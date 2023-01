ZonerCloud ve svém dosud největším srovnání výkonu VPS poráží konkurenci z ČR i Evropy

S nárůstem cen energií dosahujících historických maxim musejí čeští podnikatelé hledat nové cesty ke snížení nákladů ve své firmě. Přechod z vlastního hardwarového řešení na cloud může být jednou z nich. V široké nabídce poskytovatelů VPS je často složité se plně orientovat. Výběr vám usnadní nejnovější srovnání výkonu virtuálních serverů, ve kterém zvítězila společnost ZONER a.s. se svým projektem ZonerCloud.cz.

VPS od ZonerCloud.cz nabízí nejlepší výkon a nižší spotřebu energie

Virtuální privátní servery (VPS, nebo taky jen virtuální servery) se od fyzických serverů co do funkčnosti nijak neliší. Přesto je standardní VPS z nabídky ZonerCloudu řádově o 50-70 % levnější, než jsou měsíční náklady na energie jednoho fyzického serveru.

Provozování vlastních mailových, aplikačních nebo souborových serverů totiž může být velmi nákladné. Servery ve firmě často běží i tehdy, kdy je nikdo aktivně nevyužívá a spotřebovávají tak zbytečné množství energie. Kromě energetických nákladů s provozem serveru souvisí i výdaje za jeho pořízení, údržbu a správu, zálohování dat a licencování softwaru. Navíc je nutné investovat i do doplňkových systémů jako je klimatizace, UPS a síťové komponenty.

Nejnovější test výkonu virtuálních serverů mezi poskytovateli virtuálních serverů v České republice a střední Evropě určil jasného vítěze. Mezi 16 poskytovateli, včetně Amazonu, Google a Microsoftu, vyhrál ZonerCloud v 5 z 6 kategorií. Prokázal se jako nejlepší volba pro náročné uživatele, kteří se potřebují spolehnout na maximální výkon a dostupnost svého virtuálního serveru.

Test: Výběr virtuálních serverů a jejich konfigurace

ZonerCloud porovnal svůj výkon s 6 českými a 10 zahraničními poskytovateli virtuálních serverů. U každého z nich objednal virtuální server s plným administrátorským (root) přístupem bez dalších funkcí.

Přestože se ZonerCloud pro maximální objektivnost snažil porovnávat stejné parametry, ne vždy to bylo možné. Většina testovaných poskytovatelů VPS neumožňovala upravovat jednotlivé parametry, jako například velikost RAM, SSD nebo počet jader CPU. To znamená, že aby testované parametry dosáhly shodných hodnot, musel ZonerCloud zvolit vždy vyšší cenový tarif. To je důvod, proč měly některé servery parametricky vyšší konfiguraci a přesto získal ZonerCloud nejlepší výsledky a stal se celkovým vítězem.

Metodika srovnání VPS a typy testů

Jako operační systém testovaných VPS byl zvolen Debian 11, na kterém byly před spuštěním testů provedeny veškeré aktualizace. Testování výkonu VPS probíhalo na platformě Phoronix Test Suite (verzi 10.8.4), která je celosvětově uznávaným nástrojem pro nezávislé výkonnostní testy díky sadě komplexních testů na platformách Linux, Windows i Apple OS.

Srovnání bylo rozděleno do 6 kategorií:

Výkon při provozu základního webového serveru,

běh webových aplikací,

kernel kompilaci,

kompresi dat,

výkon disku,

databáze in-memory.

Testování se potkalo s několika problémy. Ať už šlo o výpadky některých levnějších řešení, nebo o to, že některé typy testů se opakovaně nepodařilo dokončit. Z toho důvodu testování i s přípravami nekonec zabralo téměř 3 týdny.

Výsledky testu

První test měří dobu potřebnou k přeložení linuxového jádra. Kompilace je komplexní problém, který prověří mnoho aspektů chování serveru.

7-Zip komprese dat je klasickým testem pro prověření hrubé síly CPU.

Provoz webového serveru posílá řadu souběžných požadavků na připravený Apache HTTPD server.

Provoz aplikačních skriptů otestuje dovednosti a vyzkouší různá zákoutí chování PHP, nejpoužívanějšího programovacího jazyka.

Dbench provádí mnoho souborových operací a dává tak jasnou představu o chování disku pod zátěží.

Použita paměťová databáze Redis s permanentním diskovým úložištěm je skvělým prostředkem pro běžné úlohy, něco mezi memcache a relační databází.

ZonerCloud v testu potvrdil, že svým zákazníkům nabízí nejlepší výkon a dostupnost virtuálních serverů za skvělou cenu. Díky neustálým inovacím a rozšiřování své serverové infrastruktury je stále o krok před konkurencí.

