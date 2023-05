ZonerCloud udržuje nejvyšší výkon a dostupnost svých VPS

ZonerCloud patří mezi přední poskytovatele cloudových služeb v České republice. Za cíl si klade nabízet zákazníkům nejvyšší možnou úroveň výkonu a dostupnosti bez jakýchkoli kompromisů. Jak toho dosahuje?

ZonerCloud investuje do nejvýkonnějšího hardwaru a moderních virtualizačních technologií. ZonerCloud využívá nejlepší virtualizační platformy na trhu – VMware vSphere a Hyper-V od Microsoftu – a pravidelně investuje do nejmodernějšího hardwaru od firmy DELL. Vše pečlivě vybírá s ohledem na svou obchodní strategii, licenční podmínky a další specifické individuální nároky. Přejděte na virtuální servery od ZonerCloudu a získejte výhodu nad konkurencí díky efektivnějšímu provozu ve firmě a ušetřeným nákladům na fyzickou IT infrastrukturu.

VMware vSphere a Hyper-V

Pomocí VMware vSphere a Hyper-V lze virtualizovat fyzický hardware a pomocí takto vzniklého virtuálního prostředí vytvářet jednotlivé virtuální servery (VPS) nebo komplexní clustery, které mohou zpracovávat obrovské množství dat a zátěže. ZonerCloud využívá obě platformy v závislosti na individuálních potřebách zákazníků a jejich preferencích. Oba nástroje jsou důležité a umožňují ZonerCloudu poskytovat nejvyšší výkon a kvalitu služeb. Důležité je také, že obě platformy podporují všichni přední dodavatelé hardwaru, což je vhodné ve chvílích, kdy se vyskytnou případné technické problémy.

VMware vSphere je vyvíjený zcela nezávisle na jakémkoliv OS, takže nabízí volnost ve výběru operačního systému. Přesto ZonerCloud pro provoz Windows serverů využívá především Hyper-V, která byla speciálně pro Windows Server vyvinuta a poskytuje rozsáhlé možnosti škálování, díky čemuž je vhodná pro nasazení v nejnáročnějších situacích.

Jak virtualizace se ZonerCloudem pomůže vaší firmě?

Kompletní virtualizací lze dosáhnout zjednodušení správy firemní infrastruktury a realizovat až 70% úspory provozních nákladů. Fyzické servery jsou náročné na instalaci a správu a ve většině firem představují jen zbytečnou finanční zátěž. Mnohem větší smysl dává využití VPS, se kterými vám odpadnou výdaje spojené s pořízením a údržbou hardwaru, klimatizací, záložními zdroji, zálohováním dat a licencováním softwaru. Díky tomu, že jsou servery v data centru ZONERu optimalizovány pro maximální energetickou efektivitu, snížíte výrazně i vlastní spotřebu elektrické energie.

Bezkonkurenční výkon

Výběr správného poskytovatele cloudových služeb může být náročný, protože ne každý nabízí stejnou kvalitu výkonu. ZonerCloud své virtuální servery zřizuje na diskovém uložišti využívajícím výhradně vysoce výkonné SSD disky, které se svým výkonem hravě dorovnají NVMe diskům. Díky pravidelným investicím do nových technologií má ZonerCloud opakovaně nejlepší výsledky v testech výkonu virtuálních serverů na trhu.

Získejte náskok před konkurencí

Díky virtualizaci můžete lépe reagovat na potřeby trhu. Přechod na cloudové služby zjednoduší implementaci a optimalizaci aplikací a umožní vám rychleji vyvíjet nové produkty a funkce.

Zákaznická podpora

Kvalitní zákaznický servis je pro ZonerCloud nedílnou součástí firemní strategie. Veškeré své poskytované služby monitoruje 24/7 a kvalifikovaná zákaznická podpora je k dispozici kdykoli jak prostřednictvím e-mailu, telefonu i live-chatu.

Použitý hardware a vlastní datacentrum Tier III

ZonerCloud v roce 2018 dostavěl vlastní korporátní datacentrum v Brně na Nových sadech, které patří k nejmodernějším v republice, protože jako jedno z mála splňuje klasifikaci Tier III.

Vysoká dostupnost (SLA)

ZonerCloud garantuje, že v případě výpadku serverů se běh vašich služeb nepřeruší. Zákazníci mají smluvně garantovanou 99,99% dostupnost serverů. V případě nedodržení této závazné hodnoty nabízí ZonerCloud slevu v souladu se smluvními podmínkami.

Data ukládaná externě a automatická záloha až 30 dní zpětně

ZonerCloud ukládá data zákazníků na externí disková pole, což minimalizuje riziko jejich ztráty. Zálohy dat jsou automatické a replikují se do sekundárního datacentra v oddělené lokalitě. S VMware vSphere i Microsoft Hyper-V lze docílit bezvýpadkové live migrace jednotlivých virtuálních „strojů“ mezi různými fyzickými servery a přesouvání dat mezi diskovými poli bez nutnosti vypnutí VPS.

Škálovatelnost a přehledná správa služeb

Zákazníci ZonerCloudu si během pár sekund mohou sami navýšit parametry svého serveru přímo v zákaznickém účtu. Platí tak pouze za zdroje, které využívají. V Centru administrace najdou kompletní správu domén, elektronické pošty, SSL certifikátů a dalších služeb. To vše je přehledně na jednom místě včetně bezpečnostního přihlášení s dvoufázovým ověřením.

Vzdálený přístup odkudkoli

Mějte neustálý přístup ke svému účetnictví, skladovému systému a dalším náročným aplikacím z jakéhokoliv zařízení bez ohledu na to, zda pracujete v kanceláři nebo z homeoffice. Cloudové služby od ZoneruCloudu lze využívat kdekoli, kde je přístup k internetu.

Licencování softwaru

ZonerCloud nabízí flexibilní a cenově efektivní správu licencí produktu Microsoft (SPLA) bez nákladů a rizika ztráty investice. Řešíme to za vás a navíc cenově efektivně.

Přejděte na nejvýkonnější VPS od ZonerCloudu a získejte 50% slevu a dárek zdarma

ZonerCloud poskytuje široké spektrum cloudových služeb pro firmy všech velikostí. Díky nejmodernějším technologiím a spolehlivému hardwaru od renomovaných výrobců je ZonerCloud schopen garantovat dostupnost svých serverů na úrovni 99,99 %. Kromě toho nabízí i správu licencí produktu Microsoft (SPLA) bez pořizovacích nákladů a rizika ztráty vložené investice. Dlouhodobá spolupráce se společnostmi VMware a Microsoft zaručuje nejvyšší kvalitu poskytovaných virtuálních služeb.

Pokud hledáte flexibilní a cenově dostupné cloudové řešení na míru vašim potřebám, ZonerCloud je tím pravým partnerem. Vyberte si svůj virtuální server nebo jiné cloudové řešení se 50% slevou a dárkem zdarma ke každé objednávce a nechte se přesvědčit o jeho výhodách.