Vibe coding: Když se software vytváří konverzací s AI
Programování se rychle mění. Díky generativní umělé inteligenci (AI) dnes může vznikat software i bez ručního psaní většiny kódu. Přístup označovaný jako vibe coding staví vývoj na komunikaci s AI. Programátor popíše, co chce vytvořit, a model vygeneruje potřebný kód. Co tento trend znamená pro budoucnost vývoje softwaru?
Co je vibe coding
Vibe coding je způsob vývoje softwaru, při kterém programátor nevytváří většinu kódu ručně, ale zadává požadavky umělé inteligenci v přirozeném jazyce. AI model následně podle tohoto popisu vygeneruje potřebný kód, který vývojář testuje, upravuje a postupně vylepšuje, píše web Cloudflare.
Termín vibe coding zpopularizoval v roce 2025 počítačový vědec Andrej Karpathy. Označuje styl práce, kdy se vývoj více podobá konverzaci s AI než tradičnímu psaní kódu. Vývojář popisuje funkce aplikace, strukturu projektu nebo požadované chování programu a model generuje odpovídající implementaci.
Namísto klasického postupu, kdy programátor ručně píše algoritmy a strukturu programu, se workflow mění na iterativní dialog:
- vývojář popíše problém nebo funkci,
- AI navrhne nebo vytvoří kód,
- vývojář výsledek otestuje,
- případné chyby nebo změny řeší dalším promptem.
Velké jazykové modely tak fungují jako asistent programátora, který dokáže generovat celé funkce, skripty nebo někdy i kompletní aplikace. V praxi může AI například vytvořit backendovou logiku, databázové modely, API rozhraní nebo základní uživatelské rozhraní.
Jaké nástroje vibe coding umožňují
Rozmach vibe codingu je úzce spojen s rychlým vývojem nástrojů založených na velkých jazykových modelech. Tyto systémy dokážou převádět zadání v přirozeném jazyce na funkční zdrojový kód a často pomáhají i s testováním, dokumentací nebo úpravami projektu.
Mezi nejznámější patří několik typů nástrojů:
- GitHub Copilot – jeden z nejrozšířenějších AI asistentů pro programování. Funguje přímo ve vývojovém prostředí (například VS Code nebo JetBrains IDE) a dokáže automaticky navrhovat celé bloky kódu, generovat testy nebo vysvětlovat existující funkce. Copilot tak výrazně zrychluje běžné programátorské úkoly.
- Cursor – moderní editor postavený přímo pro práci s AI. Na rozdíl od klasických doplňků dokáže pracovat s celým projektem, upravovat více souborů najednou a provádět změny podle instrukcí v přirozeném jazyce. Vývojář může například zadat úkol typu „přepiš tuto část aplikace na TypeScript“ a editor změnu provede automaticky.
- Replit Agent – nabízí cloudové prostředí, ve kterém lze pomocí AI vytvářet celé aplikace. Vývojář zadá popis projektu a agent navrhne strukturu aplikace, napíše kód, vytvoří databázi a často dokáže aplikaci i nasadit. Díky tomu je nástroj oblíbený zejména pro prototypování nebo experimentální projekty.
- Další AI kódovací agenti – vedle těchto nástrojů vzniká celá nová kategorie takzvaných AI coding agents. Ty dokážou plánovat úkoly, upravovat soubory, vytvářet pull requesty nebo automaticky opravovat chyby v kódu. Příklady zahrnují nástroje jako Claude Code, Codex nebo různé experimentální agentní systémy.
Všechny tyto nástroje mají společnou vlastnost. Umožňují převádět slovní popis problému na funkční software. Právě tato schopnost, tedy komunikace s programem v přirozeném jazyce, je základem přístupu označovaného jako vibe coding.
Proč je vibe coding tak populární
Rychlý růst vibe codingu souvisí především s rozvojem generativní umělé inteligence a nástrojů, které dokážou vytvářet zdrojový kód na základě textového zadání.
Tento přístup výrazně mění způsob, jakým vzniká software, a přináší několik důvodů, proč si získává takovou pozornost:
- Rychlejší vývoj – AI dokáže během několika sekund vygenerovat funkce, strukturu projektu nebo části aplikace. Vývojáři tak mohou rychle vytvářet prototypy a testovat nové nápady.
- Nižší bariéra vstupu – díky AI nástrojům mohou začít vytvářet jednoduché aplikace i lidé, kteří nemají hluboké znalosti programování. Stačí umět popsat problém nebo požadovanou funkci.
- Rychlé experimentování – pokud první řešení nefunguje podle očekávání, stačí upravit zadání a AI vytvoří novou verzi. Tento iterativní přístup výrazně urychluje hledání vhodného řešení.
Právě kombinace rychlosti, dostupnosti a nových AI nástrojů způsobuje, že se vibe coding rychle stává součástí moderního vývoje softwaru.
Rizika a limity vibe codingu
Přestože vibe coding přináší výrazné zrychlení vývoje, zároveň otevírá řadu technických i bezpečnostních otázek. Generování kódu pomocí AI může být velmi efektivní, ale ne vždy zaručuje kvalitu nebo správnou architekturu aplikace.
- Omezené porozumění kódu – jedním z hlavních rizik je, že vývojář nemusí plně rozumět kódu, který AI vytvořila. Pokud program vzniká převážně generováním pomocí promptů, může být jeho struktura složitější na údržbu nebo další rozvoj.
- Bezpečnostní problémy – AI generovaný kód může obsahovat bezpečnostní chyby. Výzkumy ukazují, že některé modely mají tendenci vytvářet řešení, která sice fungují, ale nedodržují bezpečnostní standardy nebo obsahují zranitelnosti.
- Nekonzistentní architektura – při delším vývoji může vzniknout problém s konzistencí projektu. Pokud jednotlivé části aplikace generuje AI postupně podle různých promptů, může být výsledná architektura méně přehledná nebo obtížně škálovatelná.
- Závislost na AI nástrojích – dalším limitem je rostoucí závislost na konkrétních AI nástrojích nebo modelech. Pokud se změní jejich dostupnost, ceny nebo chování modelu, může to ovlivnit celý vývojový proces.
Vibe coding tak může být velmi užitečný pro prototypování nebo menší projekty. U větších systémů však stále zůstává důležitá role zkušených vývojářů, kteří dokážou kontrolovat kvalitu kódu, architekturu i bezpečnost aplikace.
Demokratizace vývoje softwaru
Jedním z důležitých dopadů vibe codingu je širší dostupnost vývoje softwaru. Díky generativní AI mohou vytvářet jednoduché aplikace nebo prototypy i lidé, kteří nemají hluboké znalosti programování. Stačí popsat požadovanou funkci v přirozeném jazyce a model dokáže vygenerovat odpovídající kód.
Podobný trend se v minulosti objevil u nástrojů typu no-code a low-code, které ;umožnily vytvářet webové aplikace bez klasického programování. Vibe coding jde ale ještě o krok dál, protože umožňuje pracovat přímo se zdrojovým kódem generovaným umělou inteligencí.
Díky tomu mohou vznikat nové typy projektů, které by dříve vyžadovaly celý vývojový tým. Jednotlivci nebo malé týmy dnes dokážou rychle vytvořit funkční prototyp aplikace, testovat nápady a iterativně je vylepšovat.
Zároveň to však neznamená, že by profesionální programátoři přestali být potřeba. Naopak, jejich role se může posouvat více k návrhu architektury, kontrole kvality kódu a integraci jednotlivých systémů. AI tak spíše rozšiřuje možnosti vývoje, než aby vývojáře zcela nahrazovala.
Vibe coding jako nová éra programování
Vibe coding ukazuje, jak rychle se mění způsob vývoje softwaru v éře generativní umělé inteligence. Programování se postupně posouvá od ručního psaní kódu k práci, ve které vývojáři stále více komunikují s AI a využívají ji jako nástroj pro rychlejší návrh a tvorbu aplikací.
Tento přístup může výrazně urychlit prototypování, otevřít vývoj širšímu okruhu lidí a umožnit rychlejší vznik nových digitálních produktů. Zároveň však přináší nové výzvy v oblasti kvality kódu, bezpečnosti a dlouhodobé správy softwaru.
Budoucnost programování proto pravděpodobně nebude o nahrazení vývojářů umělou inteligencí, ale o jejich spolupráci. Role programátora se může posouvat více k návrhu architektury, kontrole kvality a řízení práce AI nástrojů. Vibe coding tak představuje další krok ve vývoji programování. Směrem k prostředí, kde software vzniká společnou prací lidí a inteligentních systémů.
