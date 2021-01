Základy UX designu od Joela Marshe ve 100 lekcích

Chcete se dozvědět něco o UX desingu, ale zatím s ním nemáte žádné zkušenosti? Pak by vás mohla zaujmout publikace od vydavatelství ZonerPress s názvem UX pro začátečníky. Joel Marsh vytvořil rychlokurz obsahující 100 lekcí, který shrnuje vše, co by vás mohlo zajímat. Od nejrůznějších výzkumů a výsledků měření, přes praktické rady až po popis toho, jak takový den UX designéra vypadá.

Anotace

Aplikace! Webové stránky! Gumové kachničky! Nazí ninjové! Ano – všechno tohle (a mnohem víc) naleznete v této knize.

Jejím prostřednictvím vám nabízíme celkem 100 samostatných lekcí, které pokrývají široké spektrum užitečných informací o UX designu. Určitě ale zapomeňte na nezáživný a technickým způsobem pojatý studijní materiál. Tato kniha, která je založena na populárním anglickém UX rychlokurzu z blogu The Hipper Element od Joela Marshe, vás provede světem UX jednoduchým, zábavným a praktickým způsobem. Titul je ideální pro všechny designéry (současné i budoucí), manažery, programátory, obchodníky a markeťáky, kteří se chtějí dozvědět více o UX.

V knize například najdete: