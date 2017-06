Tip: Chcete mít zadanou speciální registraci co nejdříve a za lepších cenových podmínek? Nechte si svůj zákaznický účet převést na kreditní systém. To znamená, že již budete mít na účtu připravený kredit, jehož prostřednictvím se úhrada provede okamžitě. Výhodou je také to, že v případě platbou přes kreditní účet se neplatí zvláštní poplatek za speciální registraci ve výši 500,- Kč! V případě zájmu kontaktujte zákaznickou podporu.