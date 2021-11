Zásady bezpečného chování na internetu

„Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.“ Věra Pohlová, 72 let, září 1999.

Je tomu letos dvaadvacet let, co deník Metro ve své anketě otiskl tuto dnes už legendární větu. Jednalo se o odpověď 72leté důchodkyně Věry Pohlové na anketní otázku týkající se kauzy uniklých osobních dat klientů České spořitelny. Cílem deníku Metro bylo zjistit názor veřejnosti na problematiku bezpečnosti na internetu.

Odpověď se rychle stala oblíbeným vtípkem internetové komunity, odkud se záhy rozšířila i mezi ostatní a takřka zlidověla. Za její popularitou stojí to, jak pregnantně Věra Pohlová vypověděla obavu tehdejší starší generace z nastupující digitální doby. Internet a moderní technologie pro ně v té době bylo něco nového, potenciálně nebezpečného, a tudíž zavrženíhodného.

V současné době se digitální technologie vyvíjejí překotnou rychlostí. Na internetu trávíme stále více času a přesouváme do něj velkou část našeho každodenního života. V důsledku rostoucí globalizace je bezpečnost na internetu ještě palčivější téma, než tomu bylo v roce 1999.

Existuje mnoho způsobů, jak váš osobní počítač po internetu poškodit. Nástrojů, které se k tomu využívají, říkáme malware.

Slovo vychází z anglických slov malicious (zlomyslný, zákeřný) a software (programové vybavení) a označuje soubor nástrojů, skrze které může být váš počítač napadený.

Patří mezi ně:

Adware je označení pro nejčastěji reklamní produkty, které znepříjemňují uživateli práci na internetu skrze nějakou reklamní aplikaci.

je označení pro nejčastěji reklamní produkty, které znepříjemňují uživateli práci na internetu skrze nějakou reklamní aplikaci. Keylogger je nástroj sloužící ke zjišťování hesel pomocí snímání stisků na klávesnici

je nástroj sloužící ke zjišťování hesel pomocí snímání stisků na klávesnici Ransomware , český známý jako „vyděračský program“, je škodlivý program blokující či šifrující určitá data v uživatelově počítači, aby k něm neměl přístup, a vyžaduje výkupné za jejich znovu zpřístupnění.

, český známý jako „vyděračský program“, je škodlivý program blokující či šifrující určitá data v uživatelově počítači, aby k něm neměl přístup, a vyžaduje výkupné za jejich znovu zpřístupnění. Rootkit je soubor programů, které v uživatelově počítači maskují přítomnost například nejčastěji spywaru, či jiného nebezpečného softwaru.

je soubor programů, které v uživatelově počítači maskují přítomnost například nejčastěji spywaru, či jiného nebezpečného softwaru. Spyware je špehovací software, který dokáže sledovat uživatelovi zvyklosti o využívání internetu.

je špehovací software, který dokáže sledovat uživatelovi zvyklosti o využívání internetu. Trojský kůň je program, který na první pohled vypadá neškodně, ba dokonce užitečně. Může to být jednoduchá hra, spořič obrazovky apod. Skrze něj se potom do počítače dostane některý z jiných malwarů, například spyware.

je program, který na první pohled vypadá neškodně, ba dokonce užitečně. Může to být jednoduchá hra, spořič obrazovky apod. Skrze něj se potom do počítače dostane některý z jiných malwarů, například spyware. Viry a červi dokážou přebrat kontrolu nad prostředky síťové komunikace, které využijí k vlastnímu šíření.

Základní prevencí před těmito malwary je dodržování desítky pravidel bezpečného chování uživatelů na internetu:

Zásady bezpečného chování na internetu

1. Volte bezpečná hesla, ne jednoduchá na zapamatování

Jde o jeden z největších prohřešků v bezpečnosti vůbec. Bezpočty studií už řadu let zkoumají sílu uživatelských hesel, ale výsledky jsou stále stejné. Podle společnosti SplashData byly v roce 2020 nejčastěji používaná hesla uživatelů internetu 123456 a 123456789. Takové heslo dešifrovací program dokáže prolomit za méně než jednu vteřinu.

Snadno zapamatovatelná hesla jsou mnohdy ta nejméně bezpečná, volte vždy spíše hesla složitější, a pokud to jde, tak i co nejdelší. Nechávejte si hesla doporučovat generátory hesel, a potom si je opisujte a uschovávejte na bezpečném místě. Hesla neduplikujte na vícero účtech. Není bezpečné mít stejné heslo do e-mailového klienta, sociální sítě a internetového bankovnictví. V ideálním případě svá hesla každých 90 dní obměňujte.

Volte hesla o alespoň 12 znacích a pravidelně je obměňujte.

2. Nepodceňujte nastavení soukromí

Soukromé údaje, které o sobě na internetu vyplňujete nejsou užitečné jen marketingovým pracovníkům ke správnému zacílení reklamy. Zneužít je mohou i hackeři. Proto si důkladně projděte nastavení soukromí na sociálních sítích, kde o toho o sobě uživatelé říkají nejvíce, a ujistěte se, že nemáte citlivé údaje jako kontaktní adresu, telefonní číslo či e-mail viditelné pro všechny.

Ujistěte se, že nemáte citlivé údaje na sociálních sítích viditelné pro všechny.

3. Buďte opatrní při platbách na internetu

Údaje o platební kartě nebo bankovním účtu jsou velice citlivé. Nechcete-li při dalším nákupu v e-shopu zaplatit mnohem vyšší cenou, dbejte na to, že se při sdělování platebních informací pohybujete na důvěryhodné stránce. To zjistíte nalevo od kolonky vyhledávání prohlížeče, kde hledejte ikonu zámečku, což znamená že stránky mají platný bezpečnostní certifikát SSL/TLS. Po kliknutí na ikonu by se vám měla ukázat věta: Vaše údaje (například hesla nebo čísla platebních karet) jsou při odesílání na tento web soukromé.

Pozornost věnujte také tomu, jestli má doména v adresním řádku před svým názvem zobrazený protokol HTTPS. Starší verze http již není důvěryhodná.

Poskytujte informace o platebních údajích jenom v zabezpečeném a šifrovaném prostředí.

4. Dbejte na bezpečnost připojení

Letiště, nádražní budovy, parky, restaurace nebo kavárny. Tato místa a mnoho dalších poskytují zdarma prostřednictvím Wi-Fi veřejné připojení k internetu. Využijete-li takové služby, mějte na paměti, že tím ztrácíte jakoukoli kontrolu nad bezpečností připojení, jelikož ta je jen a pouze v rukou správce sítě.

Připojíte-li se na nezabezpečenou veřejnou síť Wi-Fi, vyvarujte se zadávání jakýchkoli citlivých údajů.

5. Používejte antivir a jiná počítačová zabezpečení

I ty nejkvalitnější antiviry nejsou schopny rozeznat a odrazit úplně všechny hrozby, ale spolehlivě odhalí drtivou většinu malwarů a chrání tak v prvé řadě vaše soukromí.

Antivir je základní složkou prevence vašeho bezpečí.

6. Stahujte opatrně

Jak už bylo řečeno, některé sofistikované malwary se tváří jako neškodný program. Rozhodnete si stáhnout si zdarma jednoduchou hru, ale místo toho se infikujete trojským koněm. Stahovat cokoli z neověřených, nedůvěryhodných stránek, je nejčastější způsob, kterým se počítače malwarem infikují.

Obsah stahujte vždy jen z ověřených stránek výrobce.

7. Brouzdejte bezpečně

Před návštěvou jakékoli nové stránky vždy pečlivě zvažte, jestli ji lze považovat za bezpečnou. Jako podezřelé lze s největší pravděpodobností vyhodnotit stránky slibující výhru nejnovějšího smartphonu, uniklé intimní fotografie celebrit či hry a filmy ke stažení zdarma.

Vyhýbejte se podezřelému obsahu.

8. Promýšlejte, co sdílíte

Je velice obtížné na internetu cokoli smazat. Co web jednou schvátí, už těžko navrátí. Pokud přidáte nevhodný status nebo fotku na Facebook a další den příspěvek smažete, může už se stát, že jeho kopie bude vyvěšená na jiné stránce, nad kterou už nebudete mít žádnou kontrolu. Vaše posty si totiž může stáhnout a zkopírovat úplně kdokoli, aniž byste o tom věděli.

Před publikováním jakéhokoli postu se zamyslete, jestli ho někdo nemůže zneužít.

9. Vyhýbejte se nebezpečným lidem

Stejně jako v reálném životě raději před podezřele vypadajícím člověkem přejdete na druhou stranu chodníku, i na internetu je dobré se potenciálně nebezpečným lidem vyhýbat. Takoví lidé si často budují falešné účty na sociálních sítích a mohou mít spousty anonymních virtuálních přátel.

Nepřidávejte si na sociálních sítích neznámé kontakty. Ani pokud už máte nějaké společné přátele.

10. Používejte víc e-mailových adres

Používejte jednu e-mailovou adresu pro osobní komunikaci, ale jiné pro registraci do internetových služeb. Jednak tím redukujete přísun reklamního sdělení do jedné schránky, a za druhé diverzifikujete riziko, že pokud útočník prolomí jedno z vašich hesel, nebude mít přístup ke všem informacím najednou. Při každé registraci do internetových služeb ale stejně zadávejte jen tolik osobních informací, kolik je nezbytně nutné.

Předcházejte riziku, že se útočník dostane prolomením jednoho hesla ke všem vašim informacím.