy svým vlastním copywriterem (snadno a rychle) v pěti kapitolách aneb Vše, co o copywritingu v českém prostředí potřebujete vědět.

Nemáte vystudovaný marketing a nikdy jste nepracovali v internetové agentuře? To ještě neznamená, že byste tvorbu webových textů nemohli vzít do vlastních rukou! Webcopywriting pro samouky je kniha napsaná tak, aby jí rozuměla každá internetová lama. S její pomocí si vybudujete přesvědčivou internetovou identitu, připravíte strategii pro webový obsah a napíšete produktové texty, které budou zákazníkům dávat smysl. Co víc potřebujete k podnikání v éře internetu? Jen kvalitní produkt, trochu odvahy a chuť komunikovat s lidmi. Všechno ostatní přijde samo.

Webový copywriter a kreativec Pavel Šenkapoun zúročil své zkušenosti s psaním textů na zakázku a vytvořil knihu, která je v mnoha ohledech jedinečná. Svým osobitým stylem popisuje, co si před psaním textů na web a budováním svojí značky rozmyslet, jak zformulovat prodejní argumenty, zvolit cílovou skupinu, jak napsat headline nebo také, jaká by měla být správná struktura vašeho webu.

Kapitoly:

Jak se zabydlet na internetu; příprava na to stát se copywriterem (ekonomická racionalita, webová analytika, jazyk, čas, norma)

Zákazník, produkt a vy. A vaše USP; obecná teorie USP a jak získat pro sebe informace, které vám pomohou definovat zákazníka a směřování vašeho úsilí

Elementy obsahové strategie; cíle SMART

Anatomie webového obsahu od titulku po patičku; webový copywriting (HTML hlavička, doména, favicon, logo, claim, slider, blog atd.)

Jak napsat přesvědčivý produktový text; srozumitelnost, cíle textu, struktura produktové stránky ala AIDA, headline, otvírák, boldování, mezinadpisy, klíčová slova, rytmus a mnoho dalšího.

O autorovi:

Pavel Šenkapoun je copywriter, kreativec a komunikační stratég. Specializuje se na špičkový copywriting a obsahový marketing pro klienty, kteří vyžadují vysokou kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit. Také se věnuje školením copywritingu na workshopech i ve firmách. Ve svém „mimo copy“ čase je folkovým zpěvákem a básníkem. V ZonerPressu mu vyšly dvě velmi úspěšné knihy – příručka Webcopywriting pro samouky a výbor z článků blogu Nejlepší copywriter To nejlepší z Nejlepšího copywritera.

Nově vydaný 2. dotisk prvního vydání titulu Webcopywriting pro samouky si můžete objednat na internetovém knihkupectví zonerpress.cz. K dispozici je i ve formě audioknihy (prostřednictvím prodejce progresguru.cz).