ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

AI

AI agent jako váš nonstop pomocník: Jak rozjet OpenClaw na Linux serveru

8. května 2026
Matyáš Kopecký

Obsah

  1. Když AI běží nonstop na serveru
  2. Příprava serveru
  3. Vyzkoušejte si AI agenty u ZonerCloudu

Související

OpenClaw je AI agent pro automatizaci workflow, který propojuje chat, web, e-mail a další nástroje do jednoho prostředí. Pro dlouhodobý a stabilní provoz se vyplatí nasazení na Linux serveru, kde může běžet nonstop a zpracovávat úkoly na pozadí. V tomto návodu si ukážeme instalaci OpenClaw, nastavení API i propojení s nástroji jako WhatsApp.

Když AI běží nonstop na serveru

Většina lidí dnes používá AI jen přes okno v prohlížeči. Jakmile ho ale zavřete, práce končí. AI agent běžící na serveru funguje jinak. Můžete mu zadat úkol z mobilu a on ho na pozadí samostatně zpracuje, zatímco se věnujete něčemu jinému. Výsledek vám pak doručí například do Slacku nebo WhatsAppu. Právě osvobození od prohlížeče otevírá cestu ke skutečné automatizaci.

OpenClaw na serveru nefunguje jen jako chatbot, ale jako aktivní AI agent s přístupem k souborům, API, GitHubu nebo kalendáři. Díky nepřetržitému provozu může automaticky reagovat na události, monitorovat systémy nebo posílat upozornění v reálném čase. Typickým příkladem může být automatické shrnutí nového GitHub issue přímo do zpráv.

Velkou výhodou vlastního serveru je také větší kontrola nad daty i nad samotným provozem. A protože výpočetně náročné operace obvykle zajišťuje externí LLM API, není potřeba drahý hardware ani GPU server. Pro běžný provoz OpenClaw většinou stačí standardní Linux VPS server, který funguje jako centrální řídicí vrstva pro automatizace a komunikaci s AI modely.

Příprava serveru

Před instalací OpenClaw agenta je vhodné nejprve aktualizovat systém a nainstalovat základní nástroje. Přihlaste se na server jako root uživatel a spusťte následující příkazy:

Tyto příkazy aktualizují balíčky systému a nainstalují curl, který potřebujeme pro stažení instalačního skriptu OpenClaw.

Instalace OpenClaw

Instalace OpenClaw je velmi jednoduchá. Stačí jeden příkaz, který stáhne a spustí instalační skript:

Instalační skript automaticky detekuje operační systém, nainstaluje potřebné závislosti jako Node.js a Git a následně nainstaluje OpenClaw přes npm. Výstup instalace vypadá přibližně takto:

Po úspěšné instalaci se automaticky spustí průvodce nastavením, který vás provede konfigurací.

Souhlas s licencí a QuickStart

Prvním krokem konfigurace je bezpečnostní upozornění (security disclaimer), které upozorňuje na způsob fungování oprávnění v OpenClaw. Agent je navržen jako osobní AI asistent, nikoliv jako víceuživatelský systém s oddělenými právy. Pokud tedy umožníte přístup více lidem k jednomu agentovi s aktivními nástroji, budou sdílet stejná oprávnění i přístup k těmto nástrojům.

Pro pokračování posuňte výběr šipkou na Yes a stiskněte Enter. Následně vyberte režim QuickStart, který nastaví základní konfiguraci a umožní upravit detaily později pomocí příkazu openclaw configure.

Nastavení API providera

Tento krok je klíčový. OpenClaw potřebuje vědět, jaký jazykový model bude používat. Místo lokálního hostování modelu se napojíte na externí LLM API, což je efektivnější a nevyžaduje výkonné GPU.

V seznamu providerů vyberte Custom Provider, který podporuje libovolný OpenAI kompatibilní endpoint:

Následně zadáte tyto údaje:

  • API Base URL – adresa API, například https://llm.airgpt.cz/v1
  • API Key – váš autentizační token, který získáte v LLM API
  • Endpoint compatibility – vyberte OpenAI-compatible
  • Model ID – identifikátor modelu, například gpt-oss:120b

Po zadání údajů se OpenClaw pokusí ověřit připojení. Pokud uvidíte Verification successful, konfigurace proběhla správně a agent je připraven komunikovat s vybraným modelem.

Komunikační kanál

Další krok se týká komunikačního kanálu tedy prostřednictvím jaké aplikace budete s agentem komunikovat. OpenClaw podporuje širokou škálu platforem, včetně TelegramuDiscorduSlackuWhatsAppSignalu a mnoha dalších.

Pro první instalaci můžete vybrat Skip for now a kanál přidat později pomocí příkazu openclaw channels add. Alternativně můžete rovnou nakonfigurovat Telegram, který je jedním z nejjednodušších způsobů, jak se dostat do provozu.

Web search, Skills a Hooks

Další část nastavení se zaměřuje na doplňkové funkce a rozšíření. OpenClaw se například zeptá, zda chcete povolit webové vyhledávání, díky kterému může agent získávat aktuální informace z internetu. Pro jednoduché začátky lze zvolit například Ollama Web Search, které funguje i bez nutnosti zadávat API klíč.

Následně se zobrazí nabídka takzvaných Skills, tedy předpřipravených schopností pro konkrétní úkoly a integrace. Některé z nich vyžadují vlastní API klíče nebo externí služby, například Google Places, Notion, OpenAI Whisper nebo ElevenLabs. Při prvním spuštění je ale můžete bez problémů přeskočit a nastavit až později.

V rámci nastavení Hooks rovnou povolte command-logger a session-memory. Jsou to klíčové nástroje pro ukládání historie příkazů a udržení kontextu v rámci probíhající relace.

Spuštění a první komunikace

Po dokončení konfigurace se OpenClaw nainstaluje jako systemd služba, což zajistí její automatické spuštění při startu serveru. Během instalace se také povolí systemd lingering, aby služba běžela i po odhlášení ze serveru.

Pro první spuštění vyberte Hatch in Terminal, což spustí TUI terminálové rozhraní pro interaktivní komunikaci s agentem. První zpráva, kterou agent obdrží, je „Wake up, my friend!“ a následně se vás zeptá na základní nastavení identity a stylu komunikace.

Tím je instalace a základní nastavení OpenClaw hotová. Agent je připraven přijímat úkoly a pracovat pro vás.

Vyzkoušejte si AI agenty u ZonerCloudu

Stabilní infrastruktura je pro dlouhodobý provoz AI agentů zásadní. Pokud nechcete experimentovat na vlastním počítači, praktičtější je nasazení na serveru, který zajistí nepřetržitý provoz i vzdálený přístup odkudkoliv.

Pro běžné workflow agenty, jako je OpenClaw, většinou postačí klasický Linux VPS server. Uživatelé, kteří preferují grafické prostředí místo práce v terminálu, mohou zvolit Windows Server s plnohodnotným GUI. Pro náročnější AI projekty nebo provoz vlastních modelů pak dávají smysl specializované AI/GPU servery. Samotné jazykové modely lze navíc jednoduše napojit přes externí LLM API, takže není nutné provozovat vše lokálně.

Vlastní AI agent během několika kroků

Nasazení OpenClaw na Linux server není složité a celý proces zvládnete během několika kroků. Po přípravě systému stačí spustit instalaci a projít konfiguračním průvodcem, který vás provede nastavením LLM API, komunikačních nástrojů i dalších funkcí.

Díky napojení na externí jazykové modely není potřeba vlastní GPU hardware a agent může běžet nepřetržitě přímo na serveru. OpenClaw tak dokáže samostatně zpracovávat úkoly na pozadí, reagovat na události a doručovat výsledky do vámi zvolených aplikací. Výsledkem je vlastní AI agent pro automatizaci každodenní práce s plnou kontrolou nad provozem i daty.

Předchozí článek Mikrofrontendy v praxi: Kdy dávají smysl a kdy přinášejí problémy
Matyáš Kopecký

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *